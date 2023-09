Szybko poszło – nowy składany HONOR trafił już do sprzedaży. Nie spodziewaliśmy się tego

Kiedy podczas targów IFA 2023 w Berlinie HONOR pokazywał model V Purse, utrzymywał, że to koncepcyjna wizja składanego smartfona. Ku naszemu zdumieniu producent nie zwlekał z wprowadzeniem go do sprzedaży.

HONOR V Purse to nie tylko składany smartfon

Sama konstrukcja modelu V Purse może wydać się Wam znajoma i nie będziecie w błędzie, ponieważ jest on bliźniaczo podobny do pierwszych składanych smartfonów Huawei – Mate X i Mate Xs (później dołączył do nich jeszcze Mate Xs 2, którego dało się kupić także w Polsce). HONOR postanowił jednak „zinterpretować” go zupełnie inaczej niż jego ex-właściciel. W jaki sposób?

Najnowszy składany smartfon chińskiej marki nie bez powodu ma w nazwie słowo purse, które po angielsku oznacza torebka. HONOR uważa, że podobnie jak torebka V Purse może być modowym akcesorium, które ludzie będą nosili w podobny sposób (zarówno kobiety, jak i mężczyźni). Producent przygotował bowiem akcesoria, które to umożliwią – specjalne etui oraz łańcuszki. Na tym jednak firma nie poprzestała, ponieważ do dyspozycji użytkowników oddane zostaną również przeróżne tapety, dzięki którym w prosty sposób odmienią oni wygląd swojej „torebki”. Nawiązano nawet współpracę ze znanymi nazwiskami z branży artystycznej i modowej, które przygotowały własne, ekskluzywne tapety.

Jako że HONOR V Purse został stworzony po to, aby nosić go zawsze „na widoku”, mogą pojawić się w pełni uzasadnione obawy o jego trwałość, ponieważ ekran w tym smartfonie jest w każdym położeniu na zewnątrz. Producent najwyraźniej zdaje sobie z tego sprawę, ponieważ gwarantuje trzy darmowe wymiany folii ochronnej w ciągu dwóch lat oraz „dużą zniżkę” na naprawę uszkodzonego wyświetlacza. Jednocześnie jednak HONOR zapewnia, że ekran w tym urządzeniu jest mocny i cechuje się dużą wytrzymałością (zarówno w przypadku bezpośredniego uderzenia, jak i upadku na ziemię).

źródło: HONOR

Specyfikacja smartfona HONOR V Purse

Najważniejszym elementem w tym urządzeniu jest jego ekran, dlatego od niego zaczniemy. Model V Purse wyposażono w elastyczny wyświetlacz OLED o przekątnej 7,71 cala, proporcjach 10,5:9 i rozdzielczości 2348×2016 pikseli, który osiąga jasność szczytową na poziomie 1600 nitów oraz zapewnia wsparcie dla 1,07 mld kolorów i palety barw DCI-P3. Po złożeniu do dyspozycji użytkownika jest przestrzeń o przekątnej 6,45 cala, proporcjach 19,4:9 i rozdzielczości 2348×1088 pikseli, zatem można powiedzieć, że „typowo smartfonowa”.

W materiałach promocyjnych HONOR bardzo mocno podkreśla, że podczas robienia zdjęć po złożeniu smartfona osoba fotografowana też może widzieć podgląd z aplikacji aparatu. Główny moduł jest dość skromny, bowiem składa się z dwóch aparatów: 50 Mpix (f/1.9) i 12 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym. Ponadto do dyspozycji użytkowników będzie 8 Mpix aparat (f/2.0), znajdujący się w okrągłym otworze w prawym górnym rogu ekranu.

źródło: HONOR

Specyfikacja smartfona HONOR V Purse obejmuje również m.in. procesor Qualcomm Snapdragon 778G z modemem 5G, 16 GB RAM, 256/512 GB pamięci wewnętrznej (w zależności od wersji), moduł NFC, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, głośniki stereo, dual SIM (2x nano SIM), USB-C (USB 2.0) z obsługą USB OTG (ładowanie zwrotne o mocy maksymalnie 5 W) i akumulator o pojemności 4500 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 35 W.

Rozłożony HONOR V Purse ma wymiary 156,5×135,6×4,3 mm, a złożony 156,5×74,4×8,6 mm. Smartfon waży 214 gramów.

Cena jest bardzo atrakcyjna

Tańsza wersja modelu V Purse z 16 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej będzie kosztowała w Chinach 5999 juanów (równowartość ~3580 złotych), natomiast wariant z 16 GB RAM i 512 GB wbudowanej pamięci 6599 juanów (~3940 złotych). Dla porównania, Magic V2 jest sprzedawany od 8999 juanów (to cena konfiguracji 16/256 GB).

źródło: HONOR

HONOR V Purse może zatem zainteresować nie tylko osoby, do których jest bezpośrednio skierowany, ale też klientów, szukających tańszego składanego smartfona, bo w końcu nie ma obowiązku noszenia go jak torebki. Na tę chwilę nie wiemy jednak, czy model ten trafi do sprzedaży również w innych krajach.