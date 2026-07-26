Czytnik e-booków z kolorowym ekranem to kusząca propozycja – szczególnie gdy namiętnie czyta się komiksy albo szuka się urządzenia do nauki. Takie urządzenia dostępne są na rynku dopiero od kilku lat, ale wybór i tak jest już całkiem szeroki. W tym rankingu zwracam uwagę na modele, które są najbardziej godne uwagi.

Po co komu czytnik e-booków z kolorowym ekranem?

Kolorowy ekran w czytniku e-booków może skutecznie wnieść komfort lektury na wyższy poziom. Ma sens przede wszystkim w przypadku bajek, mangi i komiksów, ale robi też różnicę w przypadku podręczników i poradników z wykresami czy ilustracjami. Docenić mogą go również czytelnicy czasopism, a do tego świetnie sprawdza się przy tworzeniu notatek lub zaznaczaniu (kolorem) fragmentów tekstu, czyli na przykład podczas nauki.

Ekrany typu E Ink oferują zwykle 4096 kolorów i zagęszczenie pikseli na poziomie 150 ppi – nie jest to więc paleta (ani rozdzielczość) porównywalna z tabletami. Nastaw się raczej na pastelowe barwy i niezbyt wysoki kontrast – oferowana jakość w zupełności wystarcza jednak do wspomnianych wyżej zastosowań.

W tym rankingu polecam osiem modeli wyposażonych w wyświetlacze o przekątnych od 6 do 10 cali i w cenach rozpoczynających się od niespełna 700 złotych, a kończących na ponad 2000 złotych. Starałem się zmieścić w zestawieniu urządzenia dostosowane do osób o różnych potrzebach i preferencjach. Oto efekt…

Jaki czytnik e-booków z kolorowym ekranem? Ranking 2026:

InkBook Solaris Color – najtańszy czytnik e-booków z kolorowym ekranem

– najtańszy czytnik e-booków z kolorowym ekranem Kobo Clara Colour – tani czytnik e-booków z ładnymi kolorami

– tani czytnik e-booków z ładnymi kolorami PocketBook Era Color – dobry, kolorowy czytnik e-booków 7 cali

– dobry, kolorowy czytnik e-booków 7 cali Onyx Boox Go Color (Gen II) – czytnik i cyfrowy notatnik w jednym

– czytnik i cyfrowy notatnik w jednym Amazon Kindle Colorsoft – czytnik oferujący naturalne kolory

– czytnik oferujący naturalne kolory PocketBook InkPad Color 3 – dobry czytnik z dużym, kolorowym ekranem

– dobry czytnik z dużym, kolorowym ekranem Bigme B7 CL 4G – kolorowy czytnik z Androidem i łącznością LTE

– kolorowy czytnik z Androidem i łącznością LTE Onyx Boox Note Air 5 C – to już właściwie e-tablet, a nie czytnik

Najlepsze czytniki e-booków z kolorowym ekranem oferują długi czas pracy, szybkie działanie i szeroką kompatybilność z popularnymi formatami e-booków i audiobooków. Wiele z nich pozwala również korzystać z cyfrowych bibliotek i księgarń (pokroju Legimi czy Empik Go). O konkretach wspominam w opisach poszczególnych modeli, przejdźmy więc do ich omówienia. Innymi słowy…

Zaczynamy!

InkBook Solaris Color – najtańszy czytnik e-booków z kolorowym ekranem

Zestawienie otwiera InkBook Solaris Color z tej prostej przyczyny, że jest to aktualnie najtańszy czytnik e-booków wyposażony w kolorowy ekran. Niska cena nie jest jednak jedynym argumentem przemawiającym za tą propozycją – urządzenie z katalogu polskiego producenta jest po prostu godne polecenia, bo oferuje niezłą płynność działania i szeroki zakres funkcjonalności, a przy tym cechuje się dobrą jakością wykonania.

Przy tak niskiej cenie trzeba jednak, rzecz jasna, liczyć się z pewnymi niedogodnościami. Kolory wyświetlane na 6-calowym panelu Solarisa są nieco wyblakłe, a odświeżanie – dość wolne. Nawet pomimo tego czytnik pozwala czytać poradniki z kolorowymi instrukcjami i bajki w bardziej komfortowych warunkach niż modele czarno-białe. Zresztą cieszą nawet same kolorowe okładki na ekranie głównym.

