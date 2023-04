Apple CarPlay – ile modeli samochodów go wspiera? Możesz być zdziwiony

Przyznam, że nie wyobrażam sobie nowego samochodu bez Apple CarPlay. Dla mnie obsługa oprogramowania Apple dla kierowców jest niemal tak samo ważna, jak przykładowo dobre światła. W ilu modelach można więc korzystać z CarPlay?

Apple zaktualizowało licznik

iPhone może zostać w kieszeni, a na większym ekranie w samochodzie otrzymujemy dostęp do mobilnych aplikacji, dodatkowo podanych wraz z interfejsem dostosowanym do obsługi przez kierowcę. Trzeba przyznać, że brzmi to świetnie i właśnie to zapewnia nam Apple CarPlay. Nie powinna więc dziwić jego duża popularność. Tym bardziej, że autorskie systemy infotainment, a także wbudowane nawigacje, niekoniecznie są tym, z czego chcielibyśmy na co dzień korzystać.

Obecnie CarPlay dostępny jest w naprawdę wielu samochodach. Śmiem twierdzić, że w przypadku nowych aut znacznie trudniej o takie, które nie obsługuje rozwiązania Apple. Owszem są wyjątki, jak chociażby Tesla, ale Elon Musk i użytkownicy jego samochodów mają swoje zabawki. Co prawda wątpliwie lepsze, ale ważne, że klientom wystarczają.

W ilu modelach samochodów można więc korzystać z omawianego oprogramowania dla kierowców? Według informacji umieszczonej przez Apple, obecnie z CarPlay skorzystamy w ponad 800 modelach. Wypada wspomnieć, że do zeszłego tygodnia na stronie widniała informacja o ponad 600 modelach. W ramach przeprowadzonej aktualizacji dodane zostały m.in. modele z 2023 i 2024 roku.

(fot. GRI CARS)

Czy na kolejny skok o 200 modeli będziemy musieli poczekać trochę dłużej? Koncern General Motors ogłosił przecież, że planuje wycofać obsługę Apple CarPlay w przyszłych elektrycznych samochodach. Zamiast tego dostępny będzie wyłącznie system infotainment z aplikacjami i usługami Google. Oczywiście ta decyzja spotkała się z falą krytyki.

Wypada jeszcze wspomnieć, że firma Tima Cooka szykuje na ten rok sporą aktualizację oprogramowania dla kierowców. Wprowadzona zostanie m.in. obsługa wielu ekranów, a także odczuwalnie głębsza integracja z samochodem.

Czy mój samochód wspiera Apple CarPlay lub Android Auto?

Łatwo można to sprawdzić przechodząc na stronę internetową Apple (CarPlay) lub Google (Android Auto). Warto jednak mieć na uwadze, że niektórzy producenci samochodów oferują oba rozwiązania w formie opcjonalnego, dodatkowo płatnego wyposażenia, a więc sama obecność auta na liście nie oznacza, że będziemy mogli skorzystać z jednego lub drugiego oprogramowania.

Wszelkie wątpliwości łatwo jest jednak rozwiać – wystarczy tylko podłączyć smartfon do samochodu i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.