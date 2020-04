Dlaczego warto postawić na eSIM w Orange Flex?

Akcja Partnerska

Karta SIM towarzyszy nam od czasów pierwszych telefonów GSM. Pojawiła się jako niezbędny element identyfikacyjny, pośredniczący między operatorem a urządzeniem. Umożliwiła bezbolesną zmianę sprzętu na dowolny inny, zgodny z siecią operatora (we wcześniejszym analogowym systemie NMT telefon był przypisany do sieci i użytkownika). Droga do eSIM była jeszcze bardzo daleka – początkowo karta SIM miała wielkość porównywalną z kartą płatniczą. Zmniejszenie terminali GSM wymusiło także zmniejszenie kart, które zostały zastąpione dużo bardziej poręczną wersją mini. Zmieniał się także zakres i sposób zapisu danych, wymuszony przez pojawienie się sieci 3 generacji.

Co to jest eSIM

Miniaturyzacyjny trend nabrał tempa po rewolucji przyniesionej przez smartfony – karta mini została zastąpiona wersją micro, a wkrótce jeszcze mniejszą nanoSIM. Dopiero jednak w 2016 roku ustanowiony został standard, umożliwiający zastąpienie fizycznej karty SIM, jej zintegrowanym z urządzeniem odpowiednikiem, który można było dowolnie programować.

Taka wirtualna karta została nazwana eSIM (embedded SIM) – jej sercem jest zintegrowany z urządzeniem mikroukład, który do działania należy zaprogramować danymi umożliwiającymi identyfikację abonenta i numeru telefonu w sieci operatora.

eSIM pomyślany został początkowo dla urządzeń przemysłowych (i ta wersja różni się nieco od konsumenckiej), lecz bardzo szybko producenci zdali sobie sprawę z jego zalet w urządzeniach wearable i IoT. Jeszcze w 2016 roku na rynku pojawił się wyposażony w programowalną kartę SIM smartwatch Samsung Galaxy S2, a rok później także Apple Watch.

Do smartfonów eSIM trafił w 2017 roku wraz Pixelem 2, a rok później wsparcie nowego standardu otrzymały iPhone’y Xr, Xs/Xs Max (były to przy okazji także pierwsze modele z dual SIM) oraz kolejna generacja Pixeli.

eSIM w Polsce

Pojawienie się kompatybilnych z eSIM urządzeń nie oznaczało niestety, że łatwo będzie nowego standardu skorzystać, gdyż w początkowym okresie żadna z polskich sieci nie wspierała oficjalnie nowego standardu. Sytuacja zaczęła ulegać zmianie po premierze iPhone’ów Xs/Xr, gdyż prace nad jego wdrożeniem podjął Orange.

Możliwość aktywacji eSIM pojawiła się w ofercie oficjalnie pod koniec 2018 roku i to nie tylko w usługach abonamentowych, ale także pre-paid. Co więcej, operator umożliwił wymianę fizycznej karty na jej elektroniczny odpowiednik całkowicie gratis. eSIM mógł być aktywowany także z tym samym numerem, co główna karta, pozwalając na wykorzystywanie zamiennie z telefonem Apple Watch.

Prawdziwie pokerowym zagraniem był jednak debiut Orange Flex w maju 2019 roku. Jest to obsługiwana całkowicie z aplikacji na smartfonie usługa, będąca swoistą hybrydą prepaida i abonamentu. W programie wybieramy plan, wysokość opłat, pakiety dodatkowe i poprzez aplikację regulujemy należności, podpinając zwykłą kartę płatniczą.

Jednym z kluczowych elementów jest także współpraca z eSIM – przechodząc do Flexa od innego operatora (lub aktywując nową usługę) pojawia się możliwość wyboru, czy aktywowana ma być fizyczna karta, czy eSIM. Jeśli użytkownik wybiera kartę wirtualną, to cały proces programowania układu odbywa się wprost w aplikacji i w pełni automatycznie – po kilku minutach od rozpoczęcia migracji/aktywacji Flex jest całkowicie gotowy do użycia. Nie ma konieczności skanowania kodu QR czy wprowadzania danych ręcznie.

Wymiana karty SIM na eSIM jest oczywiście możliwa także później. Sama procedura jest bardzo prosta – na zgodnym urządzeniu uruchamiamy aplikację Flex, wchodzimy w ustawienia kart SIM, wybieramy używaną aktualnie kartę i naciskamy przycisk „wymień”, wybieramy eSIM (opcja jest dostępna tylko dla zgodnych urządzeń) i cała reszta również przebiega automatycznie.

