AliExpress ma się czego obawiać? Na polskim rynku pojawi się nowy chiński sklep

Chińska platforma e-commerce AliExpress stała się swego czasu w naszym kraju synonimem tanich zakupów, przez co zyskała spore grono wiernych klientów. Teraz jednak inny chiński sklep internetowy chce rzucić wyzwanie temu gigantowi. Co zaoferuje?

W Polsce pojawi się nowy konkurent AliExpress

Przez wprowadzone zmiany prawne zakupy na AliExpress zaczęły się coraz mniej opłacać. Mam tutaj na myśli działający już pakiet VAT dla e-commerce oraz zapowiedź reformy celnej w UE, zgodnie z którą towary o wartości poniżej 150 euro nie będą już zwolnione z opłat celnych. Mimo to serwis w naszym kraju nadal cieszy się naprawdę dużą popularnością, ponieważ zgodnie z wynikami badania Mediapanel we wrześniu 2023 roku tę platformę odwiedziło ponad 8,8 mln realnych użytkowników.

Chociaż ta liczba robi wrażenie, to jednak co jakiś czas pojawiają się platformy e-commerce, które chcą rzucić wyzwanie AliExpress. Pewnie pamiętacie Shopee (głównie z irytujących reklam), które jednak szybko wycofało się w polskiego rynku. Z kolei w czerwcu nad Wisłą pojawił się sklep internetowy Temu, który nawet swoją szatą graficzną bardzo przypomina chińskiego giganta e-commerce.

Teraz do Polski zamierza wkroczyć chiński sklep internetowy o nazwie ochama, który należy do jednej z największych chińskich spółek z segmentu zakupów online, czyli JD. Warto tutaj wspomnieć, że ta firma ma swoje magazyny w nad Wisłą, ponieważ współpracuje m.in. z Biedronką.

Ochama.com – strona główna serwisu (fot. Tabletowo.pl)

Ochama. Co to za sklep?

Ochama to serwis e-commerce, w którym można znaleźć zarówno artykuły spożywcze, przemysłowe, jak i elektronikę. Sklep funkcjonuje już w Europie – w Luksemburgu, Belgii, Francji i Niemczech oraz Holandii, gdzie działa od stycznia 2022 roku. Co ciekawe, firma prowadzi działalność w modelu łączonym. To znaczy, że działa zarówno online, jak i offline. Dzięki temu oferuje zamówienia internetowe z odbiorem osobistym z punktów ochama lub z dostawą do domu.

Chiński sklep ogłosił, że rozszerza swoją działalność na kolejnych 19 europejskich państw. Na liście oprócz Polski znalazły się jeszcze Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Hiszpania i Szwecja.

źródło: JD

Jak przekazuje portal Wiadomości Handlowe, początkowo dostawy nie będą realizowane z Polski. Zamówienia mają być pakowane w automatycznym magazynie w Holandii. Serwis dodaje również, że firma odpowiedzialna za nowy chiński sklep, który ma trafić do Polski, informuje że „ochama aktywnie współpracuje z dostawcami w celu wprowadzenia dodatkowych elastycznych przedziałów czasowych odbioru dla większej wygody”.