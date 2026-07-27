Korzystasz z mObywatela? Twoje dokumenty mogą zostać unieważnione

Jako że aplikacja mObywatel jest zainstalowana na smartfonach ponad 12 milionów Polek i Polaków, informacji tej nie można zbagatelizować. W przeciwnym wypadku posiadane dokumenty mogą zostać unieważnione.

Aplikacja mObywatel jest na Twoim smartfonie? Musisz to zrobić jak najszybciej

Aplikacja mObywatel pozwala przede wszystkim wygenerować mDowód oraz inne dokumenty w formie cyfrowej. Możliwość ta cieszy się ogromną popularnością, o czym świadczy fakt, że skorzystało z niej już ponad 12 milionów mieszkańców Polski.

Zainstalowana na smartfonie aplikacja mObywatel to jednak nie tylko korzyści, ale też obowiązki. Użytkownicy rządowego programu muszą bowiem cyklicznie dokonywać aktualizacji certyfikatów przechowywanych w nim dokumentów. Należy to zrobić również w tym roku.

Osoby, które mają zainstalowaną na swoim smartfonie aplikację mObywatel, muszą zalogować się do niej do 5 sierpnia 2026 roku, aby dokonać aktualizacji certyfikatów dokumentów. W tym przypadku nie jest wymagane pobieranie aktualizacji ze sklepu Google Play czy Apple App Store – wystarczy zalogować się do rządowego programu.

Podczas aktualizacji certyfikatów mogą wyświetlić się komunikaty dotyczące odświeżenia dokumentów – Centralny Ośrodek Informatyki, odpowiedzialny za utrzymywanie i rozwój aplikacji mObywatel, informuje, że to standardowy element procesu i nie wymaga żadnego działania ze strony użytkownika.

Warto wiedzieć, że aktualizacja certyfikatów dokumentów dotyczy wszystkich użytkowników aplikacji mObywatel, w tym dzieci, korzystające z mObywatela Juniora. W przypadku części studentów może być wymagana również aktualizacja legitymacji studenckiej.

Otrzymają oni stosowne powiadomienie w aplikacji i będą musieli udać się do dziekanatu swojej uczelni po nowy kod QR, aby następnie ponownie dodać legitymację studencką do aplikacji. W tym przypadku termin graniczny to również 5 sierpnia 2026 roku.

Jeśli nie zalogujesz się aplikacji mObywatel do 5 sierpnia 2026 roku, Twoje dokumenty mogą zostać unieważnione unieważnione

Aktualizacja certyfikatów dokumentów w aplikacji mObywatel w 2026 roku jest obowiązkowa, a osoby, które nie zalogują się do programu do 5 sierpnia 2026 roku, będą musiały pogodzić się z istotnymi konsekwencjami.

mDowód i Dokument ochrony czasowej będą wymagały ponownego uwierzytelnienia przez Węzeł Krajowy, a część dokumentów może zostać unieważniona i wymagać zaktualizowania. Użytkownicy aplikacji mObywatel Junior zaś będą musieli wygenerować nowy kod QR w Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE) i ponownie dodać dokument.

Aby uniknąć ww. niedogodności, wystarczy zalogować się aplikacji mObywatel do 5 sierpnia 2026 roku.