Początkowo karta wirtualna była dostępna tylko dla telefonów Apple z 2018 roku i późniejszych, lecz obecnie lista jest szersza i obejmuje:

smartfony Apple: iPhone XS/XS Max, iPhone XR, iPhone 11, 11 Pro i 11 Pro Max,

tablety Apple iPad Pro i iPad 10,2″,

smartfony Samsung: Galaxy Fold, Galaxy Z Flip, Galaxy S20, S20+ i S20 Ultra,

smartfony Google: Pixel 2, Pixel 3, Pixel 3a, Pixel 4,

smartfon Motorola Razr,

smartwatche: Samsung Galaxy Watch, Huawei Watch 2, Apple Watch.

Zainstalowana i aktywna karta eSIM jest widoczna w ustawieniach sieci komórkowych. Można ją dowolnie włączać i wyłączać – układ przechowujący dane jest w stanie przechować jednocześnie kilka kart różnych operatorów i tylko od nas zależy, którą w danym momencie będziemy mieć aktywną.

Ciekawostką powyżej jest Motorola Razr, gdyż eSIM jest dla niej niezbędny – telefon nie ma gniazda na fizyczną kartę. Jest to zresztą przyczyną, że telefon ten jest dostępny jedynie w ofercie Orange – do dziś dnia żaden inny polski operator nie jest w stanie zapewnić niezbędnego eSIM.

Flex indywidualny i rodzinny

eSIM w Orange Flex może być wykorzystany zarówno jako główna karta w smartfonie, jak i jako dodatkowa, do drugiego urządzenia. Obie karty Flexa dzielą ten sam numer oraz zestaw usług i pakiet danych, różniący się w zależności od miesięcznej opłaty. A jest z czego wybierać:

pakiet za 25 zł, najtańszy, nielimitowane połączenia głosowe i wiadomości, a także pakiet internetowy 15 GB (2,09 GB w roamingu),

pakiet za 30 zł, posiada nielimitowane połączenia głosowe i wiadomości, a także pakiet internetowy 30 GB (2,51 GB w roamingu),

pakiet za 50 zł, posiada nielimitowane połączenia głosowe i wiadomości, a także pakiet internetowy 50 GB (4,18 GB w roamingu),

pakiet za 80 zł, posiada nielimitowane połączenia głosowe i wiadomości, a także pakiet internetowy 100 GB (6,68 GB w roamingu).

Każdy pakiet ma aktywny Social Pass, pozwalający na korzystanie z sieci społecznościowych bez zużywania limitu, a dodatkowo włączyć można także płatne osobno Music Pass oraz Video Pass, do strumieniowania muzyki i wideo bez wykorzystywania danych z pakietu. Co ważne, Orange udostępnia we Flex nowinki wprost z usług abonamentowych: dla obu kart dostępne jest VoWiFi i VoLTE na zgodnych urządzeniach.

Na tym jednak nie koniec, gdyż główny użytkownik Orange Flex może dołączyć do 5 kart z własnymi numerami, tworząc opłacaną przez niego grupę rodzinną. Dostępne plany są identyczne jak dla użytkownika głównego, z wyjątkiem najtańszego za 15 zł, który pozbawiony jest własnej paczki danych (pomyślany był dla osób, które potrzebują telefonu tylko do rozmów i SMS-ów) i wymaga w razie potrzeby zasilenia z pakietu innej osoby.

Niewykorzystany pakiet danych można zresztą przekazywać nie tylko w ramach grupy rodzinnej – każdemu użytkownikowi Flexa możemy przekazać z naszego pakietu parę czy paręnaście gigabajtów.

Parę słów na koniec

Orange Flex to moim zdaniem najwygodniejsza w tej chwili forma „abonamentu” w smartfonie. Korzystam z niej od dnia premiery – przeniosłem swój numer z także należącego do Orange abonamentowego Nju. Nawet bez eSIM proces ten był całkowicie bezbolesny – Flex automatycznie przejął kartę z Nju i aktywował ją w nowej usłudze, a całość od momentu podjęcia decyzji do zakończenia migracji nie zajęła nawet 10 minut.

eSIM jest także świetnym wyborem podczas zagrożenia epidemią COVID-19 – odpada konieczność wizyty w salonie lub kontaktu z kurierem. Poza oczywistą wygodą jest to także bezpieczniejsze dla nas i dla naszego otoczenia. Jeśli tylko mamy telefon z eSIM – warto z tej właśnie opcji skorzystać.

Użytkownicy innych operatorów mają oczywiście trochę trudniej, gdyż obowiązują standardowe regulacje dotyczące przenoszenia numerów, ale i tu wszystkich procedur dokonamy w aplikacji. Orange zresztą aktywnie zachęca do migracji – możemy zaprosić inne osoby i zarówno zapraszający, jak i zapraszany po upływie miesiąca otrzyma po 50 zł.

Niezależnie jednak od takich zachęt uważam, że warto: przez tych kilka miesięcy Orange Flex ani razu mnie nie zawiódł, oferując dużą elastyczność i bardzo umiarkowane koszty.

