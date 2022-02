Tajemniczy smartfon od współzałożyciela OnePlusa

Smartfon, który zmieni branżę czy jednak kolejny model niezbyt wyróżniający się z tłumu? Trudno to teraz ocenić, ale współzałożyciel OnePlusa, odpowiedzialny za sukces tej firmy, najwidoczniej zamierza wydać własny smartfon pod marką Nothing.

Projekt już teraz wzbudza sporo emocji

Carl Pei to jedno z najbardziej rozpoznawalnych nazwisk wśród fanów smartfonów i nowych technologii. To on jest jednym z ojców sukcesu firmy OnePlus, uważanej za producenta jednych z najlepszych smartfonów. Spędził on w firmie kilka lat, odpowiadając za wiele jej działań, ale w 2020 roku zdecydował się odejść i założyć własną markę Nothing.

Warto zauważyć, że do tej pory nowa firma Carla Peia pokazała tylko jeden produkt – słuchawki Nothing Ear 1, które jak najbardziej wyróżniają się na tle konkurencji, m.in. dzięki zastosowanemu wzornictwu. Nie będzie chyba żadnym zaskoczeniem, że ambicje współzałożyciela OnePlusa na tym się nie kończą.

Wcześniej mogliśmy już spotkać się z rewelacjami na temat nowego smartfona, który ma powstać pod marką Nothing . Należy zauważyć, że nie poznaliśmy zbyt wielu informacji, ale mimo tego plany wzbudzają już spore emocje. W końcu za projektem stoi jedna z bardziej znanych osób w branży, którą niektórzy porównują nawet do Steve’a Jobsa. Ponadto słuchawki Ear 1 dają nadzieję, że smartfon może okazać się wyjątkowym urządzeniem.

Kolejne wieści z frontu

Obecnie mamy do czynienia z naprawdę tajemniczym smartfonem. Carl Pei nie jest zbyt wylewny w tej kwestii i najwidoczniej obecnie woli zachować kluczowe informacje dla siebie. Ostatnio jednak postanowił podgrzać atmosferę wokół całego przedsięwzięcia.

(fot. Android Authority)

Szef marki Nothing opublikował na Twitterze kilka postów sugerujących prowadzenie prac nad nowym smartfonem. Jednym z nich był tweet o treści „Powrót do Androida”. Warty odnotowania jest fakt, że otrzymał on odpowiedź z oficjalnego konta Androida i Snapdragona, co zapowiada współpracę pomiędzy tymi trzema firmami. Carl Pei dodał jeszcze, że Android 12 jest fajny.

Na podstawie obecnych, niestety dość skromnych, informacji możemy stwierdzić, że pierwszy smartfon firmy Nothing będzie działał pod kontrolą Androida 12, a jego sercem będzie procesor Snapdragon.

Kiedy premiera? Trudno powiedzieć, ale nieoficjalne rewelacje wskazują na ten rok. Niewykluczone więc, że już niebawem zobaczymy jednego z ciekawszych smartfonów, o ile faktycznie Pei zdecyduje się przeprowadzić większą rewolucję w branży.