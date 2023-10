Trzy nowe smartwatche Garmina. Najtańszy kosztuje ponad 13 tysięcy złotych. A najdroższy?

Smartwatche marki Garmin nie są dla każdego. Najnowsza kolekcja zegarków MARQ Carbon jest dla bardzo wąskiego grona klientów, bo za najtańszy trzeba zapłacić ponad 13 tysięcy złotych. Ile kosztuje najdroższy?

MARQ Carbon to kolekcja trzech smartwatchy marki Garmin

To już kolejna kolekcja smartwatchy z serii MARQ – poprzednia zadebiutowała niemal dokładnie rok temu. W ich przypadku producent zdecydował się na tytanową obudowę, natomiast tym razem wybrał – na co wskazuje nazwa – włókno węglowe Fused Carbon Fiber. W skład najnowszej generacji wchodzą trzy modele: MARQ Athlete (Gen 2), MARQ Golfer (Gen 2) i MARQ Commander (Gen 2).

Wszystkie smartwatche z nowej linii MARQ Carbon łączy ekran AMOLED i wypukła szafirowa soczewka oraz długi czas pracy na akumulatorze – według deklaracji producenta sięga on 16 dni. Ładowanie do 100% trwa natomiast godzinę. Wspólnym mianownikiem każdego modelu jest też średnica koperty, która wynosi 46 mm.

Każdy model z serii MARQ Carbon ma jednak unikalne cechy i jest skierowany do innej grupy użytkowników. MARQ Athlete (Gen 2) – Carbon Edition powstał z myślą o monitorowaniu aktywności fizycznej – oferuje m.in. wstępnie załadowane profile, ocenę wytrzymałości i formy na podbiegach oraz gotowości treningowej, a także funkcje treningowe premium dla biegaczy, takie jak PacePro, Garmin Coach, codzienne sugestie treningowe, stamina i widget czasu wyścigu.

MARQ Golfer (Gen 2) – Carbon Edition został zaś stworzony z myślą o golfistach. Zapewnia on m.in. fabrycznie zainstalowane mapy ponad 43000 pól golfowych z całego świata (zawierają one teraz również charakterystykę pola i dodatkowe informacje, takie jak drzewa i ścieżki dla wózków) oraz funkcję Virtual Caddie, która dostarcza graczom rekomendację wyboru odpowiedniego kija w oparciu o dane wiatru, wysokości i pomiary zamachu, a także nowy wykres dyspersji uderzeń pokazujący, jakie hazardy mogą być w grze w zależności od wyboru kija.

MARQ Commander (Gen 2) – Carbon Edition umożliwia z kolei przełączanie trybu pracy ekranu, aby można było go używać z wykorzystaniem gogli noktowizyjnych. W sytuacjach awaryjnych użycie przycisku Kill Switch wyczyści urządzenie ze wszystkich danych użytkownika. Ponadto oferuje on dwa formaty pozycjonowania pozycji, wraz z jednoczesnym wyświetlaniem dwóch zestawów układów współrzędnych na jednym ekranie, a do tego może przydać się też podczas operacji lotniczych, zapewniając nawigację bezpośrednią oraz raporty pogodowe z NEXRAD, METAR i TAF.

Cena, dostępność

Wszystkie trzy modele są już dostępne na oficjalnej stronie Garmina. MARQ Athlete (Gen 2) – Carbon Edition kosztuje 2950 euro (równowartość ~13320 złotych), MARQ Golfer (Gen 2) – Carbon Edition 3100 euro (~14000 złotych), a MARQ Commander (Gen 2) – Carbon Edition 3200 euro (~14450 złotych).