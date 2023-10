HONOR zaprezentował kolejny składany smartfon. Robi wrażenie

Ledwie co HONOR wprowadził do sprzedaży składany smartfon V Purse, a już jego oferta wzbogaciła się o kolejną nowość, tym razem model Magic Vs2. Oferuje on świetną specyfikację techniczną i przydatną funkcjonalność, której brakuje w wielu podobnych urządzeniach.

Specyfikacja smartfona HONOR Magic Vs2

Z uwagi na swoją konstrukcję, smartfon ma dwa ekrany – oba to matryce OLED LTPO ze wsparciem dla Dolby Vision, IMAX Enhanced, gamy barw DCI-P3 i 1,07 mld kolorów. Zewnętrzny cechuje przekątna 6,43 cala, proporcje 20:9 i rozdzielczość 2376×1060 pikseli, natomiast wewnętrzny – odpowiednio – 7,92 cala, 9,98:9 i 2344×2156 pikseli. Co ważne: oba można obsługiwać także rysikiem – to funkcjonalność, której nie oferuje wiele składanych urządzeń, mimo że jest ona pożądana w takich konstrukcjach.

Magic Vs2 (źródło: HONOR)

W smartfonie Magic Vs2 zastosowano też procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 z układem graficznym Adreno 730 i modemem 5G. W zależności od wersji, urządzenie odda swoim właścicielom do dyspozycji również 12 lub 16 GB RAM i 256 albo 512 GB pamięci wewnętrznej. Model ten, co nie jest jednak niespodzianką, nie oferuje obsługi kart pamięci.

Może natomiast pochwalić się obecnością aż 5 aparatów. Dwa z nich, które są umieszczone w okrągłych otworach w wyświetlaczach, mają rozdzielczość 16 Mpix, przysłonę f/2.2 i zdolność do nagrywania wideo w 4K. Główny moduł na panelu tylnym składa się z trzech aparatów: 50 Mpix (f/1.9), 12 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym i 20 Mpix (f/2.4) teleobiektywu z optyczną stabilizacją obrazu. Tutaj też nie zabrakło możliwości rejestrowania filmów w 4K, a do tego jest maksymalnie 40x zoom cyfrowy i jeszcze czujnik migotania.

Ponadto na pokładzie smartfona znajdują się m.in. czytnik linii papilarnych (na bocznej krawędzi), moduły Bluetooth 5.2, WiFi 6 i NFC, emiter podczerwieni, głośniki stereo z DTS:X Ultra, dual SIM (2x nano SIM) i port USB-C (USB 3.1 Gen1 ze wsparciem dla DP1.2 i USB OTG z ładowaniem zwrotnym do 5 W). HONOR Magic Vs2 zasilać będzie akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 66 W.

Magic Vs2 (źródło: HONOR)

HONOR Magic Vs2 fabrycznie pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką MagicOS 7.2. Jego wymiary po złożeniu wynoszą 157,5×74,4×10,7 mm, a po rozłożeniu 157,5×146,2×5,1 mm. Waga to zaś 229 gramów.

Cena smartfona HONOR Magic Vs2

Nowy HONOR Magic Vs2 będzie dostępny w Chinach w trzech wersjach kolorystycznych (czarnej, niebieskiej i różowej) oraz dwóch konfiguracjach pamięciowych: 12/256 GB za 6999 juanów (równowartość ~4080 złotych) i 16/512 GB za 7699 juanów (~4490 złotych). Dla przypomnienia, HONOR Magic Vs kosztował na start od 7499 juanów (to cena wariantu 8/256 GB).

Nie wiemy, czy nowy Magic Vs2 trafi do sprzedaży w Polsce. Niedawno w kraju nad Wisłą zaanonsowany został Magic Vs, którego cenę ustalono na 7499 złotych – jego dostępność została jednak ograniczona do operatora Orange (aczkolwiek nie da się go kupić w sklepie internetowym Orange).