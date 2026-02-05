Spotify Premium za darmo na 9 miesięcy. Gdzie jest haczyk?

Co powiesz na abonament Spotify Premium na 9 miesięcy za darmo? Jeśli brzmi to dla Ciebie całkiem nieźle i w zamian za spore oszczędności możesz poświęcić parę minut na formalności, to czytaj uważnie, bo ta promocja może być skierowana właśnie do Ciebie.

Spotify Premium drożeje, ale możesz zyskać 9 miesięcy za darmo

Tuż przed końcem stycznia 2026 roku cena Spotify Premium w Polsce poszła mocno do góry i teraz pakiet indywidualny kosztuje 26,99 złotych miesięcznie. Promocja, dzięki której możesz zyskać 9 miesięcy abonamentu za darmo, brzmi więc bardzo dobrze – szczególnie teraz. Nietrudno policzyć, że realnie możesz w ten sposób zaoszczędzić przeszło 240 złotych!

Oczywiście, nawet jeśli coś jest za darmo, to musi też mieć swoją cenę. W tym przypadku, aby skorzystać z promocji, trzeba założyć konto osobiste w banku UniCredit, a konkretnie pakiet Easy, w którym – co warto podkreślić – prowadzenie konta jest za darmo (bezwarunkowo), podobnie jak przelewy natychmiastowe w walutach PLN i EUR, wypłaty z bankomatów oraz wydanie pierwszej karty.

Jedno, czego musisz być świadomym, jeśli faktycznie będziesz chcieć trzymać tam swoje pieniądze, to że depozyty w UniCredit nie są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, lecz jego bezpośredni odpowiednik w Belgii (również do 100000 euro na deponenta).

Jak założyć konto w UniCredit, czyli jak skorzystać z promocji

Konto w UniCredit możesz założyć całkowicie przez internet, potwierdzając swoją tożsamość poprzez aplikację mObywatel. Cały proces jest szybki – nie powinien zająć więcej niż 10 minut. Po otwarciu rachunku należy przejść w aplikacji do sekcji Promocje dla Ciebie, a tam wybrać Darmowe miesiące w Spotify. Po akceptacji regulaminu otrzymasz 3 kody, a każdy z nich gwarantuje 3 miesiące dostępu do Spotify Premium – należy z nich skorzystać poprzez stronę Spotify.com/Redeem.

Przypomnę, że dzięki abonamentowi Premium słuchanie muzyki na Spotify nie jest przerywane reklamami. Do tego można cieszyć się wyższą jakością dźwięku, dowolnym odtwarzaniem utworów i ich pomijaniem, a także opcją pobierania piosenek, albumów i playlist do późniejszego odsłuchu bez dostępu do internetu.

Jeśli chcesz skorzystać, przejdź na stronę promocji w serwisie UniCredit. Z kolei tutaj znajdziesz pełny regulamin (w formacie PDF).