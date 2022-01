Lepiej usiądźcie. Padniecie, jak zobaczycie cenę Huawei P50 Pro i P50 Pocket w Europie

Wiele osób uważa, że Huawei powinien sprzedawać swoje smartfony z Androidem „po taniości”, ponieważ nie zapewniają one dostępu do Usług Mobilnych Google (GMS). Producent zrobił to tylko raz w przypadku modelu P40 Lite, ale to wyjątek od reguły. Wkrótce do Europy trafi flagowy P50 Pro oraz składany P50 Pocket – ich ceny będą bardzo wysokie.

Cena Huawei P50 Pro i Huawei P50 Pocket w Europie

Pierwszym flagowcem bez Usług Mobilnych Google, który trafił do sprzedaży w Polsce, był Mate 30 Pro. Model ten kosztował początkowo 4299 złotych, ale potem wielokrotnie dało się go kupić w niższej cenie (nawet za zaledwie 1999 złotych) lub/i z pakietem cennych gratisów. Kolejne high-endy, które trafiły na Polski rynek, nie były tańsze: P40 kosztował 2999 złotych, P40 Pro – 4299 złotych, a P40 Pro+ aż 5999 złotych.

Producent zaprezentował serię P50 pod koniec lipca 2021 roku i wciąż czekamy, aż trafi ona do sprzedaży w Europie. Wszystko wskazuje jednak na to, że chiński gigant planuje sprzedawać na starym kontynencie jedynie topowy model P50 Pro.

Nie wszystkim klientom może się spodobać jego cena, mimo że flagowiec marki ma sporo do zaoferowania. Według nieoficjalnych informacji, cena Huawei P50 Pro zostanie ustalona w Europie na 1199 euro, co po bezpośrednim przeliczeniu jest równowartością ~5500 złotych. Dla porównania, P40 Pro kosztował na start 999 euro, a P40 Pro+ 1399 euro.

P50 Pro (źródło: Huawei)









P50 Pro (źródło: Huawei)

Oczywiście można się spodziewać, że producent przygotuje bardzo atrakcyjną i kuszącą ofertę przedsprzedażową, jednak trudno powiedzieć, ile osób się na nią zdecyduje. I wcale nie chodzi tu o to, że flagowiec nie zapewni dostępu do GMS, bo HMS i AppGallery są coraz lepszą alternatywą, a o to, że nie będzie obsługiwał sieci 5G.

W urządzeniu z niższej półki można by było to jeszcze zrozumieć, ale w sprzęcie w takiej cenie trudno już to przełknąć. Szczególnie że smartfon kupuje się na przynajmniej dwa lata, a sieć 5G staje się coraz powszechniej dostępna.

Cena Huawei P50 Pro i tak jednak nie będzie tak wysoka jak cena P50 Pocket, który według nieoficjalnych informacji ma kosztować w Europie aż 1622 euro (~7400 złotych). Mimo że składane smartfony cieszą się ogromną popularnością wśród klientów, to najnowsza propozycja producenta już na starcie, przynajmniej pod względem ceny, przegra z bezpośrednią konkurencją w postaci Galaxy Z Flip 3, który aktualnie kosztuje od 4299 złotych, a na dodatek regularnie można go kupić w atrakcyjnych promocjach.

P50 Pocket (źródło: Huawei)





P50 Pocket (źródło: Huawei)

Producent będzie się więc musiał naprawdę mocno postarać, aby przekonać klientów do zakupu swoich nowych high-endów z serii P50. Czy mu się to uda – czas pokaże, my możemy tylko się przyglądać.