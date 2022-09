Kup Galaxy Watch 5, dostaniesz Galaxy Buds 2 w prezencie

Tak, jak się spodziewaliśmy, nie trzeba było długo czekać na pierwsze promocje na najnowsze urządzenia Samsunga. Wciąż możecie kupić Galaxy Z Flip 4 i Galaxy Z Fold 4 aż o 1200 złotych taniej, a od teraz także dostać słuchawki bezprzewodowe Galaxy Buds 2, jeśli kupicie smartwatch Galaxy Watch 5 lub Watch 5 Pro.

Słuchawki bezprzewodowe Galaxy Buds 2 w prezencie do Galaxy Watch 5 i Watch 5 Pro

Co prawda Galaxy Buds 2 nie są najnowszymi bezprzewodowymi słuchawkami w ofercie producenta z Korei Południowej (są nimi Galaxy Buds 2 Pro), ale teraz można dostać je w prezencie, kupując najnowszy smartwatch Galaxy Watch. Co ważne, trzeba to zrobić w okresie od 19 września do 2 października 2022 roku u jednego z oficjalnych partnerów handlowych, których pełną listę znajdziecie w załączonym poniżej regulaminie. Wśród nich znajdują się wszyscy operatorzy z tzw. Wielkiej Czwórki oraz popularne sklepy z elektroniką, m.in. RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, Komputronik, Neonet i x-kom.

Kiedy już kupicie smartwatch, musicie do 9 października 2022 roku wypełnić formularz rejestracyjny – trzeba w nim podać m.in. imię, nazwisko i adres e-mail (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wymagane jest jeszcze wskazanie firmy), a także adres, na który zostaną wysłane słuchawki Galaxy Buds 2.

Ponadto Samsung wymaga dołączenia zdjęcia bądź skanu dowodu zakupu (paragon albo faktura) oraz zdjęcia opakowania (kartonowego pudełka) do smartwatcha z

widocznym na zdjęciu miejscem po wyciętej naklejce z kodem kreskowym i zdjęcia wyciętego fragmentu pudełka z kodem kreskowym. Po co? W ten sposób producent chce uchronić się przed nadużyciami.

Kiedy otrzymasz słuchawki bezprzewodowe Galaxy Buds 2 w prezencie?

Galaxy Buds 2 w kolorze czarnym zostaną wysłane na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres w ciągu 30 dni kalendarzowych po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia. Producent zastrzega, że klient może otrzymać tylko jedne słuchawki po zakupie Galaxy Watch 5 (cena od 1349 złotych) i jedne po nabyciu Galaxy Watch 5 Pro (cena od 2149 złotych).

Przy okazji warto przypomnieć, że trwa również promocja na najnowsze smartfony z serii Galaxy S. Po zakupie Galaxy S22 i Galaxy S22+ możecie otrzymać zwrot w wysokości 600 złotych, natomiast w przypadku Galaxy S22 Ultra jest to już aż 800 złotych. Oferta również obowiązuje do 2 października 2022 roku (ostateczny termin zakupu urządzenia).