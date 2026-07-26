Czytnik e-booków z kolorowym ekranem to kusząca propozycja – szczególnie gdy namiętnie czyta się komiksy albo szuka się urządzenia do nauki. Takie urządzenia dostępne są na rynku dopiero od kilku lat, ale wybór i tak jest już całkiem szeroki. W tym rankingu zwracam uwagę na modele, które są najbardziej godne uwagi.
Po co komu czytnik e-booków z kolorowym ekranem?
Kolorowy ekran w czytniku e-booków może skutecznie wnieść komfort lektury na wyższy poziom. Ma sens przede wszystkim w przypadku bajek, mangi i komiksów, ale robi też różnicę w przypadku podręczników i poradników z wykresami czy ilustracjami. Docenić mogą go również czytelnicy czasopism, a do tego świetnie sprawdza się przy tworzeniu notatek lub zaznaczaniu (kolorem) fragmentów tekstu, czyli na przykład podczas nauki.
Ekrany typu E Ink oferują zwykle 4096 kolorów i zagęszczenie pikseli na poziomie 150 ppi – nie jest to więc paleta (ani rozdzielczość) porównywalna z tabletami. Nastaw się raczej na pastelowe barwy i niezbyt wysoki kontrast – oferowana jakość w zupełności wystarcza jednak do wspomnianych wyżej zastosowań.
W tym rankingu polecam osiem modeli wyposażonych w wyświetlacze o przekątnych od 6 do 10 cali i w cenach rozpoczynających się od niespełna 700 złotych, a kończących na ponad 2000 złotych. Starałem się zmieścić w zestawieniu urządzenia dostosowane do osób o różnych potrzebach i preferencjach. Oto efekt…
Jaki czytnik e-booków z kolorowym ekranem? Ranking 2026:
- InkBook Solaris Color – najtańszy czytnik e-booków z kolorowym ekranem
- Kobo Clara Colour – tani czytnik e-booków z ładnymi kolorami
- PocketBook Era Color – dobry, kolorowy czytnik e-booków 7 cali
- Onyx Boox Go Color (Gen II) – czytnik i cyfrowy notatnik w jednym
- Amazon Kindle Colorsoft – czytnik oferujący naturalne kolory
- PocketBook InkPad Color 3 – dobry czytnik z dużym, kolorowym ekranem
- Bigme B7 CL 4G – kolorowy czytnik z Androidem i łącznością LTE
- Onyx Boox Note Air 5 C – to już właściwie e-tablet, a nie czytnik
Najlepsze czytniki e-booków z kolorowym ekranem oferują długi czas pracy, szybkie działanie i szeroką kompatybilność z popularnymi formatami e-booków i audiobooków. Wiele z nich pozwala również korzystać z cyfrowych bibliotek i księgarń (pokroju Legimi czy Empik Go). O konkretach wspominam w opisach poszczególnych modeli, przejdźmy więc do ich omówienia. Innymi słowy…
Zaczynamy!
InkBook Solaris Color – najtańszy czytnik e-booków z kolorowym ekranem
Zestawienie otwiera InkBook Solaris Color z tej prostej przyczyny, że jest to aktualnie najtańszy czytnik e-booków wyposażony w kolorowy ekran. Niska cena nie jest jednak jedynym argumentem przemawiającym za tą propozycją – urządzenie z katalogu polskiego producenta jest po prostu godne polecenia, bo oferuje niezłą płynność działania i szeroki zakres funkcjonalności, a przy tym cechuje się dobrą jakością wykonania.
Przy tak niskiej cenie trzeba jednak, rzecz jasna, liczyć się z pewnymi niedogodnościami. Kolory wyświetlane na 6-calowym panelu Solarisa są nieco wyblakłe, a odświeżanie – dość wolne. Nawet pomimo tego czytnik pozwala czytać poradniki z kolorowymi instrukcjami i bajki w bardziej komfortowych warunkach niż modele czarno-białe. Zresztą cieszą nawet same kolorowe okładki na ekranie głównym.
Do tego urządzenie radzi sobie z większością popularnych formatów e-booków, dzięki Androidowi pozwala korzystać z aplikacji, takich jak Empik Go czy Legimi, a do tego umożliwia również słuchanie e-booków (w plikach MP3 lub przez usługi typu Storytel) – tyle tylko że nie ma głośnika, trzeba więc podłączyć słuchawki: albo przez Bluetooth, albo wykorzystując port USB-C.
