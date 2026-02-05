5G dociera do coraz więcej Polaków. Znamy najnowsze dane

Sieć piątej generacji na dobre rozgościła się w polskich domach, choć wciąż nie wszystkich. Staje się jednak coraz powszechniej dostępna, na co wskazują najnowsze liczby, przekazane przez operatorów.

Zasięg 5G w Polsce jest coraz większy

Niedawno Orange poinformowało, że na koniec 2025 roku w sieci Orange działało 12670 stacji bazowych, z czego ~4500 nadawało sygnał 5G, a samo pasmo C ponad 1500 nadajników. Z kolei częstotliwość 700 MHz obsługiwało ponad 1200 stacji. Aktualnie 5G Orange dociera do już ponad 84% mieszkańców Polski. Dla porównania, na koniec 2024 roku było to zaledwie ~37%.

Parkiet zapytał Play, Plusa i T-Mobile, jak sytuacja wyglądała u nich na koniec 2025 roku. Pierwszy z ww. przekazał, że w zasięgu 5G Play znajduje się 88% populacji Polski, podczas gdy na koniec 2024 roku było to 77%. 5G Plusa obejmuje natomiast 72% mieszkańców kraju nad Wisłą, o 3 punkty procentowe więcej niż rok wcześniej.

Zasięg 5G Plusa zapewnia ponad 5811 systemów we wszystkich dostępnych częstotliwościach przeznaczonych dla tej technologii, tj. 3,6 GHz, 2600 MHz TDD, 2100 MHz i 700 MHz. 5G T-Mobile w paśmie C dostarcza połowie Polaków natomiast ponad 4700 stacji bazowych w Polsce, a kolejne 526 nadajników nadaje sygnał na częstotliwości 700 MHz.

Według szacunków Parkietu 5G T-Mobile dociera do ~66% mieszkańców Polski. Operator ten zmniejsza też udział sieci 5G na pasmach współdzielonych z LTE.

Polacy coraz więcej korzystają z 5G

W styczniu 2026 roku Orange podało, że przez cały 2025 rok klienci przesłali 11,9 miliona TB, w tym 3,1 miliona TB przez sieć mobilną, z czego blisko 530 tysięcy TB z użyciem 5G.

Klienci Plusa przetransferowali natomiast nieco mniej, bo 2,7 miliona TB, a za pośrednictwem 5G około 500 tysięcy TB. Play i T-Mobile nie przekazały analogicznych informacji. Ponadto Plus zdradził, że już niemal 45% jego klientów ma smartfon, obsługujący sieć piątej generacji.

Do korzystania z sieci 5G zachęca nie tylko jej coraz większa dostępność, ale również stale rosnąca prędkość transmisji danych. W styczniu 2026 roku Speedtest.pl podał, że średnia prędkość pobierania w 5G w Polsce w 2025 roku wynosiła 236 Mb/s i była aż o 25% wyższa niż w roku poprzednim.

W samym paśmie C średnio to natomiast już ponad 360 Mb/s, a 700 MHz – 70 Mb/s i największy zasięg tego ostatniego zapewniało Orange.