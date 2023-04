Przy zakupie wytrzymałego smartfona HAMMER Energy X dostaniesz… plecak taktyczny

Czasy, kiedy do pudełek z nowymi smartfonami dostawaliśmy tonę gadżetów, już bezpowrotnie minęły. Tylko nieliczne firmy decydują się na sprzedaż wieloelementowych zestawów i jedną z nich jest HAMMER. Razem z nowym modelem Energy X, dostaniemy plecak!

Zestaw małego podróżnika

Rynek wzmacnianych smartfonów nie jest zbyt obszerny. Dlatego osoby chcące zaopatrzyć się w odporny na upadki telefon albo kupują na klasycznego smartfona jakieś pancerne, kuloodporne etui, albo przeglądają ofertę producentów pokroju HAMMER czy CAT.

Ta pierwsza firma uruchomiła właśnie przedsprzedaż swojego nowego urządzenia – Energy X.

Co ciekawe, za 999 złotych dostajemy nie tylko smartfon, ale także pokaźny zestaw gadżetów, wśród których znajdziemy:

adapter USB-C + USA-A Rapidshare Duo,

plecak taktyczny 25 l,

naszywkę HAMMER,

smycz HAMMER,

nieśmiertelnik z grawerem HAMMER,

zapach samochodowy HAMMER.

Choć te pomniejsze dodatki nie są specjalnie wartościowe, plecak taktyczny brzmi i wygląda całkiem nieźle. Ma kilka komór i nadawałby się na wycieczkę do lasu. Niemalże naturalne warunki dla wzmacnianego smartfona.

HAMMER wskazuje, że zestaw gadżetów ma łączną wartość ponad 200 złotych. Można je zyskać, kupując model Energy X do 14 maja. Następnego dnia smartfon trafi do regularnej sprzedaży, ale już bez prezentów. Wtedy też wysłane zostaną zestawy przedsprzedażowe. Liczba X-PACKÓW jest limitowana.

Specyfikacja HAMMER Energy X

Warto powiedzieć, jakich podzespołów mamy się spodziewać, wybierając odpornego HAMMERA:

ekran 5,5 cala IPS HD+ z ochroną Gorilla Glass 3,

procesor MediaTek Helio G25 (2 GHz),

4 GB RAM,

64 GB pamięci wewnętrznej (z możliwością rozszerzenia do 256 GB),

4G LTE, Dual SIM, eSIM,

czytnik linii papilarnych,

Bluetooth, NFC,

aparat główny 13 Mpix + 2 Mpix,

aparat przedni 8 Mpix,

bateria 5000 mAh z funkcją powerbank,

wodoodporność i pyłoszczelność IP69,

odporność na upadki do wysokości 1,5 m,

odporność na tempertatury od -40 ℃ do 70℃.

Android 12.

Jeśli ktoś poszukuje więc urządzenia do podstawowych zastosowań, o które nie będzie musiał się bać w trakcie „zadań specjalnych”, to HAMMER Energy X może być czymś, co będzie odpowiadać jego potrzebom.