InkBook Solaris Color (fot. InkBook)

Do tego urządzenie radzi sobie z większością popularnych formatów e-booków, dzięki Androidowi pozwala korzystać z aplikacji, takich jak Empik Go czy Legimi, a do tego umożliwia również słuchanie e-booków (w plikach MP3 lub przez usługi typu Storytel) – tyle tylko że nie ma głośnika, trzeba więc podłączyć słuchawki: albo przez Bluetooth, albo wykorzystując port USB-C.

Najważniejsze cechy czytnika InkBook Solaris Color:

ekran: E Ink Kaleido, 6 cali, 1448×1072 pikseli – 300 ppi lub 150 ppi w kolorze,

przednie doświetlenie: tak (z regulacją barwy),

pamięć: 32 GB,

łączność Wi-Fi / Bluetooth: tak / tak,

głośniki / wyjście słuchawkowe: nie / nie (tylko USB-C),

akumulator: 1900 mAh (do 2 tygodni regularnego działania),

obsługiwane formaty e-booków: CBZ, EPUB, FB2, MOBI, PDF, RTF, TXT i inne,

obsługiwane formaty audiobooków: MP3,

cyfrowe księgarnie: Audioteka, BookBeat, Empik Go, Legimi, Storytel, Wattpad i inne,

pyło-/wodoodporność: brak,

wymiary: 154 × 112 × 8,4 mm,

waga: 174 g,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? InkBook Solaris Color ok. 700 zł Allegro Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

Kobo Clara Colour – tani czytnik e-booków z ładnymi kolorami

Niewiele droższy czytnik Kobo Clara Colour stanowi sensowną alternatywę dla wyżej opisanego Solarisa, szczególnie jeśli zależy Ci na ładnych kolorach. Na 6-calowym wyświetlaczu tego urządzenia barwy są naprawdę przyjemne dla oczu, a komfortowe warunki do czytania poprawia przednie doświetlenie z regulacją jasności i temperatury barwowej.

Czytnik ten nie będzie lepszym wyborem niż Solaris, jeśli czytasz i słuchasz książki głównie w cyfrowych bibliotekach i księgarniach – obsługuje bowiem tylko usługę Kobo. Jeśli jednak chodzi o kompatybilność z popularnymi formatami plików, to trudno mu cokolwiek zarzucić.

Kobo Clara Colour (fot. Rakuten)

Po stronie plusów natomiast zdecydowanie należy zapisać dłuższy czas pracy (sięgający miesiąca przy takim samym użytkowaniu), a także konstrukcję, cechującą się wodoodpornością w stopniu IPX8 – spokojnie możesz więc oddawać się lekturze na basenie lub w wannie, jako że czytnik wytrzyma godzinną kąpiel na głębokości 2 metrów.

Najważniejsze cechy czytnika Kobo Clara Colour:

ekran: E Ink Kaleido, 6 cali, 1448×1072 pikseli – 300 ppi lub 150 ppi w kolorze,

przednie doświetlenie: tak (z regulacją barwy),

pamięć: 16 GB,

łączność Wi-Fi / Bluetooth: tak / tak,

głośniki / wyjście słuchawkowe: nie / nie (tylko USB-C),

akumulator: 1500 mAh (do 4 tygodni regularnego działania),

obsługiwane formaty e-booków: CBR, CBZ, EPUB, HTML, MOBI, PDF, RTF, TXT i inne,

obsługiwane formaty audiobooków: tylko w usłudze Kobo,

cyfrowe księgarnie: Kobo,

pyło-/wodoodporność: IPX8,

wymiary: 160 × 112 × 9,2 mm,

waga: 174 g,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Kobo Clara Colour ok. 750 zł Allegro Komputronik Media Expert x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

PocketBook Era Color – dobry, kolorowy czytnik e-booków 7 cali

Jeśli preferujesz nieco większe ekrany, to rzuć okiem na czytnik PocketBook Era Color. Jego wyświetlacz cechuje się przekątną 7 cali, dzięki czemu zapewnia lepsze warunki do czytania komiksów, kolorowych magazynów i czasopism. Jeśli chodzi o charakterystykę barw, to słowo pastelowe wydaje się pasować doskonale.

Urządzenia marki PocketBook słyną z szerokiej kompatybilności i Era Color nie jest tu wyjątkiem. Możemy skorzystać z usług Legimi i Empik Go, a także wgrać do pamięci wewnętrznej pliki właściwie w dowolnym formacie – dotyczy to zarówno e-booków, jak i audiobooków. Dodatkowym plusem jest bardzo wysoka płynność działania.

