Z mObywatelem możesz poczuć się spokojniej. Pomoże Ci w trudnej sytuacji

Aplikacja mObywatel przydaje się w najrozmaitszych sytuacjach – zarówno codziennych, jak i sporadycznych. To cyfrowy portfel Polaka, w którym mogą znajdować się najważniejsze dokumenty, ale też platforma pozwalająca załatwiać różnorakie sprawy administracyjne. Wraz z najnowszą aktualizacją aplikacja mObywatel staje się też poradnikiem bezpieczeństwa, który zawsze ma się przy sobie.

Aplikacja mObywatel zyskała cyfrowy poradnik bezpieczeństwa

Niedawno polski rząd zorganizował wysyłkę ponad 16 milionów egzemplarzy drukowanego Poradnika bezpieczeństwa. Ministerstwo Cyfryzacji doskonale zdaje sobie jednak sprawę z tego, że istnieje nieporównywalnie większe prawdopodobieństwo, że w sytuacji kryzysowej będziemy mieć pod ręką (albo szybciej odnajdziemy) telefon niż jakąś broszurkę. Dlatego zdecydowano się na umieszczenie kompletnego przewodnika po bezpieczeństwie bezpośrednio w aplikacji mObywatel, z której korzysta już ponad 11 milionów osób.

Cyfrowy poradnik bezpieczeństwa w aplikacji mObywatel został podzielony na pięć podstron:

na początek: zasady bezpieczeństwa, czyli miejsce, w którym przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące właściwych zachowań w sytuacjach kryzysowych,

czyli miejsce, w którym przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące właściwych zachowań w sytuacjach kryzysowych, kolejna sekcja pomaga skompletować plecak ewakuacyjny – w aplikacji znajdziesz w dodatku listę, na której możesz odhaczać przedmioty, które udało Ci się już zgromadzić,

– w aplikacji znajdziesz w dodatku listę, na której możesz odhaczać przedmioty, które udało Ci się już zgromadzić, następna podstrona pozwala odsłuchać, jak brzmią poszczególne sygnały alarmowe i poznać ich znaczenie,

i poznać ich znaczenie, są też numery SOS – w aplikacji znajdziesz nie tylko ich listę, ale również przyciski umożliwiające szybkie nawiązanie połączenia,

– w aplikacji znajdziesz nie tylko ich listę, ale również przyciski umożliwiające szybkie nawiązanie połączenia, a całość wieńczy poradnik, podsumowujący to, jakie niepokojące sytuacje należy zgłaszać odpowiednim służbom.

Kluczowe informacje zawsze pod ręką w aplikacji mObywatel

Idea przyświecająca temu projektowi jest taka, by Polacy zawsze mieli pod ręką praktyczne informacje, które mogą im się przydać w najmniej spodziewanym momencie. To podręcznik reagowania na sytuacje niecodzienne – podobnie jak wspomniana wcześniej broszura, ale pod wieloma względami praktyczniejszy (chociażby ze względu na możliwość błyskawicznego nawiązania połączenia telefonicznego z tymi lub innymi służbami).

Cyfrowy poradnik bezpieczeństwa w aplikacji mObywatel (źródło: Ministerstwo Cyfryzacji / screeny: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Zresztą cyfrowy poradnik bezpieczeństwa dołącza do innych tego typu rozwiązań w aplikacji mObywatel, jak chociażby alert powodziowy, platforma do zgłaszania oszustw internetowych, usługa umożliwiająca unieważnienie lub zawieszenie utraconych dokumentów czy też formularz zgłoszeniowy do Szkoleń obronnych pod okiem profesjonalistów.