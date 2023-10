Kup starter Orange przez internet, opłaca się

Orange od teraz sprzedaje startery z ofertą na kartę również przez internet i zachęca do tego atrakcyjną promocją oraz ekskluzywnymi warunkami dla klientów.

Kup starter online zamiast iść do salonu

Podobno gigabajtów internetu nigdy za mało. Przyjrzymy się więc promocji, którą ogłosiło właśnie Orange. Akcja skierowana jest do osób, które planują zmienić operatora lub po prostu dokupić nowy numer. Nie dość, że można to zrobić bez wychodzenia z domu, decydując się na kupno przez internet, to jeszcze można zyskać więcej za mniej.

Jak już wspomniałem, operator uruchomił opcję zakupu starterów prepaid online. Zamiast iść do salonu czy kiosku, wystarczy wejść na stronę Orange i następnie – w zależności od potrzeb – wybrać jedną z trzech przygotowanych opcji – za 5, 49 lub 299 złotych. Warto podkreślić, że w tej cenie są darmowe rozmowy i wiadomości.

Najtańszy starter za 5 złotych oferuje:

5 złotych na Konto Główne,

6 GB do wykorzystania przez 14 dni,

Usługę „Konto Ważne Rok”,

Usługę „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + 2GB” ważną przez 5 dni,

Od 6. dnia usługa „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + 15GB” odnowi się automatycznie na 31 dni. Do odnowienia się usługi konieczne jest doładowanie Konta Głównego kwotą 31 złotych.

W przypadku startera za 49 złotych otrzymujemy:

5 złotych na Konto Główne,

6 GB do wykorzystania przez 14 dni,

Usługę „Konto Ważne Rok”,

5G Pass (czyli usługę gwarantującą dostęp do szybkiego internetu w technologii 5G),

2 miesiące usługi „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + 50 GB”,

Od 3. miesiąca usługa „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + 50GB” odnowi się automatycznie na 31 dni. Do odnowienia się usługi konieczne jest doładowanie Konta Głównego kwotą 35 złotych.

Najwyższa opcja, czyli starter za 299 złotych, zapewnia:

5 złotych na Konto Główne,

6 GB do wykorzystania przez 14 dni,

Usługę „Konto Ważne Rok”,

5G Pass (czyli usługę gwarantującą dostęp do szybkiego internetu w technologii 5G),

12 miesięcy usługi „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + 2 TB”.

Kupno startera przez internet jest zatem opłacalne, szczególnie w przypadku tego za 299 złotych, gdyż standardowo za pakiet z 2 TB danych na rok trzeba zapłacić 365 złotych.

Klienci mogą zdobyć też dodatkowe pakiety internetu od Orange

Jak zaznacza Orange, każdy numer, który został aktywowany za pomocą starterów kupionych online, otrzyma 20 GB po każdym doładowaniu dokonanym w Mój Orange lub na stronie operatora. Regulamin znajdziecie tutaj. Promocja trwa do odwołania.