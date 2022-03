Qualcomm ma dość usystematyzowany schemat wydawania nowych procesorów do high-endowych urządzeń. Zapowiada się jednak na to, że nowy Snapdragon 8 Gen 1+ zostanie zaprezentowany i wprowadzony do flagowców znacznie wcześniej niż się spodziewaliśmy. Wiadomo jednak, dlaczego Qualcomm może zdecydować się na taki krok.

Snapdragon 8 Gen 1+ zadebiutuje szybciej niż się spodziewaliśmy

Snapdragon 8 Gen 1 został zaprezentowany 1 grudnia 2021 roku i w pierwszej kolejności trafił do smartfona Motorola moto edge X30, a później do flagowców z serii Xiaomi 12 i szeregu innych high-endów. Dość szybko okazało się jednak, że układ jest dość mocno problematyczny – ma problemy z temperaturami, przez co dochodzi do zjawiska throttlingu, czyli obniżania wydajności z uwagi na wysokie temperatury.

Snapdragon 8 Gen 1 (źródło: Qualcomm)

Snapdragon 8 Gen 1 miał być nowym początkiem w historii procesorów Qualcomma, lecz w rzeczywistości producentowi nie udało się rozpocząć nowego rozdziału, ponieważ wciąż ciągnie się za nim „stary smród”. Nie jest to bowiem pierwszy układ amerykańskiego giganta, który ma problemy z przegrzewaniem się i throttlingiem – z podobnymi borykał się również m.in. Qualcomm Snapdragon 810.

W związku z tym mówi się, że Qualcomm może przyspieszyć premierę kolejnego procesora do flagowców – według najnowszych doniesień, Snapdragon 8 Gen 1+ może zadebiutować już na początku maja 2022 roku, czyli zaledwie pięć miesięcy po prezentacji Snapdragona 8 Gen 1! Dla porównania, Snapdragon 888 został zaprezentowany 2 grudnia 2020 roku, a Snapdragon 888+ 28 czerwca 2021 roku.

Snapdragon 8 Gen 1+ nosi oznaczenie kodowe SM8475 i ma być produkowany przez TSMC z wykorzystaniem 4-nm procesu technologicznego. Aktualnie produkcją Snapdragona 8 Gen 1 zajmuje się Samsung, do czego również wykorzystuje 4-nm litografię, aczkolwiek chodziły słuchy, że Qualcomm przekazał część produkcji TSMC.

Zlecenie produkcji TSMC ma wynikać z faktu, że Tajwańczycy są w stanie zapewnić jej wyższą wydajność, podczas gdy w przypadku Samsunga i Snapdragona 8 Gen 1 wynosi ona zaledwie 35%. Ponadto proces technologiczny TSMC ma gwarantować lepszą jakość procesorów.

Snapdragon 8 Gen 1+ ma pojawić się na pokładzie wielu nadchodzących high-endów, m.in. Motorola („Frontier 2022”), Lenovo, Xiaomi i OnePlus (OnePlus 10 „Ultra”) oraz Samsung (Galaxy Z Flip 4 i Galaxy Z Fold 4). Pierwsze urządzenia zadebiutują już w czerwcu 2022 roku.