Niewiarygodne – smartfon za ~800 złotych z ładowaniem bezprzewodowym!

Ładowanie bezprzewodowe to wciąż funkcja zarezerwowana dla flagowych smartfonów za kilka tysięcy złotych. Nic nie wskazywało na to, że upowszechni się ona w tańszych modelach, a na pewno nie w budżetowych. Tymczasem Gigaset GS3 za ~800 złotych ją oferuje! A to nie koniec niespodzianek.

Specyfikacja Gigaset GS3. Ładowanie bezprzewodowe za ~800 zł

Gigaset GS3 jest i prawdopodobnie długo będzie ewenementem na rynku. W segmencie smartfonów na próżno bowiem szukać modelu, który kosztuje zaledwie 179 euro (równowartość ~830 złotych) i oferuje ładowanie bezprzewodowe (o mocy 10 W).

Co więcej, Gigaset GS3 ma wykonaną z tworzywa sztucznego, zdejmowalną pokrywę panelu tylnego, co w przypadku implementacji ładowania bezprzewodowego wydawało się nie do pomyślenia! Klienci mogą dokupić w sumie cztery pokrywy w różnych kolorach za 3,99 euro (~20 złotych) każda.

Specyfikacja Gigaset GS3 obejmuje ładowanie bezprzewodowe (źródło: Gigaset)

Smartfon zasilany jest przez akumulator o pojemności 4000 mAh, który można ładować z mocą 10 W również przy użyciu kabla przez port USB-C. Całość ma wymiary 156x74x9,5 mm, waży 172 gramy i pracuje na Androidzie 10. Ciekawostką jest, że w opakowaniu, w którym sprzedawany jest ten model, nie ma ani grama plastiku.

Specyfikacja Gigaset GS3 obejmuje również 6,1-calowy wyświetlacz o rozdzielczości HD+ 1560×720 pikseli, procesor MediaTek Helio A25 oraz 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej (z opcją rozszerzenia dzięki karcie microSD o pojemności do 512 GB). Ponadto smartfon oferuje diodę powiadomień, niehybrydowy Dual SIM (2x nano SIM + microSD) i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Model ten ma na pokładzie także pojedynczy aparat o rozdzielczości 8 Mpix na przodzie i podwójny 13 Mpix (f/2.0) + 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym na tyle. Specyfikacja Gigaset GS3 obejmuje też czytnik linii papilarnych na panelu tylnym.

Specyfikacja Gigaset GS4, cena

Gigaset jednocześnie wprowadza na rynek również model Gigaset GS4, który jest niewiele droższy od Gigaset GS3 i też oferuje ładowanie bezprzewodowe (o mocy już 15 W). Cenę tego smartfona ustalono w Niemczech na 229 euro (równowartość ~1080 złotych).

Klienci dostaną do wyboru dwie wersje kolorystyczne: białą i czarną, obie z miedzianymi akcentami i niewystającymi ponad (szklaną) bryłę aparatami (co obecnie jest rzadkością). Co więcej, zainteresowani będą mogli również zamówić naniesienie do 26 znaków na obudowę, aby spersonalizować urządzenie.



Gigaset GS4 (źródło: Gigaset)

Jeśli natomiast chodzi o parametry, to specyfikacja Gigaset GS4 obejmuje:

6,3-calowy wyświetlacz Full HD 2340×1080 pikseli,

procesor MediaTek Helio P70,

4 GB RAM,

64 GB pamięci wbudowanej (+ microSD do 512 GB),

aparat 13 Mpix na przodzie,

aparat 16 Mpix (f/1.8) + 5 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym + 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro na tyle,

dioda powiadomień,

moduł NFC,

czytnik linii papilarnych,

niehybrydowy Dual SIM (2x nano SIM + microSD),

3,5 mm złącze słuchawkowe,

port USB-C z obsługą USB OTG (w tym funkcją power banku),

akumulator o pojemności 4300 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 18 W,

system operacyjny Android 10.

Jak podaje serwis Telepolis, Gigaset GS3 i Gigaset GS4 mają być dostępne również w Polsce.