Nowy smartfon w rodzinie Vivo X300. Wydaje się dobrze wyważony

Mówiło się o nim już od jakiegoś czasu, a teraz wreszcie staje się faktem. Oficjalnie zaprezentowany został dziś smartfon Vivo X300e i producent zapowiedział, że dokładnie za tydzień trafi on do sprzedaży. Poznaliśmy wygląd urządzenia oraz pierwsze szczegóły na temat specyfikacji.

Jaki będzie smartfon Vivo X300e?

Zacznijmy od końca – co dość kuriozalne, producent nie zdradził jeszcze kompletnej specyfikacji, ale ujawnił coś, na co zdecydowanie warto zwrócić uwagę. Otóż Vivo X300e będzie mógł pochwalić się najpojemniejszym akumulatorem w całej rodzinie – ogniwo ma 7200 mAh (a więc jeszcze o 100 mAh więcej niż Vivo X300s i o 600 mAh więcej niż Vivo X300 Ultra). Może zatem też być tak, że zaoferuje najdłuższy czas pracy, szczególnie że ma mieć relatywnie nieduży wyświetlacz.

Według wcześniejszych (wciąż czekających na potwierdzenie) doniesień nowy smartfon nie będzie tak mały jak podstawowy model Vivo X300 (6,31 cala), ale też nie tak duży jak Vivo X300 Pro (6,78 cala) czy Vivo X300 Ultra (6,82 cala). Niemal idealnie ma się plasować się pomiędzy nimi, dysponując panelem OLED o przekątnej 6,59 cala. Cechować ma go również rozdzielczość 1,5K.

Vivo X300e (źródło: Vivo)

Te same źródła wskazują jeszcze na kamerkę 50 Mpix z przodu oraz kompletny system fotograficzny z tyłu, opracowany we współpracy z firmą Zeiss. Tworzyć go mają: główny aparat 50 Mpix, ultraszerokokątny moduł 8 Mpix oraz teleobiektyw 50 Mpix. Producent oficjalnie potwierdził jedynie obecność tego ostatniego, nie podając przy tym żadnych szczegółów na jego temat.

Zestaw aparatów może być zatem dokładnie taki sam jak w modelu Vivo X300 FE. Zupełnie jak procesor, którym będzie – ponoć – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 – ten bez dopisku Elite. Wszystko zaś zwieńczy konstrukcja o grubości zaledwie 7,99 mm, a waga urządzenia wynieść ma 203 g.

Przy okazji zapowiedzi nowego modelu firma Vivo opublikowała zdjęcia, które potwierdzają to, na co wskazywały wcześniejsze doniesienia – model X300e zrywa z charakterystycznym designem swoich braci. Nie ma ani okrągłej wyspy fotograficznej jak X300, X300s, X300 Pro i X300 Ultra, ani kapsułki znanej z X300 FE. Zamiast tego postawiono na zaokrąglony prostokąt wyrównany do lewego górnego rogu.

Vivo X300e (źródło: Vivo)

Skoro zaś już wspomniałem o wszystkich modelach tworzących tę serię, to proponuję na koniec podsumowanie. Oto…

Rodzina Vivo X300 w komplecie – porównanie modeli:

Vivo X300 FE Vivo X300e (nieoficjalna) Vivo X300 Vivo X300s Vivo X300 Pro Vivo X300 Ultra Wyświetlacz 6,31 cala,

OLED,

1,5K 6,59 cala,

OLED,

1,5K 6,31 cala,

OLED,

1,5K 6,78 cala,

OLED,

1,5K 6,78 cala,

OLED,

1,5K 6,82 cala,

OLED,

2K Procesor Snapdragon 8 Gen 5 Snapdragon 8 Gen 5 Dimensity 9500 Dimensity 9500 Dimensity 9500 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Akumulator 6500 mAh,

ładowanie 90 W 7200 mAh,

ładowanie 90 W 6040 mAh,

ładowanie 90 W 7100 mAh,

ładowanie 90 W 6510 mAh,

ładowanie 90 W 6600 mAh,

ładowanie 100 W Aparat z przodu 50 Mpix 50 Mpix 50 Mpix 50 Mpix 50 Mpix 50 Mpix Aparaty z tyłu – 50 Mpix (główny),

– 50 Mpix (teleobiektyw),

– 8 Mpix (ultraszerokokątny) – 50 Mpix (główny),

– 50 Mpix (teleobiektyw),

– 8 Mpix (ultraszerokokątny) – 200 Mpix (główny),

– 50 Mpix (teleobiektyw),

– 50 Mpix (ultraszerokokątny) – 200 Mpix (główny),

– 50 Mpix (teleobiektyw),

– 50 Mpix (ultraszerokokątny) – 50 Mpix (główny),

– 200 Mpix (teleobiektyw),

– 50 Mpix (ultraszerokokątny) – 200 Mpix (główny),

– 200 Mpix (teleobiektyw),

– 50 Mpix (ultraszerokokątny) Grubość i waga 8,2 mm,

190 g 7,99 mm,

203 g 8 mm,

190 g 8 mm,

217 g 8 mm,

226 g 8,2 mm,

232 g

Pełną specyfikację, dostępne konfiguracje oraz ceny Vivo X300e poznamy 27 lipca 2026 roku, kiedy to oficjalnie wystartuje sprzedaż tego modelu.