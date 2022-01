Gdyby nie LG, Mercedes EQS nie byłby taki wspaniały

Mercedes EQS, czyli pierwsza w pełni elektryczna limuzyna niemieckiego producenta, to jeden z najciekawszych samochodów na rynku, szczególnie pod względem zastosowanej technologii. Niewykluczone, że byłby znacznie mniej interesujący, gdyby nie współpraca z LG.

Pokaż możliwości inżynierów ze Stuttgartu

W portfolio producenta ze Stuttgartu znajdziemy sporo samochodów, należących do różnych segmentów. Wciąż jednak uważam, że kwintesencją marki od wielu lat pozostaje klasa S, bowiem często wprowadza ona najnowsze rozwiązania, które później trafiają do tańszych modeli.

Warto jednak zaznaczyć, że teraz klasa S ma groźnego rywala w ofercie firmy. Mercedes EQS, będący elektrycznym odpowiednikiem wspomnianej S-ki, również jest pokazem możliwości niemieckiego producenta i także on wyznacza trendy w kwestii luksusu i technologii.

Uwagę w elektrycznym EQS zwraca chociażby przewidywany zasięg. Według deklaracji producenta ma on wynosić nawet do 770 km na jednym ładowaniu. Do tego dochodzą świetne osiągi, prędkość maksymalna na poziomie 210 km/h, a to wszystko w 5,2-metrowej limuzynie ważącej około 2,5 tony.

Mercedes EQS to także kosmiczne wnętrze

Wrażenie robi nie tylko zasięg czy rozmiar, ale również projekt wnętrza, który według mnie jest jednym z najlepszych wśród samochodów elektrycznych. Wreszcie nie mamy ekranów przypominających doklejone tablety, ale tafle szkła zespolonego, pod którym znalazły się trzy wyświetlacze.

Kierowca, a także pasażer otrzymują do dyspozycji dwa ekrany o przekątnej 12,3 cala i jeden 17,7-calowy. Ponadto centralny wyświetlacz oraz ten przeznaczony dla pasażera wykonane są w technologii OLED, co w teorii powinno zapewnić m.in. dobrą widoczność w słoneczny dzień.

Mercedes EQS został zaprezentowany już wcześniej, a pierwsze egzemplarze pojawiają się już na drogach. Natomiast teraz LG pochwaliło się, że w tej luksusowej limuzynie został zastosowany autorski system IVI. To on stanowi jeden z najważniejszych elementów zainstalowanego systemu infotainment.

Koreańczycy dodają, że system został zaprojektowany w taki sposób, aby spełnić wysokie wymagania Mercedes-Benz AG. Instytut Badawczy Inżynierii Produkcji LG opracował podstawowe technologie zastosowane w wyświetlaczu: formowanie zakrzywionego szkła, obróbkę powierzchni i klejenie zakrzywionego wyświetlacza.

Ścisła współpraca z tak zaufanym partnerem, jakim jest Mercedes-Benz AG, to zaszczyt i przywilej. Fakt, że w ubiegłym roku firma Mercedes-Benz AG wyróżniła nas jako cenionego dostawcę wyświetlaczy samochodowych, napawa nas dumą i pokazuje, że partnerstwo to przynosi znakomite rezultaty. Eun Seok-hyun, prezes LG Vehicle Component Solutions Company

Warto dodać, że model EQS to nie jedyny samochód, który w ostatnim czasie otrzymał zestaw rozwiązań LG. Firma ma koncie również współpracę przy tworzeniu Renault Megane E-TECH Electric.