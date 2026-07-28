Nowy smartfon Vivo. Dołącza do genialnych braci

Gdy tydzień temu oficjalnie zaprezentowany został smartfon Vivo X300e, producent nie ujawnił jego pełnej specyfikacji. Dziś – wraz ze startem sprzedaży – sytuacja uległa zmianie, ale tak naprawdę niewiele się zmieniło, bo potwierdzony został każdy punkt z listy, która wcześniej wyciekła do sieci. Opierając się na niej twierdziłem, że model ten wydaje się dobrze wyważony i teraz mogę to z całą stanowczością powtórzyć.
Oficjalna premiera smartfona Vivo X300e. Nieźle to sobie wymyślili
Pod względem rozmiaru nowy smartfon plasuje się niemal idealnie między podstawowym modelem Vivo X300 (z ekranem o przekątnej 6,31 cala) a Vivo X300 Pro (6,78 cala) i Vivo X300 Ultra (6,82 cala). Model z literką e na końcu ma mianowicie wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,59 cala, cechujący się przy tym rozdzielczością 2750×1260 pikseli, częstotliwością odświeżania sięgającą 144 Hz, rejestrowaniem dotyku z częstotliwością 2000 Hz i przyciemnianiem o częstotliwości 4320 Hz.
Z przodu Vivo X300e zainstalowany został również aparat o rozdzielczości 50 Mpix – z sensorem Samsung Isocell JN1. Z tyłu natomiast znalazło się miejsce dla systemu fotograficznego opracowanego we współpracy z firmą Zeiss. Tworzą go trzy obiektywy:
- szerokokątny z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) i sensorem Sony IMX921 o rozdzielczości 50 Mpix,
- peryskopowy teleobiektyw z 3-krotnym zoomem optycznym, OIS i sensorem Sony IMX882 (50 Mpix),
- ultraszerokokątny z sensorem o rozdzielczości 8 Mpix.
Tymczasem zajrzyjmy do środka. Sercem smartfona Vivo X300e jest procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (bez dopisku Elite), z którym współpracuje 12 GB RAM typu LPDDR5X i pamięć masowa w formacie UFS 4.1. Można więc liczyć na bardzo wysoką płynność działania. Olbrzymim atutem wydaje się również akumulator 7200 mAh – najpojemniejszy w całej rodzinie i stanowiący obietnicę długiego czasu działania między jednym a kolejnym ładowaniem. Z kolei uzupełnianie energii może odbywać się z mocą 90 W.
Do tego dochodzą moduły 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 i NFC, głośniki stereo oraz system Android 16 z nakładką OriginOS 6. Całość wieńczy konstrukcja, która w zależności od wersji kolorystycznej ma od 7,79 do 7,99 mm grubości, a waga wynosi około 200 g.
Pod wieloma względami model ten przypomina więc Vivo X300 FE, ale ma nieco większy ekran i pojemniejszy akumulator. Zresztą podsumujmy tę specyfikację i porównajmy ją z tym, co oferują pozostałe modele z serii Vivo X300…
Vivo X300e vs Vivo X300 i reszta rodziny – porównanie modeli:
|Vivo X300 FE
|Vivo X300e
|Vivo X300
|Vivo X300s
|Vivo X300 Pro
|Vivo X300 Ultra
|Wyświetlacz
|6,31 cala,
AMOLED,
2640×1216 pikseli,
120 Hz
|6,59 cala,
AMOLED,
2750×1260 pikseli,
144 Hz
|6,31 cala,
AMOLED,
2640×1216 pikseli,
120 Hz
|6,78 cala,
AMOLED,
2800×1260 pikseli,
144 Hz
|6,78 cala,
AMOLED,
2800×1260 pikseli,
120 Hz
|6,82 cala,
AMOLED,
3168×1440 pikseli,
144 Hz
|Procesor
|Snapdragon 8 Gen 5
|Snapdragon 8 Gen 5
|Dimensity 9500
|Dimensity 9500
|Dimensity 9500
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|RAM
|12 GB (LPDDR5X)
|12 GB (LPDDR5X)
|12 GB / 16 GB (LPDDR5X)
|12 GB / 16 GB (LPDDR5X)
|12 GB / 16 GB (LPDDR5X)
|12 GB / 16 GB (LPDDR5X)
|Pamięć masowa
|512 GB (UFS 4.1)
|256 GB / 512 GB (UFS 4.1)
|512 GB (UFS 4.1)
|256 GB – 1 TB (UFS 4.1)
|256 GB – 1 TB (UFS 4.1)
|256 GB – 1 TB (UFS 4.1)
|Akumulator
|6500 mAh,
ładowanie 90 W
|7200 mAh,
ładowanie 90 W
|5360 mAh,
ładowanie 90 W
|7100 mAh,
ładowanie 90 W
|5440 mAh,
ładowanie 90 W
|6600 mAh,
ładowanie 100 W
|Aparat z przodu
|50 Mpix
|50 Mpix
|50 Mpix
|50 Mpix
|50 Mpix
|50 Mpix
|Aparaty z tyłu
|– 50 Mpix (główny),
– 50 Mpix (teleobiektyw),
– 8 Mpix (ultraszerokokątny)
|– 50 Mpix (główny),
– 50 Mpix (teleobiektyw),
– 8 Mpix (ultraszerokokątny)
|– 200 Mpix (główny),
– 50 Mpix (teleobiektyw),
– 50 Mpix (ultraszerokokątny)
|– 200 Mpix (główny),
– 50 Mpix (teleobiektyw),
– 50 Mpix (ultraszerokokątny)
|– 50 Mpix (główny),
– 200 Mpix (teleobiektyw),
– 50 Mpix (ultraszerokokątny)
|– 200 Mpix (główny),
– 200 Mpix (teleobiektyw),
– 50 Mpix (ultraszerokokątny)
|Min. grubość i waga
|7,99 mm,
191 g
|7,79 mm,
200 g
|7,95 mm,
190 g
|7,99 mm,
217 g
|7,99 mm,
226 g
|8,19 mm,
232 g
|Odporność
|IP68 / IP69
|IP68 / IP69
|IP68 / IP69
|IP68 / IP69
|IP68 / IP69
|IP68 / IP69
Ile kosztuje smartfon Vivo X300e?
Vivo X300e występuje w trzech kolorach: białym (Moonlight White), czarnym (Midnight Black) i pomarańczowym (Sunlight Orange) oraz w dwóch konfiguracjach, których ceny kształtują się następująco:
- 12/256 GB – 4799 juanów (~2680 złotych),
- 12/512 GB – 5299 juanów (~2955 złotych).
Póki co dostępność nowego modelu jest ograniczona do Chin i nie wiadomo jeszcze, czy w przyszłości ulegnie to zmianie. Premierę poza Państwem Środka można jednak uznać za prawdopodobną.