Smartfon z rysikiem, ale nie od Samsunga? Tylko Motorola Moto G Stylus

Jeśli kochacie smartfony z rysikami, to ze smutkiem trzeba stwierdzić, że ostatnie lata dla podobnych konstrukcji były raczej chude. Jeśli nie przepadamy za Samsungami, to co nam pozostaje? Na przykład Motorola.

Reklama

Motorola Moto G Stylus – tani, z rysikiem

Flagowa seria Galaxy Note od Samsunga charakteryzuje się wieloma cechami, ale wśród nich nigdy nie znajdowała się niska cena. Właśnie tę niszę starają się zapełnić smartfony Motorola Moto G Stylus. Oferują wyciągany z obudowy rysik, ale specyfikacja pozostaje mocno średniopółkowa.

Motorola Moto G Stylus (2022)

Nowa Moto G Stylus w wydaniu z tego roku kosztuje 299,99 dolarów. Czego można się spodziewać w smartfonie z dużym ekranem i rysikiem za taką cenę? Na pewno nie łączności 5G. Motorola postanowiła, że nie zapewni użytkownikom urządzenia możliwości łączenia się z sieciami nowej generacji. Zamiast procesora Qualcomm Snapdragon, w środku działa MediaTek Helio G88, i właśnie to jest przyczyną braku zintegrowanego modemu 5G.

Reklama

Do tego należy doliczyć 6 GB RAM-u i 128 GB pamięci wewnętrznej na system i dane. Treści wyświetlane są w rozdzielczości Full HD+ (2460 x 1080 pikseli) na ekranie 6,8 cala, pracującym z częstotliwością 90 Hz. W górnej części panelu znajduje się otwór na przedni aparat 16 Mpix. Całość zasila bateria o pojemności 5000 mAh.

Większy ekran, bateria i rysik muszą się gdzieś zmieścić. Nic dziwnego, że obudowa jest raczej sporawa i waży 216 g. Na jej tylnej części widać zestaw aparatów:

50-megapikselowy z obiektywem f/1.9,

8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym i do makro,

2 Mpix jako czujnik głębi.

8 Ocena

Specyfikacja nie pozostawia wątpliwości – nie jest to konkurencja dla Samsungów Galaxy Note, nawet tych, które mają już z rok lub dwa na karku. Jednak odbiorców znajdzie na pewno.

Nowy smartfon Motoroli z rysikiem ma trafić do sprzedaży w USA jeszcze w tym miesiącu. Jak na razie nie ma danych o jego europejskiej premierze i cenach wyrażonych w euro.