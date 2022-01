Promocja: najnowszy smartfon Huawei w najniższej cenie w historii

Podczas gdy czekamy na globalną premierę smartfonów P50 Pro i P50 Pocket, które w Europie będą kosztowały krocie, polski oddział Huawei przygotował promocję na najnowszy, niedawno wprowadzony do kraju nad Wisłą model. Teraz możecie go kupić za mniej niż 2000 złotych.

Promocja na smartfon Huawei Nova 9

Startowa cena tego smartfona nie została ciepło przyjęta zarówno przez klientów, jak i recenzentów. Dla przypomnienia, kosztował na start 2299 złotych. Do tej pory producent starał się zachęcać do zakupu modelu Huawei Nova 9 gratisami w postaci słuchawek bezprzewodowych Huawei FreeBuds 4 czy opaski Huawei Band 6, ale teraz po raz pierwszy obniżył jego cenę.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Od dziś smartfon można kupić za 1999 złotych m.in. w sklepie Media Expert w kolorze czarnym i niebieskim. Oznacza to, że jego cena została obniżona o 300 złotych. Oferta obowiązuje do 22 stycznia 2022 roku. W zależności od miejsca, w którym go kupicie, możecie skorzystać z dodatkowych benefitów – na przykład w sklepie Media Expert dokupić wybrane słuchawki taniej nawet o 40% oraz rozłożyć spłatę urządzenia na 20 rat 0% po 99,95 złotych każda.

Kupując smartfon Huawei Nova 9, należy pamiętać, że nie oferuje on Usług Mobilnych Google, tylko Huawei Mobile Services, w skład których wchodzi sklep z aplikacjami AppGallery. Można w nim znaleźć mnóstwo najpopularniejszych programów, m.in. Allegro, Amazon, AliExpress, żappka, Lidl, Auchan, Empik, TikTok, Snapchat, Tinder, Bolt, Booking, Telegram, cda.pl, Polsat Go, Player, InPost i WP Poczta.

7 Ocena

Do tego w AppGallery znajdują się też aplikacje siedmiu banków: PKO BP, Millennium Banku, mBanku, Credit Agricole, Noble Banku i Getinu oraz Alior Banku (część zapewnia obsługę płatności zbliżeniowych BLIK lub HCE), a także fintechów Curve i Revolut.

Jeżeli natomiast jakaś aplikacja nie jest dostępna w AppGallery, to istnieją sposoby, aby pobrać je z zewnętrznych źródeł, dzięki którym można wgrać na smartfon z HMS programy Google, a także Facebooka, Messengera, Instagrama czy WhatsAppa. Ponadto producent rozwija swoje własne usługi, jak Petal Maps, które ostatnio Kasia po raz kolejny solidnie przetestowała (i była zaskoczona, jak mocno się zmieniły na plus).