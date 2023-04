Darmowe laptopy jednak nie tylko dla czwartoklasistów, lecz jest jedno „ale”…

Uczniowie, którzy we wrześniu rozpoczną naukę w czwartej klasie szkoły podstawowej, z pewnością nie mogą się już doczekać darmowego laptopa. Okazuje się jednak, że nie tylko oni mogą na niego liczyć, aczkolwiek jest jedno „ale”.

Jaki laptop za darmo otrzymają uczniowie czwartych klas?

Rząd obiecał darmowe laptopy czwartoklasistom już kilka miesięcy temu, ale wciąż pozostaje wiele pytań bez odpowiedzi. W minioną środę miało miejsce otwarcie ofert, które złożyło w sumie 14 firm i konsorcjów firm. Dowiedzieliśmy się wówczas, że najkorzystniejszą złożył sklep x-kom, który zaproponował model ASUS ExpertBook B1502CBA w cenie 2952 złotych brutto za sztukę.

Taki laptop mogą otrzymać czwartoklasiści – ASUS ExpertBook B1502CBA (źródło: ASUS)

Na tę chwilę nie ma jednak 100% pewności, że to właśnie x-kom dostarczy w sumie 394346 urządzeń. Bo choć zaproponował sprzęt w najniższej cenie, a cena była najważniejszym kryterium w tym przetargu, to sklep musi dopełnić jeszcze wymaganych formalności. Wydaje się to naprawdę formalnością, lecz dziś wszystko wciąż nie jest przesądzone.

Ponadto jest jeszcze jedna kwestia – projekt ma być finansowany ze środków, pozyskanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, który został zatwierdzony przez Komisję Europejską i Radę Unii Europejskiej w czerwcu 2022 roku. UE nadal jednak nie odblokowała środków z KPO – Polska wciąż nie dostała ani złotówki. Co prawda rządzący starają się spełnić wymagania stawiane przez UE, ale ich lista jest bardzo długa i każdy zapewne wie, że idzie to bardzo powoli.

Mimo to rządzący są przekonani, że projekt uda się sfinansować już w roku szkolnym 2023/2024 – nie ma mowy o żadnych opóźnieniach ani o ewentualnym wyjściu awaryjnym, tj. przeznaczeniu na ten cel pieniędzy z innego źródła. A przypomnijmy, że mowa tu o ponad miliardzie polskich złotych.

Nie tylko czwartoklasiści otrzymają laptop za darmo

W trakcie zorganizowanej dziś konferencji minister cyfryzacji Janusz Cieszyński oraz przewodnicząca Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Mirosława Stachowiak-Różecka przedstawili założenia ustawy o wspieraniu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Według przygotowywanego aktu prawnego darmowe laptopy trafią do uczniów, którzy rozpoczną naukę w czwartej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024 w szkole publicznej lub prywatnej. Nie będzie to jednak jednorazowe rozdawnictwo – urządzenia będą przekazywane również uczniom, którzy rozpoczną naukę w czwartej klasie szkoły podstawowej w kolejnych latach szkolnych. Jak powiedział Janusz Cieszyński: Musimy zabezpieczyć kolejne roczniki tak, aby nowoczesny sprzęt stał się stałym elementem polskiego systemu oświaty.

W ustawie przewidziano również przypadek, gdy dany uczeń przeniesie się do innej szkoły, a szkoła zadeklarowała już zapotrzebowanie na określoną liczbę laptopów – dzięki temu nie dojdzie do sytuacji, że go nie otrzyma.

Ustawa o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli zakłada również możliwość przekazania nauczycielom szkół publicznych bonów o wartości 2500 złotych brutto z przeznaczeniem na zakup laptopa. Co ważne, oni będą mogli już zakupić dowolny sprzęt spełniający wymogi opisane w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki, a także dopłacić do droższego modelu.

W przypadku uczniów postawiliśmy na jednolity standard dla wszystkich w klasie, ale nauczyciele mają różne potrzeby i ustawa daje im możliwość wyboru takiego sprzętu, jaki najlepiej przyda im się w pracy. Dopuszczamy zarówno tradycyjne komputery przenośne, jak i sprzęt oparty o chmurę. Janusz Cieszyński

Przyznawanie bonów na zakup laptopa nauczycielom ma się jednak odbywać w turach – w pierwszej kolejności otrzymają je nauczyciele, którzy będą prowadzić zajęcia dla uczniów klas czwartych szkoły podstawowej. Co ważne: bon będzie można wykorzystać w różnych sklepach z elektroniką – ich lista zostanie zamieszczona na stronach Ministerstwa Cyfryzacji.

Przepisy nie przewidują możliwości wymiany bonu na gotówkę. Każdy nauczyciel będzie mógł otrzymać go raz na pięć lat i jednocześnie musiał pamiętać o zakazie sprzedaży zakupionego z jego wykorzystaniem laptopa przez okres trwałości projektu, tj. trzech lat.