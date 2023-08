Składany smartfon Honora oficjalnie w Polsce! To pierwsza taka premiera

Jeśli chodzi o wybór w kategorii składanych smartfonów, to nigdy nie było tak dobrze, jak teraz. Mając do dyspozycji odpowiednie zasoby, jesteśmy w stanie przebierać w propozycjach. Do wyścigu o portfele Polaków dołączył także Honor.

Nowość na polskim rynku

Honor nie miał do tej pory żadnego składanego smartfona w oficjalnej dystrybucji w Polsce. Cóż, to się właśnie zmieniło, bo w sprzedaży pojawił się Honor Magic Vs w czarnej wersji kolorystycznej.

Honor Magic Vs (fot. HONOR)

Nie jest to rzecz nam zupełnie nieznana – wręcz przeciwnie. Po premierze w listopadzie 2022 roku musieliśmy chwilę poczekać, aż dostaniemy pierwsze sztuki egzemplarzy do testów, ale warto było. Honor Magic Vs robi bardzo dobre wrażenie swoimi możliwościami, zwłaszcza biorąc pod uwagę aktualną wycenę.

Urządzenie dostępne jest w Orange w cenie 7499 złotych. To wyraźnie taniej niż w wypadku Huawei Mate X3 i wciąż mniej niż za Samsunga Galaxy Z Fold 5, dla których jest konkurencją.

7 Ocena 9.1 Ocena

Honor Magic Vs – skąd się wzięła niższa cena?

Nie oszukujmy się – 7,5 tysiąca złotych to wciąż góra grosza. Warto więc przypomnieć sobie, za co płacimy. Mamy tu do czynienia z dość lekką, jak na standardy „składańców” obudową, która waży 267 g. Po złożeniu ma 12,9 mm grubości, a po rozłożeniu wymiar ten wynosi 6,1 mm.

Honor Magic Vs (fot. HONOR)

Zewnętrzny ekran OLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz mierzy sobie 6,45 cala, a wewnętrzny rozpościera przed użytkownikiem przestrzeń o przekątnej 7,9 cala oraz rozdzielczości 2272 x 1984 piksele. Matryca to ponownie OLED, zaś częstotliwość odświeżania wynosi 90 Hz.

Honor Magic Vs (fot. HONOR)

W kwestii fotograficznej – z tyłu mamy zestaw 54 Mpix (Sony IMX 800) + 50 Mpix (z obiektywem ultraszerokokątnym) + 8 Mpix (z teleobiektywem zoom x3).

W środku działa procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 12 GB RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej, które zasilane są przez baterię o pojemności 5000 mAh. Całość działa na Androidzie 13 z nakładką MagicOS 7.1.

Są rzeczy, na których producent nieco zaoszczędził, co umożliwiło niższą wycenę. Brak tu ładowania indukcyjnego, wodoszczelności czy głośników wyższej klasy. Na ekranie tworzy się też widoczna fałda. Jednak jak na pierwszego składanego Honora w Polsce – jest naprawdę nieźle!