Od kiedy nowy MacBook Air z Apple M2 w sprzedaży? Pojawiła się data

Nowy MacBook Air z procesorem Apple M2 został zaprezentowany pierwszego dnia konferencji WWDC 2022 razem z MacBookiem Pro 2022, który jest już dostępny w sprzedaży. Cały czas czekamy natomiast na rozpoczęcie przyjmowania zamówień na drugi model. Najnowsze informacje wskazują, że stanie się to już niedługo.

Reklama

Kiedy nowy MacBook Air 2022 będzie dostępny?

Po zaprezentowaniu nowego MacBooka Air 2022 z procesorem Apple M2 producent zapowiedział, że trafi on do sprzedaży w lipcu br. Nie podał jednak konkretnego terminu, od kiedy będzie dostępny jego nowy laptop. Według najnowszych, lecz wciąż nieoficjalnych informacji, przedsprzedaż tego modelu rozpocznie się 8 lipca 2022 roku (w Polsce tradycyjnie startuje ona o godzinie 14:00).

Przedsprzedaż standardowo potrwa przez tydzień – MacBook Air 2022 będzie dostępny dla wszystkich od 15 lipca 2022 roku. Podstawowa wersja laptopa z 8-rdzeniowym CPU, 8-rdzeniowym GPU, 8 GB zunifikowanej pamięci RAM i dyskiem SSD o pojemności 256 GB została wyceniona na 6999 złotych. Ponadto producent od razu proponuje konfigurację z 10-rdzeniowym GPU i 512 GB pamięci masowej SSD za 8799 złotych.

Cena laptopa MacBook Air 2022 z procesorem Apple M2 (źródło: Apple)

Jak w przypadku każdego laptopa, Apple umożliwia jednak dowolne skonfigurowanie podzespołów MacBooka Air 2022 w swoim sklepie. Wychodząc od podstawowej wersji, za 16 GB pamięci RAM trzeba dopłacić 1200 złotych, a za 24 GB RAM – 2400 złotych. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku pamięci masowej SSD – 512 GB kosztuje dodatkowe 1200 złotych, 1 TB – 2400 złotych, a 2 TB – 4800 złotych.

Ponadto klient może dokupić zasilacz z dwoma portami USB-C o mocy 35 W lub zasilacz USB-C o mocy 67 W – cena jednego i drugiego to 120 złotych. Standardowo w zestawie znajduje się zasilacz USB-C o mocy 30 W, ale do wersji z 10-rdzeniowym GPU i 512 GB pamięci SSD Apple dodaje już ten o mocy 35 W z dwoma portami USB-C.

Specyfikacja MacBook Air 2022

MacBook Air 2022 jest jednym z pierwszych laptopów Apple z nowym procesorem Apple M2, który oprócz 8-rdzeniowego CPU i 8- lub 10-rdzeniowego GPU ma też 16-rdzeniowy system Neural Engine, a także zapewnia 100 GB/s przepustowości pamięci. Ponadto m.in. dzięki zastosowaniu go w tym urządzeniu udało się osiągnąć bardzo długi czas na baterii – nawet do 18 godzin (odtwarzania filmów w aplikacji Apple TV) lub do 15 godzin przeglądania internetu. Wbudowana bateria litowo-jonowa ma pojemność 52,6 Wh.

MacBook Air 2022 oferuje również ekran IPS o przekątnej 13,6 cala o rozdzielczości 2560×1664 pikseli (244 piksele na cal) z podświetleniem LED, jasnością 500 nitów, gamą kolorów P3 i technologią True Tone, a także podświetlaną klawiaturę z Touch ID i gładzikiem Force Touch. Do tego na pokładzie laptopa znajdują się też m.in. kamera FaceTime HD 1080p, cztery głośniki z Dolby Atmos, trzy mikrofony, gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, złącze MagSafe 3 i dwa Thunderbolt/USB 4.

MacBook Air 2022 (źródło: Apple)

MacBook Air 2022 ma wymiary 30,41×21,5×1,13 cm i waży 1,24 kg. Klienci dostaną do wyboru cztery kolory: srebrny, księżycowa poświata, gwiezdna szarość i północ.