Najważniejsze cechy czytnika InkBook Solaris Color:
- ekran: E Ink Kaleido, 6 cali, 1448×1072 pikseli – 300 ppi lub 150 ppi w kolorze,
- przednie doświetlenie: tak (z regulacją barwy),
- pamięć: 32 GB,
- łączność Wi-Fi / Bluetooth: tak / tak,
- głośniki / wyjście słuchawkowe: nie / nie (tylko USB-C),
- akumulator: 1900 mAh (do 2 tygodni regularnego działania),
- obsługiwane formaty e-booków: CBZ, EPUB, FB2, MOBI, PDF, RTF, TXT i inne,
- obsługiwane formaty audiobooków: MP3,
- cyfrowe księgarnie: Audioteka, BookBeat, Empik Go, Legimi, Storytel, Wattpad i inne,
- pyło-/wodoodporność: brak,
- wymiary: 154 × 112 × 8,4 mm,
- waga: 174 g,
- cena i dostępność:
InkBook Solaris Color
Kobo Clara Colour – tani czytnik e-booków z ładnymi kolorami
Niewiele droższy czytnik Kobo Clara Colour stanowi sensowną alternatywę dla wyżej opisanego Solarisa, szczególnie jeśli zależy Ci na ładnych kolorach. Na 6-calowym wyświetlaczu tego urządzenia barwy są naprawdę przyjemne dla oczu, a komfortowe warunki do czytania poprawia przednie doświetlenie z regulacją jasności i temperatury barwowej.
Czytnik ten nie będzie lepszym wyborem niż Solaris, jeśli czytasz i słuchasz książki głównie w cyfrowych bibliotekach i księgarniach – obsługuje bowiem tylko usługę Kobo. Jeśli jednak chodzi o kompatybilność z popularnymi formatami plików, to trudno mu cokolwiek zarzucić.
Po stronie plusów natomiast zdecydowanie należy zapisać dłuższy czas pracy (sięgający miesiąca przy takim samym użytkowaniu), a także konstrukcję, cechującą się wodoodpornością w stopniu IPX8 – spokojnie możesz więc oddawać się lekturze na basenie lub w wannie, jako że czytnik wytrzyma godzinną kąpiel na głębokości 2 metrów.
Najważniejsze cechy czytnika Kobo Clara Colour:
- ekran: E Ink Kaleido, 6 cali, 1448×1072 pikseli – 300 ppi lub 150 ppi w kolorze,
- przednie doświetlenie: tak (z regulacją barwy),
- pamięć: 16 GB,
- łączność Wi-Fi / Bluetooth: tak / tak,
- głośniki / wyjście słuchawkowe: nie / nie (tylko USB-C),
- akumulator: 1500 mAh (do 4 tygodni regularnego działania),
- obsługiwane formaty e-booków: CBR, CBZ, EPUB, HTML, MOBI, PDF, RTF, TXT i inne,
- obsługiwane formaty audiobooków: tylko w usłudze Kobo,
- cyfrowe księgarnie: Kobo,
- pyło-/wodoodporność: IPX8,
- wymiary: 160 × 112 × 9,2 mm,
- waga: 174 g,
- cena i dostępność:
Kobo Clara Colour
PocketBook Era Color – dobry, kolorowy czytnik e-booków 7 cali
Jeśli preferujesz nieco większe ekrany, to rzuć okiem na czytnik PocketBook Era Color. Jego wyświetlacz cechuje się przekątną 7 cali, dzięki czemu zapewnia lepsze warunki do czytania komiksów, kolorowych magazynów i czasopism. Jeśli chodzi o charakterystykę barw, to słowo pastelowe wydaje się pasować doskonale.
Urządzenia marki PocketBook słyną z szerokiej kompatybilności i Era Color nie jest tu wyjątkiem. Możemy skorzystać z usług Legimi i Empik Go, a także wgrać do pamięci wewnętrznej pliki właściwie w dowolnym formacie – dotyczy to zarówno e-booków, jak i audiobooków. Dodatkowym plusem jest bardzo wysoka płynność działania.
