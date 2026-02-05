Ukryta promocja na tani światłowód. Taniej już się nie da

Jeśli szukacie oferty na tani światłowód, to właśnie ją znaleźliście. Taniej już się nie da. Dostępna jest też atrakcyjna oferta na zestaw, składający się z dwóch abonamentów komórkowych i internetu światłowodowego.

Dobra oferta na tani światłowód. Taniej już się nie da

Od czerwca 2025 roku obowiązuje najnowsza, bardzo prosta oferta T-Mobile. Klienci mogą wykupić abonament komórkowy za 75 złotych miesięcznie (po rabatach), który zapewnia nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz internet bez limitu danych i prędkości. Również za 75 złotych miesięcznie (po rabatach) można wykupić zestaw, na który składa się ww. abonament komórkowy i internet światłowodowy o prędkości do 300 Mbit/s.

Sam światłowód w T-Mobile kosztuje natomiast 65 złotych (po rabatach) miesięcznie za prędkość do 300 Mbit/s i 85 złotych (po rabatach) co miesiąc za prędkość do 900 Mbit/s. A przynajmniej taką ofertę znajdziecie, gdy przejdziecie do zakładki poświęconej internetowi światłowodowemu od tego operatora na jego stronie.

Aktualna oferta na światłowód na stronie T-Mobile (źródło: T-Mobile)

Dostępna jest jednak „ukryta promocja”, której nie znajdziecie tak łatwo na stronie T-Mobile – jest ona pod tym adresem. W jej ramach światłowód o prędkości do 300 Mbit/s kosztuje 30 złotych miesięcznie (z rabatami), a prędkość do 900 Mbit/s – 50 złotych miesięcznie (po rabatach).

„Ukryta promocja” na światłowód od T-Mobile (źródło: T-Mobile)

Niniejsza oferta jest dostępna tylko dla klientów, którzy nie korzystali z internetu światłowodowego T-Mobile w ostatnich 365 dniach (lub pod wskazanym adresem nie było aktywnej takiej usługi) i wyłącznie po zamówieniu rozmowy na wskazany numer telefonu. Tak niska cena obowiązuje przez pierwsze 24 miesiące.

Atrakcyjna oferta na dwa abonamenty komórkowe i światłowód

T-Mobile przygotował również podobnie „ukrytą” ofertę na dwa abonamenty ze wszystkim bez limitu oraz internetem światłowodowym o prędkości do 300 Mbit/s. Cena tej paczki zaczyna się od 90 złotych miesięcznie (po rabatach), co oznacza, że drugi abonament komórkowy macie za (mniej niż) pół ceny.

Tyle zapłacą osoby, które są już klientami T-Mobile, natomiast nowych klientów będzie obowiązywała cena w wysokości 110 złotych miesięcznie (po rabatach).

Oferta na dwa abonamenty komórkowe i światłowód w T-Mobile (źródło: T-Mobile)

W tym przypadku operator również zastrzega, że z promocji może skorzystać klient, który w ciągu ostatnich 365 dni nie posiadał aktywnej usługi internetu światłowodowego w T-Mobile lub pod wskazanym adresem instalacji nie było takiej usługi aktywnej. Ofertę można zamówić wyłącznie przez telefon, zamawiając rozmowę za pośrednictwem tej strony internetowej.

Na koniec warto jeszcze przypomnieć, że T-Mobile sprzedaje smartfony marki Motorola i Xiaomi w dużo niższych cenach, zarówno z umową na abonament komórkowy, jak i bez umowy. W drugim przypadku z tej oferty nie można skorzystać na stronie t-mobile.pl.