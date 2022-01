Koniec promocji na Allegro. Jak uniknąć opłaty za dostawę do Allegro One Box?

Allegro uruchomiło pierwsze automaty paczkowe Allegro One Box w listopadzie, a już stoi ich ponad tysiąc w całej Polsce. Do końca 2022 roku dołączy do nich kolejne 2000 maszyn, jednak już teraz najpopularniejsza platforma zakupowa w Polsce zakończyła promocję i będzie pobierała opłaty za dostawę do swoich urządzeń.

Czym jest Allegro One Box?

Trudno powiedzieć, czy własna sieć automatów paczkowych ma stanowić uzupełnienie siatki ponad 16000 Paczkomatów InPostu (w samej Polsce), czy ma być dla nich konkurencją. Jedno jest pewne – uwielbiana przez mieszkańców Polski platforma zamierza do końca roku dostarczać przesyłki do już 3000 maszyn w całej Polsce.

Co więcej, nie są to zwykłe automaty paczkowe. Zaprojektowano je w taki sposób, aby mogły z nich korzystać również osoby niewidome i niedowidzące, a także niepełnosprawne na wózkach i o niskim wzroście – klienci będą bowiem mogli zaznaczyć, aby przesyłka została umieszczona w dolnej części urządzenia, żeby dało się ją wyjąc samodzielnie, bez pomocy innej osoby.

Ponadto maszyny w wybranych lokalizacjach są (lub będą) obsadzone roślinami (o powierzchni równej sześciu boiskom piłkarskim), a także wyposażone w czujniki jakości powietrza i oświetlenie uruchamiane na czujnik ruchu. Wszystkie urządzenia zasilane są energią odnawialną z wiatru i wody.

źródło: Allegro

Wszystko po to, żeby zadbać o środowisko. Pomoże w tym również możliwość bezpłatnego zwrotu sprzętu elektronicznego i fakt, że firma posadzi drzewo za każde dziesięć odebranych paczek (nawet z osobistą dedykacją klienta).

A te mają być dostarczane najczęściej już na drugi dzień roboczy. Co ciekawe, 50 przesyłek wysłanych tą metodą jest równe ograniczeniu emisji CO2, którą wytworzyłby samochód na trasie 144 km.

O teraz trzeba płacić za przesyłki do Allegro One Box

Najpopularniejsza w Polsce platforma zakupowa poinformowała, że zakończyła promocję na przesyłki metodami Allegro One Box i Allegro One Punkt. Od dziś, tj. 3 stycznia 2022 roku, klienci, którzy nie korzystają z pakietu Smart!, zapłacą za nie – odpowiednio – do 7,99 złotych i do 8,49 złotych.

@Allegro_Group ma już 1000 zielonych automatów paczkowych. Dokładnie to 1000 and one bo usługa nazywa się One Box by Allegro. W przyszłym roku planujemy zasadzić kolejne 2000. pic.twitter.com/Jo8Us5XJsC — Marcin Gruszka (@Gruszka) December 31, 2021

Pakiet Smart! (aktualnie kosztuje 49 złotych za 12 miesięcy lub 10,99 złotych za miesiąc) został wspomniany nie bez powodu, ponieważ jego abonenci nie muszą się martwić tą zmianą – jeśli korzystają z tego abonamentu, mają zapewnioną darmową dostawę z wykorzystaniem obu ww. metod (pod warunkiem złożenia zamówienia za minimum 40 złotych) lub „korzystną cenę” (jeżeli kupią produkty o niższej wartości niż minimalna).

Ponadto w obu przypadkach mają zagwarantowany darmowy zwrot oraz kod na bezpłatny zwrot elektrosprzętu po odbiorze pierwszej przesyłki. Po odebraniu drugiej w styczniu 2022 roku klient dostanie kod na darmowy e-book lub audiobook do pobrania z Legimi, a trzeciej – kod na wybrane kursy na stronie strefakursow.pl.

Lokalizację automatów paczkowych można sprawdzić na dedykowanej maszynom stronie internetowej. Można też po prostu się rozejrzeć, ponieważ stoi ich już ponad 1000 w całej Polsce i coraz łatwiej się na nie natknąć (i nie ma znaczenia, że czasami zaraz obok jest Paczkomat InPostu).