Huawei zaprezentował smartwatch, który mierzy ciśnienie

Huawei ma już bardzo bogatą ofertę smartwatchy, ale do tej pory nie miał w portfolio modelu, który potrafiłby zmierzyć ciśnienie. To się właśnie zmieniło za sprawą oficjalnej premiery Huawei Watch D.

Smartwatch Huawei Watch D potrafi zmierzyć ciśnienie

Producent zauważa, że więcej osób przykłada coraz większą uwagę do monitorowania kondycji swojego organizmu i stanu zdrowia. Wearables bardzo w tym pomagają, jednak do tej pory w ofercie nie było zegarka, który potrafiłby mierzyć ciśnienie. Firma postanowiła to nadrobić.

Jest to pierwszy smartwatch marki, który oferuje zarówno funkcję ECG, tj. możliwość wykonania elektrokardiografii (EKG), jak i pomiaru ciśnienia bezpośrednio z poziomu nadgarstka (maksymalne ciśnienie 40 kPa; zakres pomiaru od 40 mmHg do 230 mmHg). Producent podkreśla, że został on certyfikowany przez China Food and Drug Administration (CFDA) jako urządzenie medyczne poziomu drugiego.

Obudowa zegarka została wykonana ze stworzonego na zamówienie aluminium klasy lotniczej o wysokiej twardości, odporności i trwałości. Mimo zastosowania solidnego materiału, Watch D jest bardzo lekki – waży zaledwie 1/6 tego, co klasyczny sprzęt do pomiaru ciśnienia. Ponadto może się też pochwalić certyfikatem IP68.

Urządzenie wyposażono również w duży, kolorowy wyświetlacz HD o przekątnej 1,64 cala z 326 ppi. Na jego pokładzie nie zabrakło także pulsometru. Klienci będą mieli do wyboru dwie wersje kolorystyczne: czarną i „elegancką tytanową”.

Według deklaracji producenta, zegarek będzie działał do 7 dni na jednym ładowaniu przy wykonywaniu dziennie 6 pomiarów ciśnienia i 5 EKG. Akumulator można ładować bezprzewodowo.

Firma poinformowała również, że po dołączeniu do programu Blood Pressure Health Study użytkownik może używać Huawei Watch D do całodobowego pomiaru ciśnienia. Ponadto posiadacze tego modelu dostaną w pakiecie dostęp do ekskluzywnej, rocznej usługi, w ramach której zostaną objęci opieką prywatnych lekarzy – na podstawie analizy zebranych przez zegarek danych będą mogli oni przekazać spersonalizowane wskazówki i zalecenia na temat diety czy ćwiczeń.

Mimo że producent skupił się w tym modelu na funkcjach zdrowotnych, może ono również śledzić aktywność fizyczną użytkownika dzięki 70 różnym trybom sportowych. Cena Huawei Watch D została ustalona w Chinach na 2988 juanów (równowartość ~1920 złotych). Przedsprzedaż rozpocznie się 25 grudnia 2021 roku.

Producent poinformował również, że w pierwszym kwartale 2022 roku do sprzedaży trafi pakiet VIP za 599 juanów (~385 złotych), który będą mogli wykupić wszyscy użytkownicy urządzeń marki. Zapewni on m.in. prywatną opiekę medyczną, tj. dostęp do lekarzy, którzy przeanalizują zebrane przez sprzęt dane i przekażą ewentualne wskazówki, mające na celu poprawić stan zdrowia klienta.

Huawei Watch GT 2022 Premium Edition

Przy okazji producent zaprezentował też nową edycję specjalną modelu Watch GT z okazji Roku Tygrysa (2022). Obudowa urządzenia jest wykonana z włókna węglowego i pokryta szkłem szafirowym. Na dolnej części znajduje się z kolei ceramika.

Przedsprzedaż tego modelu rozpocznie się w Chinach jeszcze dziś, natomiast sprzedaż regularna 6 stycznia 2022 roku. Jego cenę ustalono na 3688 juanów (~2370 złotych).