„Prawdziwe” 5G w Polsce coraz bliżej. Są nowe informacje

Choć technologia 5G została udostępniona w Polsce już w maju 2020 roku, to wiele osób nie uważa jej za „prawdziwe 5G”. Powoli zbliża się jednak jego uruchomienie. Kiedy można się tego spodziewać? Właśnie pojawiły się nowe informacje na ten temat.

Nowe założenia aukcji częstotliwości z zakresu 3480-3800 MHz dla 5G w Polsce

W grudniu 2022 roku ogłoszona została nowa aukcja częstotliwości z zakresu 3480-3800 MHz, która tym razem powinna zakończyć się pomyślnie dla operatorów. Poprzednia została bowiem unieważniona w 2020 roku i musieliśmy czekać ponad dwa lata na nowe postępowanie, mające na celu rozdysponowanie pasma 3,6 GHz (tak potocznie określa się zakres częstotliwości, które chce podzielić Urząd Komunikacji Elektronicznej; używa on też określenia „pasmo C”).

fot. mohamed_hassan / Pixabay

Dziś Jacek Oko, Prezes UKE, poinformował, że ruszyła druga tura konsultacji dokumentacji aukcyjnej. Zmieniono też założenia aukcji, które dotknęły trzech obszarów. Pierwsze jest odpowiedzią na stanowisko operatorów, którzy wnioskowali o rozszerzenie czterech oferowanych bloków z 80 do 100 MHz. Tak też się stanie, przez co sieci prywatne z bloku „0” zostały przesunięte do innego zakresu (do 3,8-4,2 GHz z 3410-3480 MHz), co przy okazji ma przynieść wymierne korzyści dzięki szerszemu pasmu (400 MHz vs 70 MHz). Co ważne, pomimo rozszerzenia bloków cena wywoławcza pozostała taka sama i cały czas wynosi 450 mln złotych.

Druga „istotna” zmiana dotyczy zobowiązań dotyczących pokrycia terytorium kraju. Jest ona związana z sytuacją geopolityczną na północy i wschodzie kraju – Urząd Komunikacji Elektronicznej odstąpił w przypadku wybranych gmin przy północnej i wschodniej granicy lądowej Rzeczpospolitej Polskiej od obowiązku wybudowania sieci pokrywającej ponad 90% ich powierzchni. Uwzględnione gminy stanowią ~5% obszaru Polski. Jak jednak zauważa Prezes UKE, zobowiązania dotyczące gospodarstw domowych i szlaków komunikacyjnych wciąż pozostają w mocy w tych gminach.

Trzecim obszarem, w którym zdecydowano się na modyfikacje, są kwestie związane z cyberbezpieczeństwem. Skrócono bowiem z 7 do 5 lat okres, w którym operator będzie musiał usunąć ze swojej sieci sprzęt od producenta uznanego za dostawcę wysokiego ryzyka. Co ważne, z krytycznych elementów sieci już w pierwszym roku.

Kiedy ruszy „prawdziwe 5G” w Polsce?

Druga tura konsultacji potrwa do 12 maja 2023 roku. Urząd Komunikacji Elektronicznej spodziewa się, że operatorzy otrzymają do dyspozycji częstotliwości z zakresu 3480-3800 MHz w czwartym kwartale 2023 roku i jeszcze przed końcem bieżącego roku pierwsi klienci w Polsce będą mogli zacząć korzystać z „prawdziwego 5G”.

UKE opublikował również nowe zobowiązania dla operatorów. Co ważne, mowa tu nie tylko o technologii 5G – mogą oni realizować je wszystkimi posiadanymi przez siebie pasmami, czyli również 4G LTE.

Ponadto Prezes UKE zapowiedział proces reshufflingu pasma 900 MHz jeszcze w 2023 roku, a w okresie wakacji rozpoczęcie konsultacji dokumentacji procedury selekcyjnej na pasma 700 MHz i 800 MHz.