Producent stara się zagospodarować każdy segment rynku. W jego ofercie można znaleźć zarówno topowe, flagowe modele, jak i budżetowe dla mniej zamożnych klientów. Wprowadzony dziś do Polski vivo Y01 kosztuje niewiele i jest skierowany do osób, które nie mają dużych wymagań.

vivo wprowadza do Polski nowy smartfon w przystępnej cenie

Mimo niskiej ceny i – nie oszukujmy się – mocno przeciętnej specyfikacji technicznej, nowy smartfon vivo ma kilka atutów. Producent podkreśla, że urządzenie charakteryzuje się „smukłym designem 3D” i ma „zaledwie 8,28 mm grubości” (pozostałe wymiary to 163,96×75,2 mm), a do tego „jest lekkie i świetnie leży w dłoni” (waży 178 gramów).

Klienci mają do wyboru dwie wersje kolorystyczne: Elegant Black (czarną) i Sapphire Blue (niebieską). Producent informuje, że ten drugi odcień jest „szykowny, wykwintny i pełen młodzieńczej radości”. W jednym i drugim modelu panel tylny ma fakturę w paski, które w czarnym wariancie mają „doskonale komponować się z tym mrocznym, robiącym piorunujące wrażenie odcieniem”.

Wydaje się, że design to najmocniejsza strona tego smartfona, ponieważ specyfikacja vivo Y01 już takiego wrażenia nie robi – spełni oczekiwania jedynie mniej wymagających klientów, którzy chcą przede wszystkim dużego wyświetlacza i długiego czasu pracy na jednym ładowaniu.

Ekran (LCD IPS) w vivo Y01 ma przekątną 6,51 cala i rozdzielczość HD+ 1600×720 pikseli (proporcje 20:9), natomiast akumulator pojemność 5000 mAh (ładowanie 10 W przez port micro USB; USB 2.0; obsługa ładowania zwrotnego), co w połączeniu z dość podstawową specyfikacją zwiastuje zadowalający czas pracy.

We wnętrzu vivo Y01 znajdują się też procesor MediaTek Helio P35 oraz 3 GB RAM i 32 GB pamięci wbudowanej, którą można rozszerzyć przy pomocy karty microSD o pojemności 1 TB (przygotowano na nią dedykowany slot, obok dwóch miejsc na karty nano SIM).

Ponadto smartfon oferuje aparat o rozdzielczości 13 Mpix (f/2.2) na tyle i 5 Mpix (f/2.2) na przodzie. Podstawowa specyfikacja vivo Y01 wynika z faktu, że urządzenie pracuje pod kontrolą systemu Android 11 Go Edition z interfejsem Funtouch OS 11.1. Producent informuje, że w oprogramowaniu znajduje się iManager, który „dba o porządek w Twoim smartfonie, utrzymując do w doskonałej kondycji”. Potrafi on m.in. zwalniać miejsce i skanować w poszukiwaniu problemów.

Oprogramowanie oferuje również funkcję Multi-Turbo 3.0, która „optymalizuje wydajność telefonu w najczęściej spotykanych zastosowaniach, zmniejszając opóźnienia i zakłócenia w płynności gier”. Producent podaje, że „zaprojektowano [ją] tak, aby skutecznie rozdzielała zasoby procesora i wewnętrznej pamięci masowej – zwłaszcza przy uruchomionej dużej liczbie aplikacji w tle”.

Rekomendowana cena vivo Y01 została ustalona na 699 złotych. Smartfon jest już dostępny w sprzedaży m.in. w sklepie Media Expert. Wkrótce będzie go można kupić także u operatorów.