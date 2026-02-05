Allegro logo automat One Box
fot. Allegro
e-commerce

Allegro zadało cios OLX i Vinted. To dobra wiadomość dla Ciebie

Grzegorz Dąbek·
Strona główna
Usługi
e-commerce
Allegro zadało cios OLX i Vinted. To dobra wiadomość dla Ciebie

Allegro poinformowało dziś o nawiązaniu współpracy z firmą Meta, która jest właścicielem platformy społecznościowej Facebook. Skorzystają na niej kupujący i sprzedający różne rzeczy w internecie, natomiast stracić mogą OLX i Vinted.

Ogłoszenia z Allegro Lokalnie pojawią się na Facebook Marketplace

Allegro nawiązało współpracę z firmą Meta, wskutek której ogłoszenia z Allegro Lokalnie pojawią się na Facebook Marketplace. Założeniem jest zwiększenie dostępności produktów z drugiej ręki, sprzedawanych przez osoby prywatne online.

Allegro przekonuje, że nowa funkcja umożliwi dotarcie do szerszego grona potencjalnych kupujących, korzystających z Facebooka, czyli najpopularniejszego serwisu społecznościowego w Polsce. Podczas przeglądania Marketplace użytkownicy zobaczą również ogłoszenia z Allegro Lokalnie.

Jeśli oferta ich zainteresuje, zostaną przekierowani na platformę Allegro Lokalnie, na której będą mogli zapoznać się ze wszystkimi szczegółami oraz dokonać zakupu, a także skontaktować się ze sprzedającym w przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości.

Użytkownicy Allegro Lokalnie dotrą do większego grona potencjalnych kupujących. I to za darmo

Choć oferty z Allegro Lokalnie wyświetlają się również na liście wyników wyszukiwania na Allegro, to dzięki nawiązaniu współpracy z Metą ogłoszenia (prawdopodobnie) zobaczy więcej osób, co zwiększy szansę na sprzedaż.

Co ważne: ogłoszenia z Allegro Lokalnie nie pojawią się automatycznie na Facebook Marketplace. Podczas tworzenia trzeba zaznaczyć pole „Wyświetl za darmo na Facebook Marketplace”. Można to zrobić również w przypadku już aktywnych ogłoszeń – w tym celu należy znaleźć odpowiednią opcję w zakładce Moje Allegro Lokalnie – Moje ogłoszenia – Aktywne.

W ciągu miesiąca można udostępnić bezpłatnie na Facebook Marketplace maksymalnie 20 ogłoszeń z Allegro Lokalnie, w tym 5 ogłoszeń w kategoriach Motoryzacja-Części samochodowe oraz Ogłoszenia motoryzacyjne (sprzedaż samochodów i innych pojazdów).

Osoby, które będą chciały skorzystać z tej opcji, muszą zgodzić się na przekazanie Facebookowi imienia sprzedawcy i jego loginu konta Allegro oraz miasta i województwa zamieszkania, a także – co oczywiste – opisu oferty wraz ze zdjęciami. W każdej chwili można cofnąć udostępnianie ogłoszenia z Allegro Lokalnie na Facebook Marketplace.

Polska platforma podkreśla, że z tego rozwiązania mogą korzystać wyłącznie osoby prywatne, a usługa znajduje się obecnie w fazie testów i jest bezpłatna. Po zakończeniu etapu testowego planowany jest jednak dalszy rozwój tej funkcji.

Przy okazji warto przypomnieć, że w grudniu 2025 roku Meta zapowiedziała, że zamierza ułatwić dostęp do najczęściej używanych funkcji na Facebooku, w tym Marketplace.

Współpraca Allegro i Facebooka to zła wiadomość dla konkurencji – OLX i Vinted

Choć Allegro to bardzo popularna platforma e-commerce w Polsce, to Allegro Lokalnie ma dużą konkurencję, szczególnie ze strony OLX oraz Vinted, na którym od dawna można sprzedawać już nie tylko ubrania, ale też elektronikę i inne przedmioty.

Świadomość, że ogłoszenia z Allegro Lokalnie będą mogły pojawić się na Facebook Marketplace – i to za darmo, jak najbardziej może zachęcić wiele osób do skorzystania z tej możliwości i zwiększenia tym samym szans na sprzedaż oferowanego produktu.

Niewykluczone, że nawiązanie współpracy przez Allegro i Metę skłoni OLX i Vinted do odpowiedzi. Konkurencja bardzo często bowiem sprawia, że korzystają na niej użytkownicy.

Zobacz również

Grzegorz Dąbek
Zastępca redaktor naczelnej Tabletowo.pl
Moja miłość do telefonów komórkowych zaczęła się od Nokii 3410 i trwa nieprzerwanie po dziś dzień. Z dużym zainteresowaniem obserwuję rynek i pojawiające się na nim nowości. Na Tabletowo.pl jestem od 2015 roku.

Obserwuj nas