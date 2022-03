Kusi Cię nowy iPhone SE 2022? Stać Cię na coś lepszego

Nowy iPhone SE 2022 zadebiutował wczoraj, ale wciąż słychać echa jego premiery. Doniesienia, które pojawiły się na kilka godzin przed marcową konferencją Apple, wskazywały, że Apple nie „odgrzeje kotleta”. Niestety, tak się właśnie stało. W związku z tym pojawiło się pytanie: czy kupić iPhone SE 2022, czy wybrać innego iPhone’a? Będąc na miejscu klienta, który stanął przed takim dylematem, skłoniłbym się ku drugiej opcji.

iPhone SE ma sens

Wiele osób podważa sens wprowadzenia na rynek nowego iPhone’a SE, ponieważ Apple „smaży” tę konstrukcję już ósmy rok z rzędu (pierwszy iPhone w takim kształcie – iPhone 6 – zadebiutował w 2014 roku). Od kilku lat wygląda ona przestarzale i wydaje się, że jej największą „zaletą” jest to, iż od razu widać, że to iPhone. Można nie dowierzać, ale dla niejednej osoby to bardzo ważne. Zresztą nie bez powodu etui z wycięciem na logo, które odkrywa nadgryzione jabłko na obudowie, cieszą się taką popularnością.

źródło: Apple

Nie bez znaczenia jest też fakt, że podobną konstrukcję miały aż cztery generacje iPhone’ów – iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 7 i iPhone 8. A tak właściwie to pięć, bo trzeba dorzucić tu jeszcze iPhone’a SE 2020. Model z 2020 roku i najnowszy jest skierowany przede wszystkim do osób, które korzystają ze starszego iPhone’a i są przyzwyczajone do takiej wielkości smartfona, bo zdecydowana większość nowych iPhone’ów jest (mniej lub bardziej) większa.

Jedyną alternatywą jest iPhone 12 mini lub iPhone 13 mini, który jest nawet jeszcze mniejszy (138,4×67,3×7,3 mm i 144 gramów vs 131,5×64,2×7,4/7,65 mm i 133/140 gramów), ale ich „wadą” jest wyższa cena. A cena ma dla dużej części klientów ogromne znaczenie – pokazują to liczne raporty, według których iPhone mini zwyczajnie się nie sprzedaje zgodnie z oczekiwaniami producenta (i dlatego nie będzie kolejnej generacji).

Jeśli ktoś szuka małego iPhone’a, to kupi taniego iPhone’a SE. Można śmiać się z tego, ale gdyby tak nie było, to Apple nie wprowadziłoby na rynek kolejnej generacji. I to tak podobnej do poprzedniej, bowiem różnic między nimi jest jak na lekarstwo.

Czy warto kupić iPhone SE 2022? Co wybrać zamiast niego?

Bo właśnie – niestety, wbrew nieoficjalnym doniesieniom, iPhone SE 2022 nie obsługuje technologii MagSafe, aczkolwiek można go ładować indukcyjnie. To jednak nic rewolucyjnego – ładowanie bezprzewodowe jest też w iPhonie 8 i iPhonie SE 2020.

Bogiem a prawdą, iPhone SE 2022 to odgrzewany kotlet, który broni się jedynie najnowszym procesorem Apple A15 Bionic, obsługą sieci 5G i dłuższym czasem pracy na baterii. Producent deklaruje bowiem, że nowy model zapewnia do 15 godzin odtwarzania filmów, do 10 godzin strumieniowania wideo i do 50 godzin odtwarzania dźwięku. W dwóch pierwszych przypadkach to dłużej o 2 godziny w porównaniu do poprzednika, a w ostatnim aż o 10 godzin więcej.

źródło: Apple

Niedługo przed oficjalną premierą pojawiły się informacje, że iPhone SE 2022 może kosztować aż o 25% mniej niż iPhone SE 2020. Nie potwierdziły się jednak, ponieważ nowy model jest o 100 złotych droższy od swojego poprzednika – jego cena zaczyna się od 2299 złotych. Producent doliczył zatem stówkę za obsługę sieci 5G.

Różnica w cenie jest akceptowalna, mimo że spodziewaliśmy się solidnej obniżki, lecz – szczerze – nie można powiedzieć, żeby iPhone SE 2022 był opłacalnym smartfonem. Jego cena jest niebezpiecznie blisko starszego, ale jednak zdecydowanie lepiej wyposażonego modelu. O którym mowa? Oczywiście o iPhonie 11. Mimo że zadebiutował w 2019 roku, nadal można go kupić w Polsce i na dodatek oferuje więcej niż najnowszy iPhone SE.

fot. Mateusz Budzeń / Tabletowo.pl

iPhone 11 przegrywa jedynie brakiem obsługi sieci 5G oraz rozmiarami, bo jest większy (150,9×75,7×8,3 mm) i cięższy (194 gramy). To pierwsze jest istotne dla wielu klientów, ale na obecnym etapie rozwoju technologii 5G w Polsce modem 5G nie jest czymś niezbędnym. Fakt, iPhone’a kupuje się na kilka lat, a za rok czy dwa lat 5G może być o wiele bardziej dostępne, lecz trudno powiedzieć, czy tak rzeczywiście będzie. Na razie sieć 5G nie rozwija się w oczekiwanym tempie i chyba warto poświęcić modem 5G na rzecz funkcji, z których użytkownik skorzysta częściej.

A przede wszystkim jest to większy ekran – w iPhonie 11 ma on przekątną 6,1 cala (i takie samo dpi jak wyświetlacz w iPhonie SE – 326 ppi). Do tego „Jedenastka” ma dodatkowy aparat z obiektywem ultraszerokokątnym oraz opcję 2x zoomu optycznego – obu rzeczy nie ma w modelu SE. Co więcej, ma również wydajniejszą baterię – akumulator zapewnia do 17 godzin odtwarzania wideo, do 10 godzin strumieniowania filmów (tak samo jak iPhone SE 2022) i do 65 godzin odtwarzania dźwięku.

fot. Mateusz Budzeń / Tabletowo.pl

Trzeba też jednak wspomnieć, że iPhone 11 nie ma czytnika linii papilarnych, a jedynie Face ID, aczkolwiek to kwestia przyzwyczajenia do nowego systemu weryfikacji biometrycznej, który według deklaracji producenta jest znacznie bezpieczniejszy (a wraz z aktualizacją iOS 15.4 pojawi się wsparcie dla rozpoznawania twarzy w masce).

Jak zostało wspomniane, cena iPhone’a SE 2022 zaczyna się od 2299 złotych za wersję 64 GB. iPhone’a 11 64 GB można natomiast kupić już od 2549 złotych (w oficjalnej polskiej dystrybucji). Różnica w cenie to zatem zaledwie 250 złotych, dlatego zdecydowanie bardziej opłaca się kupić „Jedenastkę”. Szczególnie że również będzie długo otrzymywała aktualizacje – użytkownicy nie muszą się o to martwić.