PocketBook Era Color Fashion Edition (fot. PocketBook)

Podobnie jak wyżej opisany czytnik Kobo, PocketBook Era Color oferuje akumulator na cztery tygodnie działania i konstrukcję cechującą się wodoodpornością w klasie IPX8. Całość jest też naprawdę poręczna i lekka – innymi słowy: to zdecydowanie niezły wybór i po prostu bardzo dobry czytnik e-booków do 1000 złotych.

Najważniejsze cechy czytnika PocketBook Era Color:

ekran: E Ink Kaleido, 7 cali, 1680×1264 pikseli – 300 ppi lub 150 ppi w kolorze,

przednie doświetlenie: tak (z regulacją barwy),

pamięć: 32 GB,

łączność Wi-Fi / Bluetooth: tak / tak,

głośniki / wyjście słuchawkowe: nie / nie (tylko USB-C),

akumulator: 2500 mAh (do 4 tygodni regularnego działania),

obsługiwane formaty e-booków: ACSM, CBR, CBZ, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, FB2, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT i inne,

obsługiwane formaty audiobooków: M4A, M4B, MP3, OGG,

cyfrowe księgarnie: Empik Go, Legimi,

pyło-/wodoodporność: IPX8,

wymiary: 134,3 × 155 × 7,8 mm,

waga: 235 g,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? PocketBook Era Color ok. 960 zł Allegro Komputronik Media Expert x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Onyx Boox Go Color (Gen II) – czytnik i cyfrowy notatnik w jednym

Spośród 7-calowców warto też wyróżnić model Onyx Boox Go Color (Gen II). Jedną z jego charakterystycznych cech jest system Android, zapewniający bezproblemową kompatybilność z większością formatów i wszystkimi popularnymi usługami pokroju Legimi, Empik Go, Storytel czy Woblink. Żadnego kłopotu nie ma też z uruchomieniem innych aplikacji, takich jak Chrome czy Gmail.

Urządzenie to dobrze sprawdza się też w roli cyfrowego notatnika. W tym celu producent przygotował aplikację, która zapewnia wygodne i intuicyjne tworzenie zapisków i późniejsze ich przeglądanie. Ekran jest w dodatku przystosowany do obsługi przy pomocy rysika (ale element ten nie jest częścią zestawu sprzedażowego).

Onyx Boox Go Color (Gen II) (fot. Onyx Boox)

Recenzenci zwracają również uwagę na nienaganną wygodę użytkowania i wysoką wydajność, a wśród nielicznych minusów wymieniany jest czas pracy. Przy intensywnym korzystaniu konieczne może okazać się ładowanie raz w tygodniu.

Najważniejsze cechy czytnika Onyx Boox Go Color (Gen II):

ekran: E Ink Kaleido, 7 cali, 1680×1264 pikseli – 300 ppi lub 150 ppi w kolorze,

przednie doświetlenie: tak (z regulacją barwy),

pamięć: 64 GB (+ slot microSD),

łączność Wi-Fi / Bluetooth: tak / tak,

głośniki / wyjście słuchawkowe: tak / nie (tylko USB-C),

akumulator: 2300 mAh (do 1 tygodnia regularnego działania),

obsługiwane formaty e-booków: ACSM, AZW3, CBR, CBZ, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, FB2, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT i inne,

obsługiwane formaty audiobooków: MP3,

cyfrowe księgarnie: Audioteka, BookBeat, Empik Go, Legimi, Storytel, Wattpad i inne,

pyło-/wodoodporność: brak,

wymiary: 137 × 156 × 6,4 mm,

waga: 195 g,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Onyx Boox Go Color (Gen II) ok. 1040 zł Allegro Komputronik Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

Amazon Kindle Colorsoft – czytnik oferujący naturalne kolory

Nie będzie chyba szczególnie kontrowersyjną opinia, że żaden ranking czytników e-booków nie byłby kompletny bez propozycji z katalogu firmy Amazon. Od niedawna Amerykanie mają w swojej ofercie także model z kolorowym ekranem. Nazywa się Kindle Colorsoft i może okazać się doskonałym wyborem, choć zdecydowanie nie dla każdego.

Tak jak inne modele w tym zestawieniu urządzenie bazuje na panelu typu E Ink Kaleido. Amazon zdołał go jednak zoptymalizować w taki sposób, że wyświetlane kolory są zdecydowanie bardziej naturalne i realistyczne niż u konkurencji. Zadbał również o wysoką wydajność, rewelacyjną współpracę z biblioteką Kindle, czas pracy sięgający 2 miesięcy oraz wodoodporną konstrukcję, która przy okazji jest też bardzo poręczna.

