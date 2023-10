Jak kupisz ten smartfon OPPO, dostaniesz 600 złotych

OPPO przygotowało promocję na (kolejny) smartfon, o którym większość osób prawdopodobnie zdążyła już zapomnieć. Warto jednak sobie o nim przypomnieć, ponieważ teraz po jego zakupie można odzyskać aż 600 złotych.

600 złotych zwrotu po zakupie smartfona OPPO

Smartfon, o którym tu mowa, to OPPO Find X5 Pro. Zadebiutował on w Polsce w kwietniu 2022 roku, czyli już 1,5 roku temu. Producent specjalnie o nim nie przypominał, dlatego większość osób zapewne o nim zapomniała – przyznaję, że ja też. Teraz jednak zdecydowanie warto się nim zainteresować, ponieważ po jego zakupie można odzyskać aż 600 złotych.

źródło: OPPO

Jak przystało na flagowca, OPPO Find X5 Pro zadebiutował w Polsce we flagowej cenie – kosztował na start aż 5999 złotych. Dziś natomiast trzeba za niego zapłacić 3999 złotych, czyli aż o 2000 złotych mniej niż w momencie polskiej premiery. A jeśli skorzystacie z przygotowanej przez producenta promocji, finalnie koszt jego zakupu wyniesie 3399 złotych. To na pewno oferta godna rozważenia.

Jak otrzymać 600 złotych po zakupie OPPO Find X5 Pro?

Aby móc aplikować o zwrot w wysokości 600 złotych, należy kupić smartfon do 31 października 2023 roku, do godziny 23:59, w sklepie Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD (z wyłączeniem outletu), x-kom, Komputronik lub NEONET, a następnie – do 14 listopada 2023 roku – zarejestrować zakup na tej stronie internetowej. Wcześniej trzeba zarejestrować się do platformy Promocje OPPO.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia otrzymacie dwa SMS-y – w jednej wiadomości znajdzie się 9-cyfrowy numer czeku BLIK, a w drugiej 4-cyfrowy PIN. Aby odebrać zwrot, należy udać się do bankomatu Santander Bank Polska, PKO BP, Banku Pekao, Banku Millennium, BNP Paribas, mBanku, ING Banku Śląskiego, SGB, VeloBanku, Euronet lub Planet Cash i wybrać opcję wypłaty czeku BLIK.

Trzeba jednak pamiętać, że zwrot w wysokości 600 złotych należy odebrać maksymalnie w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wiadomości SMS z 9-cyfrowym numerem czeku BLIK. Po upływie dwóch tygodni nie będzie już możliwości wypłaty pieniędzy.

Regulamin Promocji „Kup smartfon OPPO Find X5 Pro 5G i odbierz czek BLIK 600 zł” (PDF)