Intel stworzył mocną konkurencję dla komputera Apple. Jest prawie o połowę tańsza

Intel pokazał światu swój najnowszy minikomputer – NUC 12 Enthusiast. Urządzenie zostało wyposażone w najnowsze komponenty producenta i – jak się okazuje – może być solidną konkurencją dla komputera Apple Mac Studio, bo będzie dostępne w zdecydowanie niższej – prawie dwukrotnie – cenie.

Intel NUC 12 Enthusiast, czyli konkurent dla Mac Studio

Minikomputery, w porównaniu do zwykłych, „pełnowymiarowych” urządzeń, mają pewną cechę, która dla niektórych użytkowników może okazać się kluczowa – zajmują mniej miejsca. Jeśli mamy przykładowo mniejsze biurko, to takie rozwiązanie idealnie się sprawdzi.

Stosunkowo niedawno wydany (bo w marcu tego roku) komputer Apple Mac Studio właśnie taki jest – całość została skompilowana w kompaktowej obudowie, a dodatkowo w środku znajduje się solidna specyfikacja – m.in. procesor M1 Max (w mocniejszej wersji M1 Ultra). Urządzenie to nadaje się do pracy, gdzie dodatkowa moc obliczeniowa jest na wagę złota, zaś do gier już niekoniecznie.

Najnowszy komputer Intela może okazać się solidną konkurencją dla Mac Studio z procesorem M1 Max. W najmocniejszej wersji NUC 12 Enthusiast otrzyma mobilny procesor Core i7-12700H (14 rdzeni, 20 wątków), który zapewnia podobną wydajność do M1 Max w teście Cinebench R23. Co więcej, zostanie sparowany z kartą graficzną ARC A770M, gdzie takie połączenie powinno zapewnić solidną wydajność w aplikacjach kreatywnych, a także w grach komputerowych.

Pozostała specyfikacja obejmuje do 64 GB pamięci operacyjnej DDR4 i trzy gniazda M.2 PCIe (dwa PCIe 4.0). Na tyle znajduje się natomiast pełny zestaw złącz – 2x Thunderbolt 4, 6x USB-A 3.2 Gen 2, HDMI 2.1, 2x DisplayPort 2.0 oraz Ethernet, a do tego nie zabrakło WiFi 6E i Bluetooth 5.2.

NUC 12 Enthusiast, w zależności od wersji, będzie kosztował od 1180 dolarów (równowartość ~5590 złotych), a w najbardziej „wypasionej” wersji 1350 dolarów (~6400 złotych). Do sprzedaży trafi już pod koniec września 2022 roku. Jak widać, niezależnie od wariantu, urządzenie jest prawie o połowę tańsze niż Mac Studio z M1 Max, 32 GB RAM i 512 GB SSD, który w tej wersji kosztuje 1999 dolarów.

Seria NUC to nie tylko komputery „prosto od Intela”

Minikomputery z serii NUC Niebieskich bezproblemowo można kupić w większości sklepów. W związku z tym oczekujemy, że i wyżej opisany model trafi do regularnej sprzedaży w Polsce. Firma ma w ofercie również laptopy Intel NUC, których jednak nie da się tak po prostu kupić.

Stanowią one bowiem bazę dla firm, które sprzedają laptopy z własnym logo, ale nie zajmują się projektowaniem i tworzeniem ich od podstaw. Dobrym przykładem jest recenzowany przez nas laptop XPG Xenia 15 KC, który jest niczym innym, jak obrandowanym Intel NUC X15 (KC57).