Allegro zadało cios OLX i Vinted. To dobra wiadomość dla Ciebie

Allegro poinformowało dziś o nawiązaniu współpracy z firmą Meta, która jest właścicielem platformy społecznościowej Facebook. Skorzystają na niej kupujący i sprzedający różne rzeczy w internecie, natomiast stracić mogą OLX i Vinted.

Ogłoszenia z Allegro Lokalnie pojawią się na Facebook Marketplace

Allegro nawiązało współpracę z firmą Meta, wskutek której ogłoszenia z Allegro Lokalnie pojawią się na Facebook Marketplace. Założeniem jest zwiększenie dostępności produktów z drugiej ręki, sprzedawanych przez osoby prywatne online.

Allegro przekonuje, że nowa funkcja umożliwi dotarcie do szerszego grona potencjalnych kupujących, korzystających z Facebooka, czyli najpopularniejszego serwisu społecznościowego w Polsce. Podczas przeglądania Marketplace użytkownicy zobaczą również ogłoszenia z Allegro Lokalnie.

Jeśli oferta ich zainteresuje, zostaną przekierowani na platformę Allegro Lokalnie, na której będą mogli zapoznać się ze wszystkimi szczegółami oraz dokonać zakupu, a także skontaktować się ze sprzedającym w przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości.

Użytkownicy Allegro Lokalnie dotrą do większego grona potencjalnych kupujących. I to za darmo

Choć oferty z Allegro Lokalnie wyświetlają się również na liście wyników wyszukiwania na Allegro, to dzięki nawiązaniu współpracy z Metą ogłoszenia (prawdopodobnie) zobaczy więcej osób, co zwiększy szansę na sprzedaż.

Co ważne: ogłoszenia z Allegro Lokalnie nie pojawią się automatycznie na Facebook Marketplace. Podczas tworzenia trzeba zaznaczyć pole „Wyświetl za darmo na Facebook Marketplace”. Można to zrobić również w przypadku już aktywnych ogłoszeń – w tym celu należy znaleźć odpowiednią opcję w zakładce Moje Allegro Lokalnie – Moje ogłoszenia – Aktywne.

W ciągu miesiąca można udostępnić bezpłatnie na Facebook Marketplace maksymalnie 20 ogłoszeń z Allegro Lokalnie, w tym 5 ogłoszeń w kategoriach Motoryzacja-Części samochodowe oraz Ogłoszenia motoryzacyjne (sprzedaż samochodów i innych pojazdów).

Osoby, które będą chciały skorzystać z tej opcji, muszą zgodzić się na przekazanie Facebookowi imienia sprzedawcy i jego loginu konta Allegro oraz miasta i województwa zamieszkania, a także – co oczywiste – opisu oferty wraz ze zdjęciami. W każdej chwili można cofnąć udostępnianie ogłoszenia z Allegro Lokalnie na Facebook Marketplace.

Polska platforma podkreśla, że z tego rozwiązania mogą korzystać wyłącznie osoby prywatne, a usługa znajduje się obecnie w fazie testów i jest bezpłatna. Po zakończeniu etapu testowego planowany jest jednak dalszy rozwój tej funkcji.

Przy okazji warto przypomnieć, że w grudniu 2025 roku Meta zapowiedziała, że zamierza ułatwić dostęp do najczęściej używanych funkcji na Facebooku, w tym Marketplace.

Współpraca Allegro i Facebooka to zła wiadomość dla konkurencji – OLX i Vinted

Choć Allegro to bardzo popularna platforma e-commerce w Polsce, to Allegro Lokalnie ma dużą konkurencję, szczególnie ze strony OLX oraz Vinted, na którym od dawna można sprzedawać już nie tylko ubrania, ale też elektronikę i inne przedmioty.

Świadomość, że ogłoszenia z Allegro Lokalnie będą mogły pojawić się na Facebook Marketplace – i to za darmo, jak najbardziej może zachęcić wiele osób do skorzystania z tej możliwości i zwiększenia tym samym szans na sprzedaż oferowanego produktu.

Niewykluczone, że nawiązanie współpracy przez Allegro i Metę skłoni OLX i Vinted do odpowiedzi. Konkurencja bardzo często bowiem sprawia, że korzystają na niej użytkownicy.