Kindle Colorsoft Signature Edition (fot. Amazon)

Kindle Colorsoft nie będzie jednak dobrym wyborem dla kogoś, kto oczekuje dostępu do innych aplikacji (takich jak Legimi) i pełnej kompatybilności z wszystkimi popularnymi formatami. Brakuje również interfejsu w języku polskim.

Najważniejsze cechy czytnika Amazon Kindle Colorsoft:

ekran: E Ink Kaleido, 7 cali, 1680×1264 pikseli – 300 ppi lub 150 ppi w kolorze,

przednie doświetlenie: tak (z regulacją barwy),

pamięć: 32 GB ,

łączność Wi-Fi / Bluetooth: tak / tak,

głośniki / wyjście słuchawkowe: nie / nie (tylko USB-C),

akumulator: 2310 mAh (do 8 tygodni regularnego działania),

obsługiwane formaty e-booków: AZW, AZW3, DOC, DOCX, EPUB, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF i TXT,

obsługiwane formaty audiobooków: tylko w usłudze Audible,

cyfrowe księgarnie: Kindle, Audible,

pyło-/wodoodporność: IPX8,

wymiary: 127,5 × 176,7 × 7,8 mm,

waga: 219 g,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Amazon Kindle Colorsoft Signature Edition ok. 1140 zł Allegro Media Expert x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

PocketBook InkPad Color 3 – dobry czytnik z dużym, kolorowym ekranem

Rynek czytników nie gna w takim tempie jak sektor smartfonów czy smartwatchy. To zatem nic niezwykłego, że model z 2023 roku trzy lata później nadal może być uznany za najlepszy czytnik e-booków do 1500 złotych. Mam tu konkretnie na myśli PocketBook InkPad Color 3.

Ma nieco większy od wcześniej podanych modeli wyświetlacz – o przekątnej 7,8 cala. Dzięki temu czytanie komiksów, a przede wszystkim podręczników i czasopism może być wygodniejsze. Same kolory zaś prezentują się w porządku, choć zmierzają raczej w kierunku pasteli.

PocketBook InkPad Color 3 (fot. PocketBook)

Szybkość działania i czas pracy na jednym ładowaniu to kolejne atuty, ale najważniejszym może być samo oprogramowanie. Zawiera wiele przydatnych funkcji i narzędzi, a do tego cechuje się kompatybilnością z większością popularnych formatów e-booków i audiobooków (urządzenie ma nawet wbudowany głośnik!). Czytnik ma również zainstalowane aplikacje Legimi i Empik Go.

Najważniejsze cechy czytnika PocketBook InkPad Color 3:

ekran: E Ink Kaleido, 7,8 cala, 1872×14044 pikseli – 300 ppi lub 150 ppi w kolorze,

przednie doświetlenie: tak (z regulacją barwy),

pamięć: 32 GB,

łączność Wi-Fi / Bluetooth: tak / tak,

głośniki / wyjście słuchawkowe: tak / nie (tylko USB-C),

akumulator: 2900 mAh (do 4 tygodni regularnego działania),

obsługiwane formaty e-booków: ACSM, CBR, CBZ, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, FB2, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT i inne,

obsługiwane formaty audiobooków: M4A, M4B, MP3, OGG,

cyfrowe księgarnie: Empik Go, Legimi,

pyło-/wodoodporność: IPX8,

wymiary: 134 × 189,5 × 7,9 mm,

waga: 267 g,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? PocketBook InkPad Color 3 ok. 1300 zł Allegro Komputronik Media Expert x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Bigme B7 CL 4G – kolorowy czytnik z Androidem i łącznością LTE

Bigme B7 CL 4G to czytnik e-booków inny niż wszystkie – jedyny taki na rynku. Został wyposażony w kolorowy panel E Ink o przekątnej 7 cali i system Android, dzięki któremu zapewnia bezproblemową kompatybilność z wszystkimi popularnymi formatami oraz dostęp do wielu różnych aplikacji – pod względem funkcjonalności to praktycznie tablet.

Taka charakterystyka nadal nie tłumaczy, skąd stwierdzenie o bezkonkurencyjności (ponieważ kolorowych czytników z Androidem jest co najmniej kilka). Ten model jednak wyróżnia się jeszcze obecnością modemu 4G (LTE), dzięki któremu umożliwia nawiązanie połączenia z internetem także poza zasięgiem sieci Wi-Fi.

