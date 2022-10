Marzy Ci się flagowiec Xiaomi? Od dziś kupisz go w niższej cenie!

Jeżeli upatrzyliście sobie smartfon Xiaomi, właśnie nadarza się świetna okazja, żeby w końcu spełnić swoje marzenie (albo zachciankę bądź po prostu potrzebę), ponieważ jest promocja na kilka modeli z oferty tego producenta, w tym też jeden z najwyższej półki.

Jesienna promocja na smartfony Xiaomi

Producent dość często przygotowuje promocje na swoje smartfony, ale nie jest tak, że nieustannie są one dostępne w obniżonych cenach. Czasami jest tak, że jakaś promocja nas kusi, ale jednak jeszcze nie decydujemy się na zakup, bo czekamy na lepszą ofertę lub po prostu potrzebujemy więcej czasu na podjęcie decyzji.

Jeśli w końcu już przemyśleliście zakup nowego smartfona, to tak się składa, że producent obniżył ceny kilku modeli ze swojej oferty. Musicie jednak pamiętać, że część ofert obowiązuje tylko do jutra, natomiast pozostała nieco dłużej, bo do 3 listopada 2022 roku (lub do wyczerpania zapasów, w zależności od tego, co nastąpi jako pierwsze).

Dla każdego coś odpowiedniego

Zacznijmy od ofert, które obowiązują tylko do jutra, tj. do 20 października 2022 roku. Jeszcze przez nieco ponad dobę w obniżonych cenach kupicie dwa modele: Xiaomi 11 Lite 5G NE i Redmi Note 11. Ten pierwszy jest dostępny w promocji za 1599 złotych – to cena za konfigurację z 8 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, która kosztowała na start 2099 złotych. To smartfon przede wszystkim dla osób, dla których liczy się smukłość i design, ponieważ model ten jest niezwykle smukły – ma grubość zaledwie 6,81 mm!

źródło: Xiaomi

Redmi Note 11 oferuje specyfikację, która w zupełności wystarczy większości klientów, szczególnie że w promocji dostępne są dwie wersje. Pierwsza z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej kosztuje obecnie 949 złotych, a druga z 4 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci 1049 złotych. To co prawda ceny tylko o 50 złotych niższe niż w dniu polskiej premiery, ale należy pamiętać, że w międzyczasie producent je podniósł i wcześniej były one wyższe o 100 złotych.

Jak zostało wspomniane, Xiaomi 11 Lite 5G NE i Redmi Note 11 kupicie w obniżonych cenach tylko do jutra, tj. do 20 października 2022 roku. Nieco dłużej, bo do 3 listopada 2022 roku, możecie nabyć budżetowego Redmi 9C NFC oraz flagowca Xiaomi 12. To skrajnie dwie różne propozycje dla zupełnie innego klienta, ale obie mogą być tak samo interesujące.

Redmi 9 NFC, podobnie jak Redmi Note 11, jest dostępny w dwóch konfiguracjach. Wersja z 2 GB RAM i 32 GB pamięci wewnętrznej kosztuje w promocji 549 złotych, a wariant z 3 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej – 649 złotych. Tu warto przypomnieć, że konfiguracja 2/32 GB kosztowała na start w Polsce 499 złotych, a 3/64 GB – 599 złotych, jednak Xiaomi już dawno podniosło ceny (podobnie jak w przypadku Redmi Note 11 i wielu innych modeli) – obniżki są od wcześniejszych cen na poziomie 599 złotych i 699 złotych.

Jak zostało wspomniane, do 3 listopada 2022 roku w obniżonej cenie kupicie również Xiaomi 12 – wersja z 8 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci kosztuje obecnie 2999 złotych, a wariant z 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej 3499 złotych. Do tej pory konfiguracja 8/128 GB sprzedawana była za co najmniej 3199 złotych (Orange miało na nią najniższą cenę, ale tylko w salonach stacjonarnych).

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Xiaomi 12 kupicie w Orange jeszcze taniej, bo już za 2640 złotych, ale pod warunkiem, że weźmiecie przy okazji abonament na Plan 80 lub Orange Love Extra albo Orange Love Premium. Ponadto operator przygotował promocję na topowego Xiaomi 12 Pro – możecie go kupić o 200 złotych taniej, aczkolwiek dziś to już nie jest najniższa cena w oficjalnej dystrybucji Xiaomi, gdyż ta jest jeszcze o 100 złotych niższa i wynosi 4899 złotych.