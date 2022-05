Dzięki Samsungowi smartfony będą szybkie jak nigdy

Samsung poinformował o opracowaniu nowej, jeszcze szybszej pamięci, która znajdzie zastosowanie m.in. w smartfonach. Mowa o UFS 4.0, która ma zagwarantować użytkownikom dwukrotnie lepsze osiągi niż standard UFS 3.1, a także znaleźć zastosowanie w świecie urządzeń VR oraz samochodach. Kiedy będzie nam dane skorzystać z tej nowej jakości?

Pamiętacie, jak jeszcze niedawno w dyskusjach o szybkości działania smartfonów dominowały procesory? Oczywiście wspominamy o tym z przymrużeniem oka, gdyż tak samo istotnym elementem jest pamięć urządzenia. A właśnie ten drugi aspekt stał się bohaterem najnowszego ogłoszenia ze strony koreańskiego producenta. Będzie szybciej i bardziej nowocześnie. I to jeszcze w tym roku!

Samsung UFS 4

Samsung zaanonsował pamięć UFS 4.0

UFS 4.0 to nowa pamięć wewnętrzna, którą Samsung będzie stosować przede wszystkim w swoich nadchodzących smartfonach z modemami 5G. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie (co ciekawe, ogłoszonym na Twitterze), podwojenie wydajności względem poprzedniej wersji – UFS 3.1 – stanowić ma dostosowanie pamięci do wymagań oferowanych przez najnowsze urządzenia. Standard 5G wymaga przetwarzania zdecydowanie większej ilości danych w porównaniu do starszych technologii.

Pierwsze urządzenia wyposażone w nową pamięć wewnętrzną trafią na taśmy produkcyjne jeszcze w tym roku. Mowa o trzecim kwartale 2022 roku, aczkolwiek nie wskazano konkretnych modeli. Najprawdopodobniej klienci mogą liczyć, że UFS 4.0 znajdzie się na przede wszystkim w serii Galaxy S23, jak również w Galaxy Z Flip 4 i Galaxy Z Fold 4. Samsung wspomina też o wykorzystaniu UFS 4.0 do urządzeń VR czy w sektorze motoryzacyjnym.

Oczywiście nie mogło też zabraknąć kwestii technicznych. A te są ciekawe, ponieważ w przypadku UFS 4.0 Samsung chwali się, że dzięki pamięci V-NAND 7. generacji i zastrzeżonemu kontrolerowi odczyt sięga 4200 MB na sekundę, zapis 2800 MB na sekundę, a ponadto udało się osiągnąć 23,2 Gbps na linię. Rozwój technologii idzie również w parze z lepszym zarządzeniem energią – według deklaracji producenta, UFS 4.0 cechuje się o nawet 46% wyższą wydajnością względem poprzedniej generacji (6,0 MB/s sekwencyjnego odczytu na mA).

Pamięć UFS 4.0 ma wymiary 11x13x1 mm i będzie dostępna w różnych pojemnościach, maksymalnie do 1 TB.