Bigme B7 (źródło: ITHome)

Poza tym czytnik obsługuje rysik, umożliwiając wygodne notowanie (co więcej – znajduje się on w zestawie). Dopełnieniem całości jest zaś zintegrowany aparat, który można wykorzystać do robienia zdjęć książek, a nawet skanowania z OCR. To wszechstronne, a przy tym naprawdę dobrze wyposażone i wykonane urządzenie, które w dodatku wcale nie należy do szczególnie drogich.

Najważniejsze cechy czytnika Bigme B7 CL 4G:

ekran: E Ink Kaleido, 7 cali, 1680×1264 pikseli – 300 ppi lub 150 ppi w kolorze,

przednie doświetlenie: tak (z regulacją barwy),

pamięć: 128 GB (+ slot microSD),

łączność Wi-Fi / Bluetooth: tak / tak (a do tego 4G),

głośniki / wyjście słuchawkowe: tak / nie (tylko USB-C),

akumulator: 3000 mAh (do 5 dni regularnego działania),

obsługiwane formaty e-booków: ACSM, AZW3, CBR, CBZ, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, FB2, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT i inne,

obsługiwane formaty audiobooków: MP3, WAV i inne,

cyfrowe księgarnie: Audioteka, BookBeat, Empik Go, Legimi, Storytel, Wattpad i inne,

pyło-/wodoodporność: brak,

wymiary: 138,6 × 156,6 × 5,8 mm,

waga: 215 g,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Bigme B7 CL 4G ok. 1500 zł Allegro Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

Onyx Boox Note Air 5 C – to już właściwie e-tablet, a nie czytnik

Do kategorii hybryd, łączących w sobie cechy tabletów i czytników, należy również wieńczący ten ranking model Onyx Boox Note Air 5 C. Nie ma modemu 4G ani aparatu, ale za sprawą Androida i rysika oferuje podobną funkcjonalność do wyżej opisanego Bigme. Szczególnie w kontekście tworzenia notatek ma do zaoferowania wiele, no i świetnie sprawdza się też jako czytnik.

Największym atutem tego modelu jest duży wyświetlacz – o przekątnej 10,3 cala. Taki rozmiar pozwala w pełni komfortowo czytać i przeglądać treści każdego rodzaju. Obsługuje praktycznie wszystkie popularne formaty e-booków. Radzi sobie także z audiobookami, które może odtwarzać na wbudowanych głośnikach stereo lub słuchawkach.

Onyx Boox Note Air 5 C (fot. Onyx Boox)

Działa płynnie i całkiem długo, a komfort korzystania recenzenci oceniają jako bardzo wysoki. Wynika to między innymi z całkiem poręcznej, jak na tak duży ekran, konstrukcji. Jedynym minusem może być stosunkowo duża waga – 440 gramów czuć w dłoniach, no ale trudno byłoby oczekiwać czegoś innego po tym formacie.

Najważniejsze cechy czytnika Onyx Boox Note Air 5 C:

ekran: E Ink Kaleido, 10,3 cala, 2480×1860 pikseli – 300 ppi lub 150 ppi w kolorze,

przednie doświetlenie: tak (z regulacją barwy),

pamięć: 64 GB (+ slot microSD),

łączność Wi-Fi / Bluetooth: tak / tak,

głośniki / wyjście słuchawkowe: tak / nie (tylko USB-C),

akumulator: 3700 mAh (do 5 dni regularnego działania),

obsługiwane formaty e-booków: ACSM, AZW3, CBR, CBZ, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, FB2, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT i inne,

obsługiwane formaty audiobooków: MP3, WAV i inne,

cyfrowe księgarnie: Audioteka, BookBeat, Empik Go, Legimi, Storytel, Wattpad i inne,

pyło-/wodoodporność: brak,

wymiary: 192 × 225 × 5,8 mm,

waga: 440 g,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Onyx Boox Note Air 5 C ok. 2140 zł Allegro Komputronik Media Expert x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

W tym miejscu kończę to zestawienie. Choć na rynku można znaleźć też droższe i jeszcze większe urządzenia, nie jestem przekonany, co do tego, czy warto. Celując w rozmiar na poziomie 13 cali poszedłbym raczej w tablet albo i laptop (najlepiej z matowym ekranem, jeśli zależy nam na możliwości komfortowego oddawania się lekturze).