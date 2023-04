Zmiany w aplikacji Google Authenticator. Na to czekałem!

Jedna z najlepszych rzeczy, które opracowali deweloperzy Google, nareszcie stała się znacznie bardziej praktyczna. Aplikacja Authenticator zyskała nową ikonę, ale nie tylko!

Google Authoenticator z wyczekiwaną funkcją

Bardzo lubię apkę Authenticator – pozwala mi na szybkie logowanie się do serwisów z wykorzystaniem dwustopniowej weryfikacji. Jednorazowe kody dostępu są zawsze łatwo dostępne i wystarczająco długo widoczne, by zdążyć je wpisać w odpowiednie pola na stronach.

Jedynym większym mankamentem aplikacji było dotąd to, że przy zmianie urządzenia nie można było w prosty sposób zsynchronizować kodów uwierzytelniających między sprzętami. Owszem, istniała możliwość eksportu kont, ale problem pojawiał się, gdy telefon lub tablet z zainstalowaną aplikacją po prostu zgubiliśmy, uległ on zniszczeniu lub został skradziony. Wtedy traciliśmy dostęp do wszystkich kodów, bo trzymane one były tylko lokalnie, a na nowym urządzeniu musieliśmy konfigurować konta od zera.

Nadszedł czas zmian. Google Authenticator obsługuje teraz tworzenie kopii zapasowych i synchronizację miedzy urządzeniami za pomocą konta Google. To mocno ułatwia nie tylko między migrację między urządzeniami, ale też obsługę tych samych serwisów za pomocą różnych sprzętów, które akurat mamy pod ręką.

Nowa funkcja Google Authenticator (fot. App Store)

Apka na Androida i iOS

Synchronizacja kont jest dostępna zarówno na urządzeniach z systemem iOS, jak i tych z Androidem. Żeby włączyć tę opcję, trzeba będzie zalogować się na konto Google w aplikacji Authenticator. Gdy to zrobimy, kopia zapasowa kont zostanie automatycznie utworzona i będzie aktualizowana, gdy dokonamy zmian na liście obsługiwanych serwisów. Kiedy zalogujemy się na swoje konto Google w apce Authenticator na innym urządzeniu, cały zestaw kodów pojawi się w niej po pobraniu danych z chmury.

Oprócz nowej opcji synchronizacji, zmienia się ikona aplikacji, co widać na powyższych zrzutach ekranu. Najnowsze wersje programu dostępne są w sklepie Google Play (v6.0) oraz App Store (v4.0).