Podobnie jak wyżej opisany czytnik Kobo, PocketBook Era Color oferuje akumulator na cztery tygodnie działania i konstrukcję cechującą się wodoodpornością w klasie IPX8. Całość jest też naprawdę poręczna i lekka – innymi słowy: to zdecydowanie niezły wybór i po prostu bardzo dobry czytnik e-booków do 1000 złotych.
Najważniejsze cechy czytnika PocketBook Era Color:
- ekran: E Ink Kaleido, 7 cali, 1680×1264 pikseli – 300 ppi lub 150 ppi w kolorze,
- przednie doświetlenie: tak (z regulacją barwy),
- pamięć: 32 GB,
- łączność Wi-Fi / Bluetooth: tak / tak,
- głośniki / wyjście słuchawkowe: nie / nie (tylko USB-C),
- akumulator: 2500 mAh (do 4 tygodni regularnego działania),
- obsługiwane formaty e-booków: ACSM, CBR, CBZ, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, FB2, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT i inne,
- obsługiwane formaty audiobooków: M4A, M4B, MP3, OGG,
- cyfrowe księgarnie: Empik Go, Legimi,
- pyło-/wodoodporność: IPX8,
- wymiary: 134,3 × 155 × 7,8 mm,
- waga: 235 g,
- cena i dostępność:
PocketBook Era Color
Onyx Boox Go Color (Gen II) – czytnik i cyfrowy notatnik w jednym
Spośród 7-calowców warto też wyróżnić model Onyx Boox Go Color (Gen II). Jedną z jego charakterystycznych cech jest system Android, zapewniający bezproblemową kompatybilność z większością formatów i wszystkimi popularnymi usługami pokroju Legimi, Empik Go, Storytel czy Woblink. Żadnego kłopotu nie ma też z uruchomieniem innych aplikacji, takich jak Chrome czy Gmail.
Urządzenie to dobrze sprawdza się też w roli cyfrowego notatnika. W tym celu producent przygotował aplikację, która zapewnia wygodne i intuicyjne tworzenie zapisków i późniejsze ich przeglądanie. Ekran jest w dodatku przystosowany do obsługi przy pomocy rysika (ale element ten nie jest częścią zestawu sprzedażowego).
Recenzenci zwracają również uwagę na nienaganną wygodę użytkowania i wysoką wydajność, a wśród nielicznych minusów wymieniany jest czas pracy. Przy intensywnym korzystaniu konieczne może okazać się ładowanie raz w tygodniu.
Najważniejsze cechy czytnika Onyx Boox Go Color (Gen II):
- ekran: E Ink Kaleido, 7 cali, 1680×1264 pikseli – 300 ppi lub 150 ppi w kolorze,
- przednie doświetlenie: tak (z regulacją barwy),
- pamięć: 64 GB (+ slot microSD),
- łączność Wi-Fi / Bluetooth: tak / tak,
- głośniki / wyjście słuchawkowe: tak / nie (tylko USB-C),
- akumulator: 2300 mAh (do 1 tygodnia regularnego działania),
- obsługiwane formaty e-booków: ACSM, AZW3, CBR, CBZ, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, FB2, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT i inne,
- obsługiwane formaty audiobooków: MP3,
- cyfrowe księgarnie: Audioteka, BookBeat, Empik Go, Legimi, Storytel, Wattpad i inne,
- pyło-/wodoodporność: brak,
- wymiary: 137 × 156 × 6,4 mm,
- waga: 195 g,
- cena i dostępność:
Onyx Boox Go Color (Gen II)
Amazon Kindle Colorsoft – czytnik oferujący naturalne kolory
Nie będzie chyba szczególnie kontrowersyjną opinia, że żaden ranking czytników e-booków nie byłby kompletny bez propozycji z katalogu firmy Amazon. Od niedawna Amerykanie mają w swojej ofercie także model z kolorowym ekranem. Nazywa się Kindle Colorsoft i może okazać się doskonałym wyborem, choć zdecydowanie nie dla każdego.
Tak jak inne modele w tym zestawieniu urządzenie bazuje na panelu typu E Ink Kaleido. Amazon zdołał go jednak zoptymalizować w taki sposób, że wyświetlane kolory są zdecydowanie bardziej naturalne i realistyczne niż u konkurencji. Zadbał również o wysoką wydajność, rewelacyjną współpracę z biblioteką Kindle, czas pracy sięgający 2 miesięcy oraz wodoodporną konstrukcję, która przy okazji jest też bardzo poręczna.
