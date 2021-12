InPost uruchomił kolejny 1000 Paczkomatów w Polsce

Przedświąteczna gorączka zakupów to najbardziej pracowity okres dla każdego operatora logistycznego. InPost jest jednak na niego przygotowany – w całej Polsce stanęło 1000 nowych Paczkomatów.

InPost uruchomił kolejny 1000 Paczkomatów

Co roku InPost obsługuje w okresie przedświątecznym miliony przesyłek, a w 2021 roku firma notuje wzrost ich liczby nawet rzędu kilkudziesięciu procent. Niedawno operator złożył deklarację, że dostarczy przed świętami Bożego Narodzenia wszystkie paczki, które zostaną nadane do 22 grudnia 2021 roku włącznie. Klienci mają zatem ostatnie chwile, żeby kupić prezenty dla najbliższych z dostawą do Paczkomatu i wziąć udział w wielkiej loterii, w której do wygrania są cenne nagrody.

źródło: InPost

A dzięki uruchomieniu kolejnych maszyn będzie to łatwiejsze. Firma poinformowała dziś, że oddała do dyspozycji klientów Paczkomat nr 16000. Maszyna znajduje się w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Paderewskiego 4. To jednak nie koniec dobrych wiadomości – jednocześnie pochwalono się bowiem, że postawiono Paczkomat numer 3000 w Wielkiej Brytanii.

Dzięki rozwojowi maszyn już większość mieszkańców Londynu, Birmingham i Manchesteru ma je w zasięgu maksymalnie jednej mili (~1,6 km). Równocześnie firma rozwija siatkę swoich automatów paczkowych we Francji, gdzie funkcjonuje pod marką Mondial Relay. W tym kraju działa już 300 maszyn tego operatora logistycznego, a trzeba tu zauważyć, że Mondial Relay przejęto dopiero w lipcu 2021 roku.

Sieć Paczkomatów jest wyjątkowa nie tylko ze względu na zasięg – ale przede wszystkim na niepowtarzalną i niedostępną w Polsce ani w Europie innowacyjność. Wprowadziliśmy mnóstwo autorskich udogodnień i cały czas pracujemy nad nowymi. Żadna znana mi podobna maszyna na świecie nie ma takich funkcjonalności, jak nasza. Do tego wyjątkowa szybkość dostaw – już w 20 miastach w Polsce oferujemy dostawy tego samego dnia – sprawia, że mamy przewagę konkurencyjną nad każdym innym operatorem logistycznym. Rafał Brzoska, prezes InPost

źródło: InPost

Firma podkreśla, że w ciągu 2021 roku polska sieć automatów paczkowych urosła o ponad 50%. Z kolei w Wielkiej Brytanii tylko w tym roku uruchomiono blisko 2000 maszyn i już teraz tylko w trzech miastach jest ich więcej niż placówek Royal Mail, czyli brytyjskiego odpowiednika Poczty Polskiej. Co więcej, do 2024 roku operator planuje powiększyć swoją sieć do ponad 10000 urządzeń.

Dzięki ekspansji na zagraniczne rynki InPost stał się największą w Europie platformą dostaw dla e-commerce.