Zakładaj buty i biegnij do T-Mobile po nowy smartfon. Nie pożałujesz

W T-Mobile wystartowała promocja, w ramach której możesz kupić nowy smartfon w bardzo atrakcyjnej cenie. Co najważniejsze: wcale nie musisz brać abonamentu, żeby skorzystać z tej okazji. Niestety, konieczne natomiast jest pofatygowanie się do salonu operatora.

Promocja na smartfony w T-Mobile, także bez umowy

Najczęściej jest tak, że jakiś operator obniża ceny smartfonów nawet o połowę (jak ostatnio Play), ale konieczne jest związanie się umową abonamentową, aby kupić sprzęt w tak niskiej cenie. Właściwie jedynie Plus regularnie sprzedaje telefony bez abonamentu w naprawdę atrakcyjnych kwotach. Teraz na to samo zdecydował się T-Mobile.

Promocja obejmuje dwa modele: smartfon Motorola Edge 60 Neo 5G, który jest dostępny w Polsce od 19 stycznia 2026 roku, a także Redmi Note 15 Pro 5G, który miał oficjalną premierę w Polsce 15 stycznia 2026 roku. Przy okazji dodam od razu, że recenzja Redmi Note 15 Pro 5G jest już dostępna na Tabletowo.pl.

Sugerowana cena modelu Motorola Edge 60 Neo 5G to 1499 złotych, natomiast Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G – 1699 złotych. Jeden i drugi kupicie jednak taniej przez najbliższy miesiąc – od dziś (tj. 3 lutego 2026 roku) do 2 marca 2026 roku.

Konkretniej T-Mobile sprzeda Wam smartfon Motorola Edge 60 Neo 5G za 999 złotych, czyli o 500 złotych taniej, a model Redmi Note 15 Pro 5G za 1399, tj. o 300 złotych mniej.

Promocja na smartfony Motorola i Redmi w T-Mobile ma istotny „szczegół”

Oba modele możecie kupić zarówno wraz z abonamentem „Oferta Nielimitowana” za 75 złotych miesięcznie z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami oraz internetem bez limitu danych i prędkości, jak i bez konieczności podpisywania umowy.

Bo o ile z pierwszej opcji skorzystacie również online, o tyle smartfon bez umowy kupicie wyłącznie w salonach stacjonarnych operatora, ponieważ promocja nie obowiązuje w tym przypadku na t-mobile.pl. Zdecydowanie jednak warto się pofatygować, gdy można zaoszczędzić nawet 500 złotych.

Żeby ułatwić Wam wybór, poniżej porównanie parametrów smartfonów Motorola Edge 60 Neo 5G i Redmi Note 15 Pro 5G:

Motorola Edge 60 Neo 5G Redmi Note 15 Pro 5G Wyświetlacz pOLED LTPO

6,36 cala

2670×1200 pikseli

120 Hz

jasność do 3000 nitów

Corning Gorilla Glass 7i AMOLED

6,83 cala

2772×1280 pikseli

120 Hz

jasność do 3200 nitów

Corning Gorilla Glass Victus 2 Procesor MediaTek Dimensity 7400 MediaTek Dimensity 7400 Ultra RAM 12 GB

LPDDR4X 8 GB

LPDDR4X Pamięć wbudowana 256 GB

uMCP 256 GB

UFS 2.2 Slot na microSD NIE NIE Akumulator 5200 mAh

ładowanie do 68 W

ładowanie indukcyjne do 15 W 6580 mAh

ładowanie do 45 W Aparat na przodzie 32 Mpix (f/2.4) 20 Mpix (f/2.2) Aparat na tyle – główny 50 Mpix (f/1.8) z OIS

– ultraszerokokątny 13 Mpix (f/2.2) z funkcją Macro Vision

– teleobiektyw 10 Mpix (f/2.0) z OIS i 3x zoomem optycznym – główny 200 Mpix (f/1.7) z OIS

– ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2) Łączność 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6E, NFC, eSIM, USB-C (USB 2.0) 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, NFC, eSIM, USB-C (USB 2.0) Czytnik linii papilarnych TAK, ekranowy TAK, ekranowy Głośniki stereo TAK

Dolby Atmos TAK

Dolby Atmos Wymiary 154,11×71,24×8,09 mm 163,61×78,09×7,96 mm Waga 174,5 grama 210 gramów Odporność IP68/IP69

MIL-STD-810H IP66/IP68 System operacyjny Android 15 Android 15

HyperOS 2

Cennik urządzeń w T-Mobile od 3 lutego 2026 roku (PDF)