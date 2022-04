Nowa Motorola z rysikiem nie sprawi już niespodzianki

Motorola ma pełne ręce roboty. Niedawno dowiedzieliśmy się, że jeszcze w tym roku producent wprowadzi na rynek przynajmniej 19 unikalnych smartfonów. Jednym z nich będzie Moto G Stylus 5G, która nie ma już przed nami prawie żadnych tajemnic.

Motorola Moto G Stylus 5G (2022) bez tajemnic

Motorola ma już doświadczenie w tworzeniu smartfonów z rysikami. Jeden z nich, Moto G Pro, trafił nawet do Polski, a niedawno na rynku zadebiutowała Moto G Stylus (2022). Kolejnym modelem ze stylusem w ofercie będzie Moto G Stylus 5G (2022), która właśnie pojawiła się na horyzoncie i zdradziła porcję najważniejszych informacji na swój temat.

Dzięki renderom, które przedpremierowo pojawiły się w sieci, wiemy, że smartfon będzie dostępny zarówno w klasycznej, jednolitej kolorystycznie wersji, jak i w mieniącej się odcieniami zielonego oraz turkusowego. Ta druga szczególnie przyciąga wzrok, choć nie każdy klient zdecyduje się na ten wariant wykończeniowy.

Tym, co ma skłonić do zakupu Moto G Stylus 5G, ma być jednak przede wszystkim rysik, na który – zgodnie z oczekiwaniami – znajdzie się specjalne miejsce w obudowie. Użytkownicy będą mogli używać go na wyświetlaczu LCD o przekątnej 6,78 cala i rozdzielczości Full HD+ 2460×1080 pikseli (proporcje 20,5:9). Ekran zaoferuje też odświeżanie obrazu z częstotliwością 120 Hz i jasność do 450 nitów, która w trybie wysokiej jasności może zwiększyć się nawet do 650 nitów. W jego górnej części znajdzie się otwór na 16 Mpix aparat do selfie i rozmów wideo.

Smartfon zostanie wyposażony również w procesor Qualcomm Snapdragon 695 z modemem 5G wraz z 4 GB RAM LPDDR4 i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej oraz akumulator o pojemności 5000 mAh, który użytkownik naładuje przez port USB-C. Ponadto Motorola Moto G Stylus 5G (2022) zaoferuje swoim właścicielom trzy aparaty na panelu tylnym: 50 Mpix, 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym i 2 Mpix do pomiaru głębi, a także 3,5 mm złącze słuchawkowe. Urządzenie po wyjęciu z pudełka pracować będzie pod kontrolą systemu Android 12.

Przy okazji warto dodać, że na horyzoncie jest również moto g52 oraz cztery inne smartfony, w tym flagowy „Frontier” i edge 30 lite, która ma mieć coś wspólnego zarówno z Xiaomi 12, jak i Xiaomi 12X. Producent nie da o sobie zapomnieć, ponieważ będzie regularnie wprowadzał nowe modele na rynek. A jak już zostało wspomniane – do końca 2022 roku ma się ich pojawić przynajmniej aż 19!