Kindle Colorsoft nie będzie jednak dobrym wyborem dla kogoś, kto oczekuje dostępu do innych aplikacji (takich jak Legimi) i pełnej kompatybilności z wszystkimi popularnymi formatami. Brakuje również interfejsu w języku polskim.
Najważniejsze cechy czytnika Amazon Kindle Colorsoft:
- ekran: E Ink Kaleido, 7 cali, 1680×1264 pikseli – 300 ppi lub 150 ppi w kolorze,
- przednie doświetlenie: tak (z regulacją barwy),
- pamięć: 32 GB ,
- łączność Wi-Fi / Bluetooth: tak / tak,
- głośniki / wyjście słuchawkowe: nie / nie (tylko USB-C),
- akumulator: 2310 mAh (do 8 tygodni regularnego działania),
- obsługiwane formaty e-booków: AZW, AZW3, DOC, DOCX, EPUB, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF i TXT,
- obsługiwane formaty audiobooków: tylko w usłudze Audible,
- cyfrowe księgarnie: Kindle, Audible,
- pyło-/wodoodporność: IPX8,
- wymiary: 127,5 × 176,7 × 7,8 mm,
- waga: 219 g,
- cena i dostępność:
Amazon Kindle Colorsoft Signature Edition
PocketBook InkPad Color 3 – dobry czytnik z dużym, kolorowym ekranem
Rynek czytników nie gna w takim tempie jak sektor smartfonów czy smartwatchy. To zatem nic niezwykłego, że model z 2023 roku trzy lata później nadal może być uznany za najlepszy czytnik e-booków do 1500 złotych. Mam tu konkretnie na myśli PocketBook InkPad Color 3.
Ma nieco większy od wcześniej podanych modeli wyświetlacz – o przekątnej 7,8 cala. Dzięki temu czytanie komiksów, a przede wszystkim podręczników i czasopism może być wygodniejsze. Same kolory zaś prezentują się w porządku, choć zmierzają raczej w kierunku pasteli.
Szybkość działania i czas pracy na jednym ładowaniu to kolejne atuty, ale najważniejszym może być samo oprogramowanie. Zawiera wiele przydatnych funkcji i narzędzi, a do tego cechuje się kompatybilnością z większością popularnych formatów e-booków i audiobooków (urządzenie ma nawet wbudowany głośnik!). Czytnik ma również zainstalowane aplikacje Legimi i Empik Go.
Najważniejsze cechy czytnika PocketBook InkPad Color 3:
- ekran: E Ink Kaleido, 7,8 cala, 1872×14044 pikseli – 300 ppi lub 150 ppi w kolorze,
- przednie doświetlenie: tak (z regulacją barwy),
- pamięć: 32 GB,
- łączność Wi-Fi / Bluetooth: tak / tak,
- głośniki / wyjście słuchawkowe: tak / nie (tylko USB-C),
- akumulator: 2900 mAh (do 4 tygodni regularnego działania),
- obsługiwane formaty e-booków: ACSM, CBR, CBZ, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, FB2, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT i inne,
- obsługiwane formaty audiobooków: M4A, M4B, MP3, OGG,
- cyfrowe księgarnie: Empik Go, Legimi,
- pyło-/wodoodporność: IPX8,
- wymiary: 134 × 189,5 × 7,9 mm,
- waga: 267 g,
- cena i dostępność:
PocketBook InkPad Color 3
Bigme B7 CL 4G – kolorowy czytnik z Androidem i łącznością LTE
Bigme B7 CL 4G to czytnik e-booków inny niż wszystkie – jedyny taki na rynku. Został wyposażony w kolorowy panel E Ink o przekątnej 7 cali i system Android, dzięki któremu zapewnia bezproblemową kompatybilność z wszystkimi popularnymi formatami oraz dostęp do wielu różnych aplikacji – pod względem funkcjonalności to praktycznie tablet.
Taka charakterystyka nadal nie tłumaczy, skąd stwierdzenie o bezkonkurencyjności (ponieważ kolorowych czytników z Androidem jest co najmniej kilka). Ten model jednak wyróżnia się jeszcze obecnością modemu 4G (LTE), dzięki któremu umożliwia nawiązanie połączenia z internetem także poza zasięgiem sieci Wi-Fi.
