Zakładaj buty i biegnij do T-Mobile po nowy smartfon. Nie pożałujesz

Grzegorz Dąbek·
W T-Mobile wystartowała promocja, w ramach której możesz kupić nowy smartfon w bardzo atrakcyjnej cenie. Co najważniejsze: wcale nie musisz brać abonamentu, żeby skorzystać z tej okazji. Niestety, konieczne natomiast jest pofatygowanie się do salonu operatora.

Promocja na smartfony w T-Mobile, także bez umowy

Najczęściej jest tak, że jakiś operator obniża ceny smartfonów nawet o połowę (jak ostatnio Play), ale konieczne jest związanie się umową abonamentową, aby kupić sprzęt w tak niskiej cenie. Właściwie jedynie Plus regularnie sprzedaje telefony bez abonamentu w naprawdę atrakcyjnych kwotach. Teraz na to samo zdecydował się T-Mobile.

Promocja obejmuje dwa modele: smartfon Motorola Edge 60 Neo 5G, który jest dostępny w Polsce od 19 stycznia 2026 roku, a także Redmi Note 15 Pro 5G, który miał oficjalną premierę w Polsce 15 stycznia 2026 roku. Przy okazji dodam od razu, że recenzja Redmi Note 15 Pro 5G jest już dostępna na Tabletowo.pl.

źródło: Motorola, x-kom

Sugerowana cena modelu Motorola Edge 60 Neo 5G to 1499 złotych, natomiast Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G – 1699 złotych. Jeden i drugi kupicie jednak taniej przez najbliższy miesiąc – od dziś (tj. 3 lutego 2026 roku) do 2 marca 2026 roku.

Konkretniej T-Mobile sprzeda Wam smartfon Motorola Edge 60 Neo 5G za 999 złotych, czyli o 500 złotych taniej, a model Redmi Note 15 Pro 5G za 1399, tj. o 300 złotych mniej.

Promocja na smartfony Motorola i Redmi w T-Mobile ma istotny „szczegół”

Oba modele możecie kupić zarówno wraz z abonamentem „Oferta Nielimitowana” za 75 złotych miesięcznie z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami oraz internetem bez limitu danych i prędkości, jak i bez konieczności podpisywania umowy.

Bo o ile z pierwszej opcji skorzystacie również online, o tyle smartfon bez umowy kupicie wyłącznie w salonach stacjonarnych operatora, ponieważ promocja nie obowiązuje w tym przypadku na t-mobile.pl. Zdecydowanie jednak warto się pofatygować, gdy można zaoszczędzić nawet 500 złotych.

Żeby ułatwić Wam wybór, poniżej porównanie parametrów smartfonów Motorola Edge 60 Neo 5G i Redmi Note 15 Pro 5G:

Motorola Edge 60 Neo 5GRedmi Note 15 Pro 5G
WyświetlaczpOLED LTPO
6,36 cala
2670×1200 pikseli
120 Hz
jasność do 3000 nitów
Corning Gorilla Glass 7i		AMOLED
6,83 cala
2772×1280 pikseli
120 Hz
jasność do 3200 nitów
Corning Gorilla Glass Victus 2
ProcesorMediaTek Dimensity 7400MediaTek Dimensity 7400 Ultra
RAM12 GB
LPDDR4X		8 GB
LPDDR4X
Pamięć wbudowana256 GB
uMCP		256 GB
UFS 2.2
Slot na microSDNIENIE
Akumulator5200 mAh
ładowanie do 68 W
ładowanie indukcyjne do 15 W		6580 mAh
ładowanie do 45 W
Aparat na przodzie32 Mpix (f/2.4)20 Mpix (f/2.2)
Aparat na tyle– główny 50 Mpix (f/1.8) z OIS
– ultraszerokokątny 13 Mpix (f/2.2) z funkcją Macro Vision
– teleobiektyw 10 Mpix (f/2.0) z OIS i 3x zoomem optycznym		– główny 200 Mpix (f/1.7) z OIS
– ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2)
Łączność5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6E, NFC, eSIM, USB-C (USB 2.0)5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, NFC, eSIM, USB-C (USB 2.0)
Czytnik linii papilarnychTAK, ekranowyTAK, ekranowy
Głośniki stereoTAK
Dolby Atmos		TAK
Dolby Atmos
Wymiary154,11×71,24×8,09 mm163,61×78,09×7,96 mm
Waga174,5 grama210 gramów
OdpornośćIP68/IP69
MIL-STD-810H		IP66/IP68
System operacyjnyAndroid 15Android 15
HyperOS 2

Cennik urządzeń w T-Mobile od 3 lutego 2026 roku (PDF)

Grzegorz Dąbek
Zastępca redaktor naczelnej Tabletowo.pl
Moja miłość do telefonów komórkowych zaczęła się od Nokii 3410 i trwa nieprzerwanie po dziś dzień. Z dużym zainteresowaniem obserwuję rynek i pojawiające się na nim nowości. Na Tabletowo.pl jestem od 2015 roku.

