Nowy smartfon Vivo. Dołącza do genialnych braci

Gdy tydzień temu oficjalnie zaprezentowany został smartfon Vivo X300e, producent nie ujawnił jego pełnej specyfikacji. Dziś – wraz ze startem sprzedaży – sytuacja uległa zmianie, ale tak naprawdę niewiele się zmieniło, bo potwierdzony został każdy punkt z listy, która wcześniej wyciekła do sieci. Opierając się na niej twierdziłem, że model ten wydaje się dobrze wyważony i teraz mogę to z całą stanowczością powtórzyć.

Oficjalna premiera smartfona Vivo X300e. Nieźle to sobie wymyślili

Pod względem rozmiaru nowy smartfon plasuje się niemal idealnie między podstawowym modelem Vivo X300 (z ekranem o przekątnej 6,31 cala) a Vivo X300 Pro (6,78 cala) i Vivo X300 Ultra (6,82 cala). Model z literką e na końcu ma mianowicie wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,59 cala, cechujący się przy tym rozdzielczością 2750×1260 pikseli, częstotliwością odświeżania sięgającą 144 Hz, rejestrowaniem dotyku z częstotliwością 2000 Hz i przyciemnianiem o częstotliwości 4320 Hz.

Z przodu Vivo X300e zainstalowany został również aparat o rozdzielczości 50 Mpix – z sensorem Samsung Isocell JN1. Z tyłu natomiast znalazło się miejsce dla systemu fotograficznego opracowanego we współpracy z firmą Zeiss. Tworzą go trzy obiektywy:

szerokokątny z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) i sensorem Sony IMX921 o rozdzielczości 50 Mpix,

peryskopowy teleobiektyw z 3-krotnym zoomem optycznym, OIS i sensorem Sony IMX882 (50 Mpix),

ultraszerokokątny z sensorem o rozdzielczości 8 Mpix.

Tymczasem zajrzyjmy do środka. Sercem smartfona Vivo X300e jest procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (bez dopisku Elite), z którym współpracuje 12 GB RAM typu LPDDR5X i pamięć masowa w formacie UFS 4.1. Można więc liczyć na bardzo wysoką płynność działania. Olbrzymim atutem wydaje się również akumulator 7200 mAh – najpojemniejszy w całej rodzinie i stanowiący obietnicę długiego czasu działania między jednym a kolejnym ładowaniem. Z kolei uzupełnianie energii może odbywać się z mocą 90 W.

Vivo X300e (fot. Vivo)

Do tego dochodzą moduły 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 i NFC, głośniki stereo oraz system Android 16 z nakładką OriginOS 6. Całość wieńczy konstrukcja, która w zależności od wersji kolorystycznej ma od 7,79 do 7,99 mm grubości, a waga wynosi około 200 g.

Pod wieloma względami model ten przypomina więc Vivo X300 FE, ale ma nieco większy ekran i pojemniejszy akumulator. Zresztą podsumujmy tę specyfikację i porównajmy ją z tym, co oferują pozostałe modele z serii Vivo X300…

Vivo X300e vs Vivo X300 i reszta rodziny – porównanie modeli:

Vivo X300 FE Vivo X300e Vivo X300 Vivo X300s Vivo X300 Pro Vivo X300 Ultra Wyświetlacz 6,31 cala,

AMOLED,

2640×1216 pikseli,

120 Hz 6,59 cala,

AMOLED,

2750×1260 pikseli,

144 Hz 6,31 cala,

AMOLED,

2640×1216 pikseli,

120 Hz 6,78 cala,

AMOLED,

2800×1260 pikseli,

144 Hz 6,78 cala,

AMOLED,

2800×1260 pikseli,

120 Hz 6,82 cala,

AMOLED,

3168×1440 pikseli,

144 Hz Procesor Snapdragon 8 Gen 5 Snapdragon 8 Gen 5 Dimensity 9500 Dimensity 9500 Dimensity 9500 Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM 12 GB (LPDDR5X) 12 GB (LPDDR5X) 12 GB / 16 GB (LPDDR5X) 12 GB / 16 GB (LPDDR5X) 12 GB / 16 GB (LPDDR5X) 12 GB / 16 GB (LPDDR5X) Pamięć masowa 512 GB (UFS 4.1) 256 GB / 512 GB (UFS 4.1) 512 GB (UFS 4.1) 256 GB – 1 TB (UFS 4.1) 256 GB – 1 TB (UFS 4.1) 256 GB – 1 TB (UFS 4.1) Akumulator 6500 mAh,

ładowanie 90 W 7200 mAh,

ładowanie 90 W 5360 mAh,

ładowanie 90 W 7100 mAh,

ładowanie 90 W 5440 mAh,

ładowanie 90 W 6600 mAh,

ładowanie 100 W Aparat z przodu 50 Mpix 50 Mpix 50 Mpix 50 Mpix 50 Mpix 50 Mpix Aparaty z tyłu – 50 Mpix (główny),

– 50 Mpix (teleobiektyw),

– 8 Mpix (ultraszerokokątny) – 50 Mpix (główny),

– 50 Mpix (teleobiektyw),

– 8 Mpix (ultraszerokokątny) – 200 Mpix (główny),

– 50 Mpix (teleobiektyw),

– 50 Mpix (ultraszerokokątny) – 200 Mpix (główny),

– 50 Mpix (teleobiektyw),

– 50 Mpix (ultraszerokokątny) – 50 Mpix (główny),

– 200 Mpix (teleobiektyw),

– 50 Mpix (ultraszerokokątny) – 200 Mpix (główny),

– 200 Mpix (teleobiektyw),

– 50 Mpix (ultraszerokokątny) Min. grubość i waga 7,99 mm,

191 g 7,79 mm,

200 g 7,95 mm,

190 g 7,99 mm,

217 g 7,99 mm,

226 g 8,19 mm,

232 g Odporność IP68 / IP69 IP68 / IP69 IP68 / IP69 IP68 / IP69 IP68 / IP69 IP68 / IP69

Ile kosztuje smartfon Vivo X300e?

Vivo X300e występuje w trzech kolorach: białym (Moonlight White), czarnym (Midnight Black) i pomarańczowym (Sunlight Orange) oraz w dwóch konfiguracjach, których ceny kształtują się następująco:

12/256 GB – 4799 juanów (~2680 złotych),

12/512 GB – 5299 juanów (~2955 złotych).

Póki co dostępność nowego modelu jest ograniczona do Chin i nie wiadomo jeszcze, czy w przyszłości ulegnie to zmianie. Premierę poza Państwem Środka można jednak uznać za prawdopodobną.