Co przyniesie nowy Apple Watch, a czego nie?

Apple Watch zapewnia bogaty zestaw funkcji, ale dla wielu użytkowników kluczowe są te dotyczące monitorowania organizmu. Firma z Cupertino świetnie zdaje sobie z tego sprawę i intensywnie pracuje nad dużymi nowościami, aczkolwiek na efekty możemy jeszcze długo poczekać.

Funkcja ciśnieniomierza w smartwatchu Apple Watch

Na wstępie należy zaznaczyć, że Apple Watch już teraz zapewnia bogaty zestaw funkcji związanych ze zbieraniem danych z organizmu użytkownika. W przypadku serca cały czas monitorowany jest puls, a także dostępna jest opcja wykrywania migotania przedsionków. Oczywiście ambitne plany firmy Tima Cooka, która coraz bardziej interesuje się całą tematyką dotyczącą zdrowia, nie kończą się na tych dwóch rozwiązaniach.

Wśród funkcji, o których mówi się od dłuższego czasu, znajduje się możliwość pomiaru ciśnienia krwi przez Apple Watch. Informacje o tej opcji pojawiają się już od dłuższego czasu, ale wciąż nie doczekaliśmy się wdrożenia w żadnym smartwatchu z Cupertino. Warto mieć na uwadze, że konkurencja w postaci Samsunga czy Huawei już oferuje taką funkcję.

Niestety, nie mamy dobrych informacji, dla osób oczekujących wprowadzenia funkcji ciśnieniomierza do Apple Watcha. Według Marka Gurmana z Bloomberga, mającego spore doświadczenie w ujawnianiu przyszłych planów Apple, na wdrożenie funkcji pomiaru ciśnienia krwi musimy jeszcze poczekać.

Apple Watch series 7 nie przyniósł funkcji pomiaru ciśnienia krwi (fot. Tabletowo.pl)

Nie będzie chyba żadnym zaskoczeniem, że Apple posiada zespoły pracujące nad zwiększeniem funkcjonalności smartwatchy, w tym zespół skupiony wokół opisywanej funkcji ciśnieniomierza. Gurman, powołując się na własne źródła, donosi, że prace są już prowadzone, ale na obecnym etapie sporym wyzwaniem jest zapewnienie zadowalającej dokładności.

Celem firmy z Cupertino nie jest po prostu dodanie opcji pomiaru ciśnienia krwi, aby być jedną z pierwszych na rynku. Rozwiązanie musi bowiem oferować dokładność pomiarów na zadowalającym poziomie, aby nie było tylko bezużytecznym „gadżetem”. Apple chce, aby Apple Watch był traktowany jako urządzenie zbliżone do tych profesjonalnych i faktycznie pomagał użytkownikom mającym problemy z sercem.

Obecnie funkcja jest na etapie wczesnych testów, w których uczestniczą pracownicy Apple. Podejście zespołu Tima Cooka zakłada, że użytkownik nie będzie otrzymywał informacji o konkretnych odczytach. Zamiast tego Apple Watch wyświetli stosowne ostrzeżenie o możliwym nadciśnieniu, a także poprosi o powtórzenie pomiaru na bardziej profesjonalnym sprzęcie i zasugeruje skontaktowanie się z lekarzem.

Podejście firmy sprawia jednak, że wprowadzenie nowości zajmuje sporo więcej czasu. W związku z tym technologia pomiaru ciśnienia pomiaru krwi nie będzie gotowa wcześniej niż w 2024 roku. Natomiast do użytkowników może trafić dopiero w 2025 roku.

(fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

Apple Watch – pomiar poziomu cukru we krwi

Kolejnym rozwiązaniem, często pojawiającym się w różnych doniesieniach, jest możliwość monitorowania poziomu cukru we krwi. Tutaj również nie doczekaliśmy się jeszcze Apple Watcha, który oferowałby tak ważną dla diabetyków funkcję.

Niestety, według informacji Marka Gurmana, taka opcja pojawi się najpewniej za kilka lat, a ponadto Apple nie ma jeszcze ustalonej przybliżonej daty wdrożenia. Co prawda w Cupertino jeden z zespołów pracuje nad nieinwazyjnym pomiarem poziomu cukru we krwi, ale mamy do czynienia z projektem na bardzo wczesnym etapie rozwoju.

Zanim Apple Watch dostanie rozwiązanie wyczekiwane przez diabetyków, producent iPhone’ów może wprowadzić inne usprawnienia. Aktualnie omawiany jest temat ulepszonej obsługi urządzeń innych firm – glukometry mają być lepiej wspierane przez aplikację Zdrowie na iOS.

Niektóre funkcja w Apple Watchu pojawią się wcześniej

Na szczęście nie mamy wyłącznie złych informacji. Firma Cooka planuje już w tym roku wprowadzić możliwość pomiaru temperatury ciała. Najpewniej konieczne będzie dodanie odpowiednich czujników, więc funkcja może być ograniczona wyłącznie do Apple Watch series 8, który ma zostać zaprezentowany jesienią 2022 roku.

Należy dodać, że użytkownik niekoniecznie zobaczy dokładne pomiary. Zamiast tego zostanie wyświetlone powiadomienie o rozpoznaniu zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperatury.

Firma ma jeszcze szykować rozwiązanie, które powinno pojawić się również na starszych generacjach Apple Watcha. Wraz z watchOS 9 może zostać ulepszona funkcja wykrywania migotania przedsionków. Użytkownik otrzyma informację o tym, jak często znajduje się w stanie migotania przedsionków w określonym okresie.

Apple Watch oferuje m.in. funkcję monitorowania poziomu tlenu we krwi (fot. Apple)

Dowiedzieliśmy się jeszcze, że tegoroczna aktualizacja watchOS przyniesie tryb niskiego zużycia energii, a także odświeżenie wielu już dostępnych tarcz zegarka. Ponadto w aplikacji Zdrowie dostaniemy rozszerzoną funkcjonalność śledzenia snu, zarządzanie lekami i nowe funkcje dotyczące zdrowia kobiet. Co więcej, planowane są nowe treningi i dodatkowe wskaźniki związane z bieganiem.

Apple niektóre informacje może potwierdzić już w czerwcu 2022 roku, podczas konferencji WWDC 2022, skupionej głównie na nowych wydaniach systemów operacyjnych. Natomiast na inne nowości najpewniej poczekamy do jesieni, gdy oficjalnie zostanie zaprezentowana nowa generacja Apple Watcha.