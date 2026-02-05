Wielu operatorów ma różne oferty z internetem bez limitu danych, a także oferty z kumulacją GB. Plus ogłosił teraz nową propozycję z nielimitowanym internetem na początek oraz kumulacją gigabajtów później.

Nowa, tania oferta z internetem bez limitu danych w Plus na kartę

W ramach nowej oferty klienci, którzy zdecydują się na ofertę na kartę i aktywują cykliczny pakiet Ultra, przez pierwszych sześć miesięcy będą mogli korzystać z internetu bez limitu danych. Następnie, przez kolejne pół roku, do ich dyspozycji każdego miesiąca (co 30 dni) operator odda aż 1500 GB.

Pakiet Ultra w Plus na kartę kosztuje 50 złotych miesięcznie, ale przez pierwsze dwa miesiące obowiązuje niższa cena – 25 złotych (promocja tylko dla nowych klientów). W jego ramach operator zapewnia też pakiet 200 GB i niewykorzystane GB kumulują się na kolejny miesiąc, a także rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu. Do tego jeszcze jest 17,18 GB do wykorzystania w roamingu w Unii Europejskiej.

Internet bez limitu danych, także przez pierwsze sześć miesięcy, dostępny jest również w pakiecie Pro w ofercie w modelu subskrypcji. W tym przypadku też przez kolejne pół roku klient dostanie co miesiąc paczkę 1500 GB oraz 100 GB z kumulacją niewykorzystanych GB na kolejny miesiąc.

Pakiet Pro w subskrypcji obejmuje również rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu oraz 18,89 GB do wykorzystania w Unii Europejskiej, a także dostęp do Disney+ w pakiecie bez dodatkowych opłat. Miesięczna opłata za tę ofertę to 55 złotych.

Niniejsza oferta obowiązuje do 30 kwietnia 2026 roku. Na koniec warto wspomnieć, że 5G Plusa dociera do już ponad 26 milionów Polaków, z czego prawie 17 milionów jest w zasięgu 5G Ultra.

To nie jedyna oferta godna zainteresowania

Nie tylko Plus rozdaje hojnie gigabajty. Pod koniec stycznia Mobile Vikings ogłosił, że jego klienci mogą zyskać nawet 10000 dodatkowych gigabajtów (po 1000 GB przez 10 miesięcy). Orange również rozdaje wielkie paczki GB – od 500 GB do nawet 12000 GB.

Dostępna jest też świetna promocja na światłowód w bardzo niskiej cenie oraz smartfony marek Motorola i Xiaomi w dużo niższych cenach. A, i przypominam jeszcze o Spotify Premium za 0 złotych na 9 miesięcy dla każdego.