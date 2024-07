Ukryta promocja T-Mobile. Tak tanio nigdy nie było!

Dobre promocje cieszą się dużą popularnością, dlatego często nie wszystkim udaje się z nich skorzystać (jak w przypadku tej na Galaxy S24). T-Mobile tą ofertą nie chwali się tak, jak by mogło, podczas gdy powinno, bo może ona przyciągnąć wielu klientów.

Atrakcyjna promocja T-Mobile na abonament

Osoby, które są zainteresowane ofertą danego operatora, albo idą do jego salonu, albo przeglądają stronę internetową. Jeżeli wejdziemy na stronę T-Mobile, nie znajdziemy na niej tej oferty. Jest ona dostępna pod specjalnym linkiem, do którego odnośnika na próżno szukać na witrynie operatora czy jego profilach w social mediach.

Specjalna oferta T-Mobile jest bardzo atrakcyjna, ponieważ w jej ramach operator daje aż 50% zniżki na abonament przez cały okres trwania umowy! Dzięki tej promocji zapłacicie:

30 złotych miesięcznie za nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz 50 GB internetu,

35 złotych miesięcznie za nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz nielimitowany internet z ograniczeniem prędkości do 30 Mbit/s,

45 złotych miesięcznie za nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz nielimitowany internet bez ograniczenia prędkości.

Co ważne, podane powyżej ceny uwzględniają 5 złotych rabatu za zgody marketingowe i 5 złotych zniżki za fakturę elektroniczną. Do dwóch ostatnich abonamentów operator dodaje jeszcze usługę Rozrywka bez ograniczeń na 1 miesiąc w prezencie.

Gdzie promocja T-Mobile na abonament ma haczyk?

Naturalnie nie mogłoby być tak, że tak atrakcyjna oferta jest dostępna bezwarunkowo. Niestety nie. Mogą z niej skorzystać wyłącznie osoby, które zdecydują się kupić nowy numer lub przenieść obecnie posiadany od innego operatora albo przejść z oferty na kartę w T-Mobile lub Heyah. W dodatku promocja dostępna jest wyłącznie za pośrednictwem tej strony internetowej.

Oferta obowiązuje do 25 sierpnia 2024 roku. Można równocześnie dokupić do abonamentu smartfon. Warto też pamiętać, że po upływie 24 miesięcy opłata miesięczna wzrośnie o 100% oraz dodatkowo 10 złotych i po każdym kolejnym roku będzie zwiększana o kolejne 10 złotych. Ma to zachęcić do podpisania nowej.

Na stronie T-Mobile jest też błąd, ponieważ na materiałach graficznych widnieje informacja o rabacie na abonament na tylko 12 miesięcy. W regulaminach jest jednak zapisane, że rabat w wysokości 50% obowiązuje przez 24 okresy rozliczeniowe. Ponadto znajdziemy w nich informację, że karta SIM z nielimitowanym internetem nie zadziała w modemach i routerach.

Jeśli chcecie dużo internetu w niskiej cenie, to na tej stronie kupicie 100 GB za 20 złotych miesięcznie z umową na 24 miesiące. Ta oferta również jest dostępna wyłącznie online.