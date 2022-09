Aż 10 nowych gier w Xbox Game Pass. Czy wystarczy Ci czasu, żeby zagrać w nie wszystkie?

Druga połowa września rozpieszcza subskrybentów Xbox Game Pass, oferując aż 10 świeżych produkcji. Muszę Was jednak rozczarować – większość z nich to molochy na dziesiątki godzin, więc musicie wybierać mądrze. Selekcja nie będzie łatwa – to same świetne gry!

Co nowego w Xbox Game Pass?

Przede wszystkim – Deathloop! Tytuł zakończył okres rocznej ekskluzywności na PlayStation 5, a to oznacza, iż z łatwością może zadebiutować w subskrypcji Xbox Game Pass, z dość prostego powodu. Jego wydawcą jest nie kto inny jak Bethesda, firma należąca w tej chwili w pełni do Microsoftu. Jeżeli czailiście się na ten tytuł, nasza recenzja Deathloop pozostaje niezmiennie dostępna na Tabletowo.

Poza tym czeka na Was kolejnych 9 produkcji. Samo Valheim to potwór na dziesiątki, jeśli nie setki godzin. A to oznacza, że możecie się nie wyrobić do następnej, październikowej już porcji gier.

Nie przedłużając więc, sprawdźmy listę wszystkich pozycji, które pojawią się w Xbox Game Pass:

Deathloop (chmura, Xbox Series X|S, PC) – 20 września,

Hardspace: Shipbreaker (chmura, Xbox Series X|S) – 20 września,

Spiderheck (Xbox Series X|S, Xbox One, PC) – 22 września,

Beacon Pines (chmura, Xbox Series X|S, Xbox One, PC) – 22 września,

Slime Rancher 2 – Preview (chmura, Xbox Series X|S, PC) – 22 września,

Moonscars (chmura, Xbox Series X|S, Xbox One, PC) – 27 września,

Grounded – pełna wersja (chmura, Xbox Series X|S, Xbox One, PC) – 27 września,

Let’s Build A Zoo (chmura, Xbox Series X|S, Xbox One, PC) – 29 września,

Valheim – Preview (PC) – 29 września,

Psi Patrol: Grand Prix (chmura, Xbox Series X|S, Xbox One, PC) – 30 września.

Xbox Game Pass – lista gier na drugą połowę września (źródło: Twitter, @XboxPL)

Jakie gry opuszczą Xbox Game Pass?

Tradycyjnie, coś przychodzi – coś odchodzi. Sporo gier opuści we wrześniu Xbox Game Pass, aczkolwiek nie są to zbyt wielkie straty. Szczególna uwaga dla wirtualnych kierowców – to ostatnia szansa na wskoczenie do starszych pozycji od Codemasters. Spójrzmy na kompletną listę gier, które znikną z usługi Microsoftu:

AI: The Somnium Files (chmura, Xbox Series X|S, Xbox One, PC),

Astria Ascending (chmura, Xbox Series X|S, Xbox One, PC),

Dandy Ace (chmura, Xbox Series X|S, Xbox One, PC),

Dirt 4 (PC),

Dirt Rally (PC),

Going Under (chmura, Xbox Series X|S, Xbox One, PC),

Lemnis Gate (chmura, Xbox Series X|S, Xbox One, PC),

Slime Rancher (chmura, Xbox Series X|S, Xbox One, PC),

Subnautica: Below Zero (chmura, Xbox Series X|S, Xbox One, PC),

The Procession to Calvary (chmura, Xbox Series X|S, Xbox One, PC),

Unsighted (chmura, Xbox Series X|S, Xbox One, PC),

Visage (chmura, Xbox Series X|S, Xbox One, PC).

Pamiętajcie też, że ze wczesnego dostępu wychodzi wkrótce Prodeus – fenomenalna i niebotycznie krwawa strzelanka w stylu klasycznego Doom. Tytuł jest już dostępny w usłudze od miesięcy w ramach wczesnego dostępu i zamieni się na pełną wersję 23 września 2022 roku. Tej produkcji również nie możecie przegapić.

Jak sami widzicie, balans w uniwersum zostaje zachowany. Pozostaje więc zapytać – co tym razem uruchomicie w ramach subskrypcji Xbox Game Pass? Sam ostatnio gram w Metal: Hellsinger i jestem wręcz wniebowzięty. To również fantastyczna, rytmiczna strzelanka, a to oznacza jedno – zdecydowanie brakowało mi dobrych gier w tym gatunku!