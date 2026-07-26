Konkurencja ma problem. Potężny smartfon Xiaomi zadebiutuje w Europie

Jak wynika z najnowszych informacji, Xiaomi 18 Pro może trafić do sprzedaży w Polsce. Cieszy więc to, że zachowa wyjątkową cechę poprzednika.

Xiaomi 18 Pro zmierza do Europy

We wrześniu 2025 roku odbyła się premiera Xiaomi 17 Pro i 17 Pro Max, czyli potężnych smartfonów Xiaomi ze świetną specyfikacją i dodatkowymi ekranami umieszczonymi z tyłu obudowy. Niestety, żaden z tych modeli nie doczekał się oficjalnej premiery w Europie. Jeśli chodzi o następców, to Xiaomi może mieć inne plany.

Serwis XiaomiTime donosi, że Xiaomi 18 Pro, rozwijany pod nazwą kodową VENICE, będzie znacznie szerzej dostępny od swojego poprzednika. Otóż wersja o numerze modelu M261DB ma być sprzedawana w Chinach, ale weriant 26122PN61G szykowany jest z myślą o globalnym debiucie.

Nowy smartfon ma pojawić się m.in. w Turcji, Japonii, na Tajwanie i – co dla nas najważniejsze – w Europejskim Obszarze Gospodarczym, czyli również w Polsce. Raport nie wspomina o Xiaomi 18 Pro Max, więc pozostaje czekać na ewentualne dalsze informacje związane z większym smartfonem.

Xiaomi 17 Pro | fot. Xiaomi

Co jeszcze wiemy na temat smartfonów Xiaomi 18?

Niedawno mogliśmy usłyszeć, że Xiaomi 18 Pro zostanie wyposażony w dwa aparaty o rozdzielczości 200 Mpix. To jednak nie koniec ciekawych informacji, bowiem tych w ostatnim czasie ukazało się całkiem sporo.

Informator Digital Chat Station, którego chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, potwierdza informacje o pozostawieniu tylnego ekranu w nowych smartfonach. Ponadto ma pojawić się kilka usprawnień – m.in. obsługiwanych będzie więcej aplikacji i gier.

Kacper Skrzypek, dobrze znany nie tylko polskim fanom Xiaomi, podzielił się na X interesującymi spostrzeżeniami. Mianowicie chodzi o nowe stringi w kodzie, które związane są z tłumaczeniem wybranych elementów aplikacji Global Themes dla tylnego ekranu. Można uznać to za dowód planów Xiaomi dotyczących globalnej premiery Xiaomi 18 Pro.

Z kolei XiaomiTime w drugi swoim tekście zdradza sporo szczegółów związanych ze specyfikacją tegorocznych urządzeń. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że składany Xiaomi 18 Fold zaoferuje: 7,6-calowy składany wyświetlacz, chipset Xiaomi Xring O3, czytnik linii papilarnych zlokalizowany z boku, zawias opracowany przez Xiaomi, akumulator około 6000 mAh, ładowanie przewodowe 67 W i ładowanie bezprzewodowe 50 W, główny aparat 200 Mpix i wodoszczelną obudowę. Jego cena może przekroczyć 10000 juanów, czyli około 5607 złotych.

Xiaomi 17 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Xiaomi 18 ma być wyposażony w układ Snapdragon 8 Elite Gen 6. Do tego dojdzie akumulator 7200 mAh, przewodowe ładowanie 100 W, bezprzewodowe 50 W, a także dwa tylne aparaty – główny 200 Mpix i ultraszerokokątny, ale zniknąć może teleobiektyw znany z Xiaomi 17.

Natomiast Xiaomi 18 Pro będzie korzystał ze Snapdragona 8 Elite Gen 6 w wersji standardowej lub Pro, głównego aparatu SmartSens SCC80XS lub SCC90XS (200 Mpix, 1/1,28 cala), aparatu ultraszerokokątnego 50 Mpix i teleobiektywu Samsung ISOCELL HP5. Akumulator o pojemności 7000m Ah będzie wspierał ładowanie przewodowe 100 W i ładowanie bezprzewodowe 50 W.

Oferta ma składać się także z Xiaomi 18 Pro Max. W jego przypadku mówi się o układzie Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, głównym aparacie SmartSens SCC90XS 200 Mpix z technologią LOFIC HDR 3.0 i ultraszerokokątnym aparacie 50 Mpix. Smartfon może mieć akumulator 8500 mAh.

Wszystkie wymienione smartfony z serii Xiaomi 18 mają działać pod kontrolą HyperOS 4, który będzie oparty na Androidzie 17. Premiery należy oczekiwać w okolicach jesieni tego roku.