Poza tym czytnik obsługuje rysik, umożliwiając wygodne notowanie (co więcej – znajduje się on w zestawie). Dopełnieniem całości jest zaś zintegrowany aparat, który można wykorzystać do robienia zdjęć książek, a nawet skanowania z OCR. To wszechstronne, a przy tym naprawdę dobrze wyposażone i wykonane urządzenie, które w dodatku wcale nie należy do szczególnie drogich.
Najważniejsze cechy czytnika Bigme B7 CL 4G:
- ekran: E Ink Kaleido, 7 cali, 1680×1264 pikseli – 300 ppi lub 150 ppi w kolorze,
- przednie doświetlenie: tak (z regulacją barwy),
- pamięć: 128 GB (+ slot microSD),
- łączność Wi-Fi / Bluetooth: tak / tak (a do tego 4G),
- głośniki / wyjście słuchawkowe: tak / nie (tylko USB-C),
- akumulator: 3000 mAh (do 5 dni regularnego działania),
- obsługiwane formaty e-booków: ACSM, AZW3, CBR, CBZ, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, FB2, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT i inne,
- obsługiwane formaty audiobooków: MP3, WAV i inne,
- cyfrowe księgarnie: Audioteka, BookBeat, Empik Go, Legimi, Storytel, Wattpad i inne,
- pyło-/wodoodporność: brak,
- wymiary: 138,6 × 156,6 × 5,8 mm,
- waga: 215 g,
- cena i dostępność:
Bigme B7 CL 4G
Onyx Boox Note Air 5 C – to już właściwie e-tablet, a nie czytnik
Do kategorii hybryd, łączących w sobie cechy tabletów i czytników, należy również wieńczący ten ranking model Onyx Boox Note Air 5 C. Nie ma modemu 4G ani aparatu, ale za sprawą Androida i rysika oferuje podobną funkcjonalność do wyżej opisanego Bigme. Szczególnie w kontekście tworzenia notatek ma do zaoferowania wiele, no i świetnie sprawdza się też jako czytnik.
Największym atutem tego modelu jest duży wyświetlacz – o przekątnej 10,3 cala. Taki rozmiar pozwala w pełni komfortowo czytać i przeglądać treści każdego rodzaju. Obsługuje praktycznie wszystkie popularne formaty e-booków. Radzi sobie także z audiobookami, które może odtwarzać na wbudowanych głośnikach stereo lub słuchawkach.
Działa płynnie i całkiem długo, a komfort korzystania recenzenci oceniają jako bardzo wysoki. Wynika to między innymi z całkiem poręcznej, jak na tak duży ekran, konstrukcji. Jedynym minusem może być stosunkowo duża waga – 440 gramów czuć w dłoniach, no ale trudno byłoby oczekiwać czegoś innego po tym formacie.
Najważniejsze cechy czytnika Onyx Boox Note Air 5 C:
- ekran: E Ink Kaleido, 10,3 cala, 2480×1860 pikseli – 300 ppi lub 150 ppi w kolorze,
- przednie doświetlenie: tak (z regulacją barwy),
- pamięć: 64 GB (+ slot microSD),
- łączność Wi-Fi / Bluetooth: tak / tak,
- głośniki / wyjście słuchawkowe: tak / nie (tylko USB-C),
- akumulator: 3700 mAh (do 5 dni regularnego działania),
- obsługiwane formaty e-booków: ACSM, AZW3, CBR, CBZ, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, FB2, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT i inne,
- obsługiwane formaty audiobooków: MP3, WAV i inne,
- cyfrowe księgarnie: Audioteka, BookBeat, Empik Go, Legimi, Storytel, Wattpad i inne,
- pyło-/wodoodporność: brak,
- wymiary: 192 × 225 × 5,8 mm,
- waga: 440 g,
- cena i dostępność:
Onyx Boox Note Air 5 C
W tym miejscu kończę to zestawienie. Choć na rynku można znaleźć też droższe i jeszcze większe urządzenia, nie jestem przekonany, co do tego, czy warto. Celując w rozmiar na poziomie 13 cali poszedłbym raczej w tablet albo i laptop (najlepiej z matowym ekranem, jeśli zależy nam na możliwości komfortowego oddawania się lekturze).