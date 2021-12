Takiej Żabki jeszcze nie było

Żabka jest siecią handlową, która nie boi się nowych technologii. Nieustannie wprowadza kolejne innowacje i inteligentne rozwiązania, które ułatwiają klientom robienie zakupów – również z domowego zacisza. Teraz jeszcze bardziej „wyszła do klientów”, bowiem otworzyła nowatorski sklep w formacie Nano w markecie sportowym Decathlon w Piasecznie.

Żabka Nano w sklepie Decathlon

Żabki Nano to bezobsługowe sklepy bez klasycznej kasy fiskalnej z kasjerem za ladą, przy której reguluje się należność za zakupy. Od czerwca 2021 roku otworzono już kilkanaście tego rodzaju Żabek, a teraz po raz pierwszy uruchomiono sklep w modelu store-in-the-store, czyli „sklep w sklepie”.

fot. Żabka

Co ciekawe, dzięki specjalnej konstrukcji modułowej tego typu placówkę można uruchomić w bardzo krótkim czasie – w Decathlonie w Piasecznie, gdzie otworzono pierwszy sklep w modelu store-in-the-store, trwało to zaledwie ~24 godziny! Jeśli zatem ten format się sprawdzi, można się spodziewać, że kolejne Żabki Nano będą pojawiać się jak grzyby po deszczu.

Klient, aby wejść do Żabki Nano, musi przyłożyć swoją kartę płatniczą do terminalu przed wejściem. Podczas pierwszej wizyty dodatkowo wymagane jest podanie numeru telefonu, na którzy otrzyma SMS z potwierdzeniem zakupów. Kiedy to zrobi, drzwi do sklepu otworzą się automatycznie. Po wybraniu produktów po prostu z niego wychodzi – system kamer rozpoznaje, jakie produkty klient wziął z półki i po jego wyjściu pobiera odpowiednią kwotę z karty płatniczej, użytej przy wejściu.

Asortyment w Żabce Nano w Decathlonie składa się z ~450 wyselekcjonowanych produktów, przygotowanych z myślą o osobach, które preferują zdrowy i aktywny tryb życia – m.in. pożywne i zdrowe przekąski, soki i smoothie, dania gotowe oraz świeżo mielona kawa z ekspresu.

fot. Żabka

Z uwagi na obowiązujące ograniczenia, aktualnie w Żabce Nano może robić zakupy tylko jedna osoba. Oczywiście na otwarcie pierwszej tego typu placówki w Polsce przygotowano liczne promocje: klienci mogą za złotówkę kupić świeżo mieloną kawę z ekspresu lub roślinny baton marki własnej Plant Hunter. Ponadto do każdych zakupów sklep za darmo dodaje płynną przekąskę Foodini, a 200 pierwszych klientów otrzyma karty przedpłacone o wartości 50 złotych na zakupy w Decathlonie.