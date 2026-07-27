Nieudana próba odblokowania smartfona? Samsung będzie bezlitosny

Jeśli pomylisz się kilkanaście razy podczas próby odblokowania nowego smartfona z rodziny Samsung Galaxy, możesz utracić wszystkie zapisane na nim dane, a fabryczny reset – stać się jedyną dostępną możliwością.

Samsung zmienia zabezpieczenia. Smartfon może zamienić się w cegłę

Do tej pory było tak, że po kilku nieudanych próbach odblokowania telefonu z rodziny Samsung Galaxy system blokował możliwość dokonania ponownej próby – najpierw na 30 sekund, a potem stopniowo wydłużając ten czas. Ostateczność – czyli całkowita blokada wymagająca fabrycznego resetu – była dostępna wyłącznie opcjonalnie (po 15. błędnym odblokowaniu), co oznacza, że użytkownik musiał ją wcześniej aktywować w Ustawieniach.

Wraz z premierą nakładki One UI 9, która bazuje na systemie Android 17, ulega to zmianie. Tymczasowe blokady zostają wydłużone, a po 13. nieudanej próbie smartfon automatycznie zostanie całkowicie zablokowany i jedyną możliwością jego odblokowania będzie fabryczny reset, wiążący się z utratą wszystkich zapisanych danych. Konkretnie wygląda to w taki sposób:

Próba Długość blokady Po 5. próbie 1 minuta Po 6. próbie 5 minut Po 7. próbie 15 minut Po 8. próbie 30 minut Po 9. próbie 90 minut Po 10. próbie 4 godziny Po 11. próbie 12 godzin Po 12. próbie 24 godziny Po 13. próbie Całkowita blokada

To najwyższy wymiar kary, ale nie tak prędko

To raczej oczywiste, ale mimo to podkreślę, że w takim razie oznacza to, że całkowita blokada zostanie aktywowana dopiero po – co najmniej – 42 godzinach nieudanych prób dostania się do telefonu. W tak zwanym międzyczasie Samsung wyświetli też wiele komunikatów na ten temat (przy każdej próbie informując o tym, jakie będą konsekwencje podania niewłaściwego hasła, kodu lub wzoru).

Producent wyjaśnia, że zdecydował się na taką zmianę, aby lepiej chronić użytkowników przed atakami siłowymi, czyli próbami (bardziej lub mniej losowego) odgadnięcia hasła lub wzoru przez osobę nieuprawnioną. Z ciekawostek zaś warto wspomnieć, że ponowna próba dokonana tymi samymi danymi logowania nie będzie traktowana jak kolejne podejście (uniknie się więc kary za wielokrotnego popełnienie tego samego błędu).

Które smartfony całkowicie zablokują się po 13. próbie?

Aktualnie wygląda na to, że zmiana ta dotyczy wyłącznie urządzeń, które system One UI 9 mają zainstalowany fabrycznie, a nie tych, do których Dziewiątka dociera w formie aktualizacji. Krótko mówiąc: restrykcyjne zabezpieczenia obowiązują obecnie wyłącznie w smartfonach Samsung Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra i Galaxy Z Flip 8.

Tak samo będzie (pewnie) w przypadku nadchodzących modeli, ale nie dla Samsunga Galaxy S26 i innych starszych urządzeń. Oczywiście producent może zmienić zdanie (i – zarazem – ten stan rzeczy).