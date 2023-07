Z nowego tabletu marki HONOR aż chce się korzystać

HONOR stworzył tablet, z którego jego posiadacze z pewnością będą korzystać z przyjemnością. Urządzenie oferuje bowiem bardzo dobrą specyfikację, a jednocześnie również atrakcyjny dla oczu design.

Specyfikacja tabletu HONOR MagicPad 13

Jak wskazuje nazwa, urządzenie otrzymało 13-calowy wyświetlacz. Jest to panel TFT LCD (IPS), który ma rozdzielczość 2880×1840 pikseli i zajmuje 90% powierzchni panelu przedniego tabletu (screen-to-body ratio). Ekran potrafi odświeżać obraz z adaptacyjną częstotliwością 30, 48, 50, 60, 90, 120 i 144 Hz oraz zapewnia wsparcie dla 1,07 mld kolorów, palety barw DCI-P3 i HDR10, a do tego osiąga jasność do 700 nitów.

HONOR MagicPad 13 (źródło: HONOR)

Co jednak najważniejsze: wyświetlacz w HONOR MagicPad 13 można obsługiwać nie tylko palcami, ale też rysikiem Magic-Pen 3. W pierwszym przypadku próbkowanie wynosi 60, 120 lub 144 Hz, podczas gdy w drugim do 240 Hz. Stylus niestety nie jest dodawany w zestawie – trzeba go sobie dokupić osobno, tak samo jak opcjonalne etui z klawiaturą.

Ponadto tablet może się pochwalić certyfikatem IMAX Enhanced, co wraz z aż ośmioma głośnikami na pokładzie ma zapewnić doskonałe, wciągające wrażenia podczas korzystania z multimediów. Szczególnie że urządzenie ma przystępną wagę – 660 gramów i jest bardzo smukłe – jego grubość to zaledwie 6,49 mm, zatem trzymanie go w rękach podczas oglądania wideo powinno być wygodne.

HONOR MagicPad 13 (źródło: HONOR)

Jeśli natomiast chodzi o wydajność, to o jej wysoki poziom mają zadbać procesor Qualcomm Snapdragon 888 oraz od 8 do 16 GB RAM. Pamięć wbudowana, w zależności od wersji, ma pojemność 256 lub 512 GB (producent nie wspomina nic o miejscu na kartę microSD). Tablet zasili akumulator o pojemności 10050 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego z mocą 66 W (przez USB-C; USB 3.2 Gen 1; obsługa USB OTG wraz z ładowaniem zwrotnym 5 W oraz projekcji HD).

Oprócz tego tablet odda swoim właścicielom do dyspozycji m.in. Bluetooth 5.2 i WiFi 6 oraz aparat 13 Mpix (f/2.0) z autofokusem na tyle i 9 Mpix (f/2.2) na przodzie, a także cztery mikrofony. HONOR MagicPad 13 fabrycznie pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką MagicOS 7.2.

Cena HONOR MagicPad 13

Tablet będzie dostępny w Chinach w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, beżowej i niebieskiej, a także trzech konfiguracjach pamięciowych:

8/256 GB (WiFi) za 2999 juanów (równowartość ~1670 złotych),

12/256 GB (WiFi) za 3299 juanów (~1860 złotych),

16/512 GB (WiFi) za 3699 juanów (~2090 złotych).

Obecnie nie wiemy, czy nowy HONOR MagicPad 13 będzie sprzedawany w innych krajach.