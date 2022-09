AMD zaprezentowało idealne procesory do laptopów

Najnowsze desktopowe procesory AMD Ryzen 7000 nie zdążyły jeszcze trafić do oficjalnej sprzedaży (ich premiera miała miejsce pod koniec sierpnia), a przez ten czas Czerwoni zdążyli ogłosić nowy system nazewnictwa mobilnych procesorów oraz wydać pierwsze układy z tej serii. Co oferują nowe propozycje producenta?

Reklama

Oto nowe mobilne procesory AMD Ryzen 7020 (specyfikacja)

Nowy system nazewnictwa nieco ułatwia rozróżnianie procesorów AMD Ryzen kolejnych generacji. Wcześniej, aby sprawdzić, z którą architekturą mamy do czynienia, należało spojrzeć na pełną specyfikację układów o podobnych nazwach. Pierwszy przykład z brzegu: desktopowy Ryzen 7 5700X opierał się na architekturze Zen 3, a mobilny Ryzen 7 5700U już Zen 2.

Teraz wygląda to inaczej, bo nowe, mobilne Ryzeny 7020 mają w nazwie „2”, co już na pierwszy rzut oka wskazuje, że mamy do czynienia z układami wykonanymi w kilkuletniej już architekturze Zen 2. Nie oznacza to jednak, że są to stare procesory – w środku znajdują się zintegrowane układy graficzne RDNA 2, które po raz pierwszy pojawiły się dopiero w Ryzenach 6000.

No dobrze, ale co mają do zaoferowania nowe układy? W skład serii AMD Ryzen 7020 wchodzą trzy procesory:

Model Rdzenie/wątki Taktowanie podstawowe/boost (GHz) TDP (W) GPU AMD Ryzen 5 7520 4/8 2,8/4,3 15 Radeon 610M Ryzen 3 7320U 4/8 2,4/4,1 15 Radeon 610M Athlon Gold 7220U 2/4 2,4/3,7 15 Radeon 610M

Energooszczędne i wydajne

Są to typowo niskonapięciowe procesory, jednak AMD twierdzi, że mają zapewnić idealny balans wydajności, produktywności i responsywności. Ogromnym plusem jest fakt, że mają wydajny układ graficzny, oparty na najnowszej architekturze.

Przykładowo AMD Ryzen 3 7320U ma zaoferować 58% wyższą wydajność w multitaskingu w porównaniu do konkurencyjnego i3-1115G4. Laptopy wyposażone w czipy będą miały do dyspozycji pamięć operacyjną LPDDR5, a także obsłużą do czterech wyświetlaczy.

Propozycje już niebawem powinny trafić do laptopów partnerów, takich jak Acer (do laptopów Acer Aspire 3 14 i Aspire 3 15) oraz Lenovo (Ideapad), a także do 17-calowego laptopa HP.